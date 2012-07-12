Jubileumsjoiker

Verdens eneste fylkesjoiker skal hedres på årets Riddu Riddu festival.

Joiker Inga Juuso er hedersgjest ved årets Riddu Riddu festival i Kåfjord. Fredag 13. juli skal den internasjonale urfolksfestivalen markere hennes 40 år lange karriere i samarbeid med Sametinget, Troms Fylkeskommune og NRK Sapmi.

– Det er et veldig fint og positivt initiativ, sier Juuso, som ikke selv hadde tenkt å gjøre så mye oppstyr rundt det runde tallet.

Ivaretar kulturarven

Juuso er verdens eneste fylkesjoiker, og har vært ansatt ved Troms Fylkeskommune siden 1999. Jobben innebærer bl.a. å holde konserter for skoler og for voksne, samt bestillingsopptredener. Hovedmålet er å gjøre joiken kjent, både for barn og i verden ellers.

– Musikk i Troms søkte etter en joiker, ikke en musiker. Det gir meg en mulighet til å spre joiken, sier Juuso.

Hun er opptatt av å bevare sangtradisjonen, og regnes som en viktig bærer av samisk kultur.

– Jeg er først og fremst artist, men det har vært viktig å bevare den tradisjonelle joiken. Jeg ser også viktigheten av å tilpasse joiken dagens samfunn med den funksjonen den har i dag, hvor joiken først og fremst utøves som et musikalsk uttrykk, sier hun.

– Må forstå for å orke høre på

Hun mener det er et viktig poeng å gjøre joik mer tilgjengelig gjennom nye konstellasjoner.

Juuso har bl.a. høstet anerkjennelse for sitt 10 år lange samarbeid med jazzbassist Steinar Raknes, og sammen har de gitt ut kritikerroste plater under navnet Skaidi. Tidligere i år ble hun også tildelt Spellemannspris i åpen klasse som en del av den moderne urmusikk-gruppen Barut.

– Det er veldig vanskelig for joiketradisjonen å nå ut til andre enn samer. Du må forstå for å orke å høre på. Jeg kan ikke ha en times joikekonsert bare meg foran et norsk publikum.

Fylkesjoikeren opplever derimot at publikum er veldig mottagelige for måten hun har valgt å bevare joiketradisjonen i kombinasjon med utvikling av eget uttrykk.

– Jeg har bestandig blitt tatt godt imot. Jeg kan ta et eksempel, jeg og Steinar Raknes var nylig i Tyskland hvor vi måtte opp på scenen fire ganger. Det var 1000 publikummere første dagen, og 800 den andre.

Unge lar seg inspirere

Slik har det derimot ikke alltid vært, selv om utviklingen har vært positiv gjennom hennes 40 år som utøver, forteller hun.

– Da jeg begynte på tidlig 70-tall var det få joikere, og joik ble ikke fremført på scener. Det som har skjedd er at samisk ungdom har fått større selvrespekt, mer bevissthet rundt sin egen bakgrunn. Det er også politisk begrunnet. Alta-Kautokeino-vassdraget var viktig i så måte.

Hun opplever at dagens unge, samiske musikere lar seg inspirere av joik. At teknologi har gjort verden mindre og tilgang til informasjon enklere, gjør at ungdom lettere kan få kjennskap til lignende kulturer, ifølge Juuso.

– Jeg tror generelt at det er blitt større bevissthet blant ungdom, bevissthet rundt egen bakgrunn. Det er positivt.

Les også:

Hun synes Riddu Riddu festivalen er et viktig tiltak i så måte.

– Det spesielle med Riddu Riddu er at de også trekker inn andre urfolks uttrykk, det er ikke bare joik. Det er også viktig at de tar hensyn til kystsamer som i lang tid har vært usynlige – at de gir dem en arena.

Selv skal hun ikke holde konsert under årets Riddu Riddu, men joike under festivalens minnesmarkering for 22. juli. I fjor skulle hun spille konsert på samme dag som terrorangrepene i Oslo. Opptreden ble avlyst, og i år skal hun opptre a cappella under en egen ett-års seremoni.

Blir ikke kjendis av joiking

Juuso innrømmer at hun nok hadde nådd lengre i sin musikalske karriere om hun hadde satset på en annen sjanger enn joik.

– Men jeg er sta, jeg har holdt på tradisjonen selv om man ikke blir kjendis av det.

For henne er det viktigere at den samiske kulturarven blir ivaretatt.

– Joik er en like viktig del av samisk kultur som språk og klær. Og noen må jo gjøre det!

Hederssamtalen om og med Inga Juuso holdes på Festivalbiblioteket fredag 13. juli kl. 15.30 – 17.00 under årets Riddu Riddu festival.

Riddu Riddu festivalen foregår 11. – 15. juli.