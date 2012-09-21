Folkelarmprisene utdelt

To priser til Inga Juuso, deriblant Årets folkemusiker.

Årets Folkelarmpriser ble delt ut fredag kveld i Schøtstuene i Bergen. Inga Juuso ble tildelt hedersprisen Årets folkemusiker

I juryens begrunnelse heter det blant annet at Juuso er en av de fremste utøveren av tradisjonell joik og samtidig den som har tatt joiken nye, moderne veier.

”Juuso har mange musikkproduksjoner bak seg, det siste året er hun aktuell med utgivelser med “Bárut – Bálggis”, “Juusk” og “Skáidi – Headland/Skáidegeahči”. Folkelarmprisen hedrer en ekte kunstner som har formidlet, bevart og utviklet noe så spesielt som joik.”

Vinnerne av årets platepriser er:

Solo – Ottar Kåsa, Ottar Kåsa (Ta:lik)

Tradisjonelt samspill – Arne Anderdal, Godsruta (Etnisk Musikklubb)

Åpen klasse – Juusk (Inga Juuso/Harald Skullerud), Juusk (Ta:lik)

Dokumentasjon – Olav Snortheim, Langeleik (Ta:lik)

Årets Folkelarm-jury har bestått av Olemic Thommessen (Juryleder), Elle Marja Eira, Ragnhild Knudsen, Brynjar Bjerkem og Annlaug Børsheim.