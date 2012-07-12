Opp, opp, opp

Musikksalget er opp 21% første halvår. IFPI ser ikke noe tak for strømmeveksten.

IFPIs halvårsstatistikken for 1. halvår 2012 flørter med nesten glemte ord som «oppgang» og «økning». Statistikken viser nemlig en oppgang på 21% i det totale musikksalget, sammenlignet med 1. halvår 2011.

— Er det rett og slett gode tider for norsk musikkbransje?

— Det er vel å ta i litt, sier Roy Funner i IFPI.

— Men det går bedre. Vi har lenge slitt med at det fysiske salget faller raskere det digitale stiger, slik at helhetsbildet blir negativt. Men i det siste har totalen pekt oppover. En må likevel ikke tro at man er tilbake på gamle høyder. Det er fortsatt langt fram til gamle salgstall, da norsk musikkbransje omsatte for nær en milliard.

Fysisk er nå bare 1/3 av totalen

Fysisk salg fortsetter nemlig å synke: Ned 11% første halvår 2012 sammenlignet med samme periode i fjor. Men denne biten utgjør ikke lenger den største delen av bransjens inntekter. Digitalt gikk forbi fysisk i fjor, og befester nå for alvor sin posisjon. Digitalsalget (som utgjøres av strømming og nedlastning) utgjør så langt i 2012 67% (det vil si ca 164 millioner kroner) av det totale musikksalget.

I IFPIs rapport opplyses det at nedlasting har steget med 21% i forhold til samme periode i fjor.

— Det var overraskende. Skyldes det populære enkeltutgivelser?

— Det kan være det. Totalt snakker vi bare om en omsetning på 50 millioner for nedlasting alene. Enkelte artister kan gi store utslag i et slikt «lite marked».

Les også:

Ser ikke noe tak

Strømming fortsetter den nærmest eksplosive veksten.

Inntektene fra dette markedet gjør nok også aktører i utenlandske markeder misunnelige: Strømming har økt med 63% fra samme periode i fjor og utgjør nå 46% av totalsalget, mot 34% av totalsalget for samme periode i fjor.

— Ser dere noe tak for strømmeveksten?

— Nei, foreløpig gjør vi ikke det. Både Spotify og WiMP jobber iherdig for å kapre markedsandeler, og jeg regner ikke med at de er fornøyde der de er nå.

Vinyl opp 49%

En annen del av musikkforbruket som stiger, er vinylsalget. Det gikk opp 49% fra samme periode i fjor.

Men her er det fortsatt snakk om små bidrag til helheten. Omsetningen er på 3,7 millioner kroner for første halvår.

Les også:

De store blir større

De fire store (Universal, Sony Music, EMI og Warner) har på distribusjonsnivå 85,9% av totalmarkedet i første halvår 2012, mot 80,6% av markedet samme periode i fjor. Det henger sammen med økningen i det digitale markedet, sier Funner.

— Markedsandelene blir større for de selskapene som allerede har en stor katalog.

Les også:

Direktør for IFPI Norge, Marte Thorsby, tror ikke den økte markedsandelen har så mye å si for IFPI.

— Disse tallene er fra distribusjonsnivået, så det kan jo godt ligge en del FONO-utgivelser til grunn her. Men økningen reflekterer det vi har sett tidligere, at internasjonal og mainstreammusikk blir mer spilt i de digitale formatene. Og der er de fire store størst.

— Gir det en større gjennomslagskraft for IFPI som interesseorganisasjon?

— Nei, det tror jeg ikke betyr så mye, sier Thorsby.