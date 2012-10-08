Politikk & debatt

60 millioner mer til musikk

Publisert
08.10.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

Mer penger til ensemblestøtte, musikkfestivaler og orkestre.

Regjeringen foreslår en økning på 60,1 millioner kroner til musikkfeltet på statsbudsjettet for 2013.

Av disse går 20,1 millioner til ordninger under Norsk kulturfond – som ensemblestøtte og musikkfestivalstøtte.

25,2 millioner skal gå til orkestrene, og korfeltet får 3,7 millioner. Kormidlene skal blant annet gå direkte til utvalgte kor og til dirigentutvikling.

Knutepunktfestivalenes tilskudd øker med 4,6 millioner.

Rikskonsertene kuttes med 5 millioner, som overføres til Norsk kulturfond, som følge av nedleggelsen av den offentlige konsertvirksomheten.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Rockheim

Flere saker

