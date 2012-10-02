Kaffe, konfekt og folkemusikk

Columbi Egg brukte prispenger på publikum.

Folkemusikklubben Columbi Egg i Bergen fikk nylig prisen som Årets folkemusikkarrangør av FolkOrg, som en del av Folkelarmprisen.

Mandag valgte Columbi Egg å bruke litt av prisepengene på sitt publikum ved å servere kaffe og håndlaget konfekt under konserten med Rolf-Erik Nystrøm og Frode Haltli.

— Et så godt publikum som vårt, fortjener å prises, er beskjeden fra Columbi Egg-vert Gabriel Fliflet.

— Vi musikere vet hvor avgjørende det er med et godt publikum å spille for. Her på Augustin Hotel på Nordnes møter de opptredende et suverent publikum, som både lytter konsentrert og viser stor entusiasme. Og attpåtil har folk et trøkk i allsangen som får førstegangsbesøkende til å kveppe!, skriver Fliflet i en pressemelding.