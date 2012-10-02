Folkemusikk

Kaffe, konfekt og folkemusikk

Publisert
02.10.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Columbi Egg brukte prispenger på publikum.

Folkemusikklubben Columbi Egg i Bergen fikk nylig prisen som Årets folkemusikkarrangør av FolkOrg, som en del av Folkelarmprisen.

Mandag valgte Columbi Egg å bruke litt av prisepengene på sitt publikum ved å servere kaffe og håndlaget konfekt under konserten med Rolf-Erik Nystrøm og Frode Haltli.

— Et så godt publikum som vårt, fortjener å prises, er beskjeden fra Columbi Egg-vert Gabriel Fliflet.

— Vi musikere vet hvor avgjørende det er med et godt publikum å spille for. Her på Augustin Hotel på Nordnes møter de opptredende et suverent publikum, som både lytter konsentrert og viser stor entusiasme. Og attpåtil har folk et trøkk i allsangen som får førstegangsbesøkende til å kveppe!, skriver Fliflet i en pressemelding.

GenreFolkemusikk

Relaterte saker

Inga Juuso

Folkelarmprisene utdelt

To priser til Inga Juuso, deriblant Årets folkemusiker.

320 millioner til frivillige

Momskompensasjonen økes i 2013.

Flere saker

Sommerro Teatret Vart Molde 24383df179

Feirer Henning Sommerro i Trondheim

Vårsøgs far feires på høsten – med en festkonsert der Sommerro sjøl er konferansier.

Margareth Hagen er rektor ved Universitetet i Bergen, som Griegakademiet sorterer under.

Statsbudsjettet: penger til nytt Griegakademi allikevel

Forprosjekt i Bergen blir henta opp igjen etter at SV har ferdigforhandla neste års statsbudsjett.

Skjermbilde 2022 06 17 kl. 08.35.24

Ballade video spesial: Kort og godt i Grimstad

Sju musikkvideoer og en teaser fra Kortfilmfestivalen i Grimstad. Med General Forsamling, Knut Kippersrud, Oslo Airport, Ane Brun, Murmur, Kristian...