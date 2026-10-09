Talent Norges mål er å bidra til talentutvikling i verdensklasse. Sammen med institusjoner og kulturaktører landet over støtter vi talentfulle kunstnere på veien til en profesjonell karriere. Samtidig arbeider vi med private partnere for å styrke finansieringen av talentutvikling innenfor kunsten.

Prosjektkoordinator Dirigentforum & Podium

Talent Norge

Talent Norge søker en prosjektkoordinator i 80% vikariat for talentprogrammene Dirigentforum og Podium. Vikariatet varer i åtte måneder fra 1. januar til 1. september 2027, med mulighet for forlengelse ut 2027. Oppstarts- og sluttdato kan tilpasses.

Om Dirigentforum og Podium

Dirigentforum og Podium er 2 av talentprogrammene i Talent Norges portefølje som organisasjonen selv har driftsansvar for. Dirigentforum er rettet mot unge dirigenter innenfor orkester- og korfeltet, og er eliteprogrammet til satsningen Dirigentløftet. Programmet driftes av Talent Norge med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Les mer om programmet her.

Karriereutviklingsprogrammet Podium er rettet mot unge klassiske utøvere på toppnivå, og drives av Talent Norge i samspill med samarbeidspartnere i inn- og utland. Mer om programmet er her.

Om stillingen

Vedkommende vil jobbe tett opp mot kunstnerisk leder av programmene i tillegg til å bli en del av Talent Norges hyggelige kollegium. Talent Norge har kontorer hos Den Norske Opera og Ballet i Oslo.

Arbeidsoppgaver omfatter alt fra planlegging og koordinering av større og mindre arrangementer, booking av musikere og koordinatorer til et bredt spenn av prosjekter, budsjetthåndtering og rapportering opp mot samarbeidspartnere, nettsidepublikasjoner og sosiale medier samt andre løpende oppgaver på både program- og organisasjonsnivå. Det må påregnes kvelds- og helgearbeid utover kjernetid, og det vil forekomme reiser i både innland og utland som en del av arbeidshverdagen.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

Relevant høyere utdanning innenfor utøvende klassisk musikk og / eller prosjektledelse innenfor kunst og kreative næringer. Erfaring kan kompensere for utdannelse.

Erfaring med koordinering av prosjekter med alt fra planlegging og budsjettering til gjennomføring og rapportering er nødvendig.

Erfaring med avvikling av talentprogrammer, konsertserier eller lignende tiltak innen klassisk musikk er en fordel.

Godt kjennskap til kunstfeltet, dets institusjoner og miljøer i Norge.

Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig.

Trygg nettverksbygger med gode samarbeidsegenskaper både innad i organisasjonen og opp mot samarbeidspartnere.

Kontaktpersoner

Spørsmål vedrørende stillingen og arbeidsoppgaver kan sendes til Nora Dahl Nilsen eller Anders Strand:

Nora Nilsen

Produsent Dirigentforum / Prosjektkoordinator Podium

+4794858850

nora@talentnorge.no

Anders Strand

Økonomi- og administrasjonssjef

+4795146075

anders@talentnorge.no

CV og attester lastes opp i søknadsportalen. Søknadstekst skrives inn i angitt felt.