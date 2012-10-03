320 millioner til frivillige

Publisert
03.10.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Momskompensasjonen økes i 2013.

Ordningen som gjør at frivillige organisasjoner får kompensert for deler av momsen av staten ved innkjøp av varer og tjenester trådet i kraft 1. januar 2010.

Ordningen gjelder for eksempel for korpsene og deres innkjøp av instrumenter.

Tirsdag denne uken var kulturminister Hadia Tajik (Ap), kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) og Audun Lysbakken, partileder i SV, på en fotballtrening og fortalte til NRK at regjeringen legger nye 320 millioner kroner i ordningen.

Ifølge NRK skal ordningen utgjøre 1,2 milliarder kroner i 2014.

— Endelig er vi i rute etter fjorårets hvileskjær, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke, til NRK.

— Frivilligheten, kraften i folk, er selve livsnerven i samfunnet og veldig viktig for denne regjeringen, sa kulturministeren til NRK.

Til sammen er 13.000 foreninger og lag tilknyttet ordningen, ifølge NRK. Blant disse finnes blant annet kor og korps. Med denne økningen er momskompensasjonsordningen verdt 947,5 millioner kroner fra 2013.

Politikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

