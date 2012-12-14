Rockheim øker aktiviteten i 2013

Over 100.000 gjester i to år på rad gjør at Rockheim ser lyst på neste år.

Mens Namsos Rock City og Popsenteret har slitt med skrantende økonomi og besøkstall under målsetningen, har Rockheim opplevd gode tider etter at museet åpnet i august 2010.

I år anslår riktignok Rockheim at besøkstallene faller med rundt 15 prosent, men likevel har over 100.000 funnet veien til det nasjonale rockemuseet i Trondheim. Til sammenligning hadde Rock City Namsos på de ni første månedene i år 25.000 gjester, mens Popsenteret i Oslo sliter med å nå målet om 50.000 besøkende.

– Vi har budsjettert med litt mindre billettinntekter i år enn i fjor, og det ser positivt ut med tanke på budsjettet. Det er en liten nedgang fra i fjor, men at det blir en liten nedgang etter veldig godt besøk første og andre år er helt normalt for alle museer, sier Petter Myhr, direktør for Rockheim.

Han sier at museet har vært spente på hva som er et naturlig gjennomsnitt på publikumsfronten.

– Vi er forbauset over at det har holdt seg så godt, så lenge. Det har vært et voldsomt besøk. Enkelte helgedager har det nesten vært for mange besøkende. Over 500 betalende gjester tar på når så store deler av utstillingen er interaktiv.

Populære på prislistene

Rockheim har blitt nominert til både Europas beste museum og i løpet av året. Myhr mener prisnominasjonene har en reell merverdi.

– Det skaper oppmerksomhet rundt museet. Den første føltes veldig gjev, fordi den sier noe om kvaliteten på museet. Den siste handler om arkitekturen og bygget. Rockheim er et signalbygg som legges merke til når folk kommer til Trondheim. At huset og utstillingen spiller så godt sammen er en viktig grunn til at folk kommer hit, sier han.

Rockheim-sjefen mener også at samarbeidet med Popsenteret og Rock City fungerer tilfredsstillende.

– Vi samarbeider godt. Vi har et samarbeid gjennom arkivnettverket til Nasjonalbiblioteket. Vi hadde også et formidlingsseminar i høst med Popsenteret og Rock City. Popsenteret kjøpte intranettet vårt, og vi diskuterer også mange ting, deriblant utstillingsarkitektur. Samtidig popper det opp museer for populærmusikk overalt. Vi har kommunisert med lignende museer både i Danmark og England, sier Myhr.

Les også:

Øker aktiviteten

I 2012 har Rockheim blant annet oppgradert musikkleksikonet Rockipedia og innlemmet Jahn Teigen, Jan Eggum, The Pussycats, Terje Rypdal og Dumdum Boys i Rockheim Hall of Fame. Myhr varsler at aktiviteten vil økes ytterligere i 2013.

– Mye begynner å falle på plass og vi kan satse målrettet på nye arrangementer og prosjekter. Til neste år setter vi i gang med den første fornyingen av hovedutstillingen. Det handler om måten vi viser våre gjenstander på. Et stort prosjekt som involverer klimatisering, utstillingsarkitektur og teknologi, i tillegg til innholdsproduksjon. Når det står ferdig er ikke klart, men det blir i løpet av 2013. I tillegg fortsetter vi med å ha to store temporære utstillinger.

– Og så har vi flere mindre utstillinger på gang i Rockheim galleri, pluss nye runder med RockHeimkunnskap, sier han.