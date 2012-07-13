Slik høres Higgs-bosonet ut

Som en spretten tango, skal vi tro forskerne.

Mikropartiklen som var på alles lepper forrige uke foreligger nå i toneform.

Det kan være vanskelig for verdens ikke-forskere å få helt grep om hva Higgs-bosonet er, sånn i ord og tall. De mer kunstnerisk anlagte kan nå altså få forklaringen i klingende lyd.

Fra data til lyd

Det er forsker-musiker-programmerer Domenico Vicinanza i forskningsnettverksorganisasjonen Dante som står bak sonifiseringen av bosonet.

Sammen med et team av datakyndige lydingeniører fra Astra Project, og italienske kjernefysikere i Catania INFN, har han tildelt hver dataverdi fra det originale bosonforskningsprosjektet en tone, og bygget en melodi basert på intervallene mellom dataverdiene. Stigende dataverdier ga stigende toner, og motsatt.

— På denne måten blir regelmessighetene i de vitenskapelige dataene naturlig overført til melodien. Det er faktisk lyden av data du hører i melodien, sa Vicinanza til Discovery News tidligere denne uken.

Liten trall til lite boson:

http://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F52421989&show_artwork=true

— Enklere for folk flest

Hver halvtone skal tilsvare 5 gigaelektronvolt (GeV), og de Higgs-antydende dataene på omtrent 126 GeV uttrykkes i et musikalsk høydepunkt på tre høye toner, en trestrøken F, firstrøken C og trestrøken E. Det høres kanskje enkelt ut, men svært avanserte tekniske metoder og datanettverk har vært involvert i behandlingen av dataet fra originalforskninen for å få frem Higgs-melodien.

— Oppdagelsen av partiklen er et stort steg frem for vår kunnskap om verden rundt oss. Ved å bruke sonifisering kan vi gjøre dette gjennombruddet enklere å forstå for folk flest, sier Vicinanza.

Og nå kan altså gudspartikkelen forstås som en tango. Eller kanskje heller som en habanera.

— Etter at jeg hørte solo piano-versjonen, lagde jeg en versjon til, mer i tråd med melodien, hvor jeg la til bass, perkusjon, marimba og xylofon, sier Vincanza.