Bransjen

Folkelarmprisene utdelt

Publisert
21.09.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

To priser til Inga Juuso, deriblant Årets folkemusiker.

Årets Folkelarmpriser ble delt ut fredag kveld i Schøtstuene i Bergen. Inga Juuso ble tildelt hedersprisen Årets folkemusiker

I juryens begrunnelse heter det blant annet at Juuso er en av de fremste utøveren av tradisjonell joik og samtidig den som har tatt joiken nye, moderne veier.

”Juuso har mange musikkproduksjoner bak seg, det siste året er hun aktuell med utgivelser med “Bárut – Bálggis”, “Juusk” og “Skáidi – Headland/Skáidegeahči”. Folkelarmprisen hedrer en ekte kunstner som har formidlet, bevart og utviklet noe så spesielt som joik.”

Les Ballades intervju med Juuso:

Vinnerne av årets platepriser er:

Solo – Ottar Kåsa, Ottar Kåsa (Ta:lik)

Tradisjonelt samspill – Arne Anderdal, Godsruta (Etnisk Musikklubb)

Åpen klasse – Juusk (Inga Juuso/Harald Skullerud), Juusk (Ta:lik)

Dokumentasjon – Olav Snortheim, Langeleik (Ta:lik)

Årets Folkelarm-jury har bestått av Olemic Thommessen (Juryleder), Elle Marja Eira, Ragnhild Knudsen, Brynjar Bjerkem og Annlaug Børsheim.

GenreFolkemusikkPriser

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

