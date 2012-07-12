Bransjen

Opp, opp, opp

Publisert
12.07.2012
Skrevet av
Espen A. Eik

Musikksalget er opp 21% første halvår. IFPI ser ikke noe tak for strømmeveksten.

IFPIs halvårsstatistikken for 1. halvår 2012 flørter med nesten glemte ord som «oppgang» og «økning». Statistikken viser nemlig en oppgang på 21% i det totale musikksalget, sammenlignet med 1. halvår 2011.

— Er det rett og slett gode tider for norsk musikkbransje?

— Det er vel å ta i litt, sier Roy Funner i IFPI.

— Men det går bedre. Vi har lenge slitt med at det fysiske salget faller raskere det digitale stiger, slik at helhetsbildet blir negativt. Men i det siste har totalen pekt oppover. En må likevel ikke tro at man er tilbake på gamle høyder. Det er fortsatt langt fram til gamle salgstall, da norsk musikkbransje omsatte for nær en milliard.

Fysisk er nå bare 1/3 av totalen

Fysisk salg fortsetter nemlig å synke: Ned 11% første halvår 2012 sammenlignet med samme periode i fjor. Men denne biten utgjør ikke lenger den største delen av bransjens inntekter. Digitalt gikk forbi fysisk i fjor, og befester nå for alvor sin posisjon. Digitalsalget (som utgjøres av strømming og nedlastning) utgjør så langt i 2012 67% (det vil si ca 164 millioner kroner) av det totale musikksalget.

I IFPIs rapport opplyses det at nedlasting har steget med 21% i forhold til samme periode i fjor.

— Det var overraskende. Skyldes det populære enkeltutgivelser?

— Det kan være det. Totalt snakker vi bare om en omsetning på 50 millioner for nedlasting alene. Enkelte artister kan gi store utslag i et slikt «lite marked».

Ser ikke noe tak

Strømming fortsetter den nærmest eksplosive veksten. En rapport bekreftet tidligere denne uken at .

Inntektene fra dette markedet gjør nok også aktører i utenlandske markeder misunnelige: Strømming har økt med 63% fra samme periode i fjor og utgjør nå 46% av totalsalget, mot 34% av totalsalget for samme periode i fjor.

— Ser dere noe tak for strømmeveksten?

— Nei, foreløpig gjør vi ikke det. Både Spotify og WiMP jobber iherdig for å kapre markedsandeler, og jeg regner ikke med at de er fornøyde der de er nå.

Vinyl opp 49%

En annen del av musikkforbruket som stiger, er vinylsalget. Det gikk opp 49% fra samme periode i fjor.

Men her er det fortsatt snakk om små bidrag til helheten. Omsetningen er på 3,7 millioner kroner for første halvår.

De store blir større

De fire store (Universal, Sony Music, EMI og Warner) har på distribusjonsnivå 85,9% av totalmarkedet i første halvår 2012, mot 80,6% av markedet samme periode i fjor. Det henger sammen med økningen i det digitale markedet, sier Funner.

— Markedsandelene blir større for de selskapene som allerede har en stor katalog.

Direktør for IFPI Norge, Marte Thorsby, tror ikke den økte markedsandelen har så mye å si for IFPI.

— Disse tallene er fra distribusjonsnivået, så det kan jo godt ligge en del FONO-utgivelser til grunn her. Men økningen reflekterer det vi har sett tidligere, at internasjonal og mainstreammusikk blir mer spilt i de digitale formatene. Og der er de fire store størst.

— Gir det en større gjennomslagskraft for IFPI som interesseorganisasjon?

— Nei, det tror jeg ikke betyr så mye, sier Thorsby.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Året det var så bratt

De samlede inntektene fra digitalt og fysisk salg øker med 25%, takket være eksplosiv økning i strømmeinntekter.

Strømmeandel i ulike markeder, i følge rapport fra Mark Mulligan i juli

Norge strømmer mest

Nesten halvparten av alle norske musikkonsumenter bruker strømmetjenester, viser ny undersøkelse.

Hver gang vi møtes

Strømming opp, norsk ned

Musikkbransjens inntekter fra strømming øker, men norskandelen er betraktelig lavere her enn i fysisk salg.

Det forbrukeren vil ha

INNLEGG: De som ikke tilgjengeliggjør musikken sin for strømmetjenestene, nedprioriterer det store flertallet av musikkbransjens kunder, skriver salgssjef i EMI...

Therese Aune

Liten label satser stort

Riot Factory sprer artistene sine til Norden gjennom ny distribusjonsavtale med EMI Music Norway.

Global strømmevekst

Digitalt salg vil bli større en fysisk i 2015, spår undersøkelse.

