De samlede inntektene fra digitalt og fysisk salg øker med 25%, takket være eksplosiv økning i strømmeinntekter.

TONO var tidlig ute og kalte 2011 for starten på en ny tidsregning – allerede i mars utropte de dette til “”. Allerede i sommer ble det klart at inntektene fra digitalt salg gikk forbi inntektene fra salg av CDer og vinyl. Når året nå nærmer seg slutten er det klart at 2011 blir året det var så bratt, i positiv forstand.

Rettighetsforvalternes estimater viser i skrivende stund at:

* Inntektene fra strømmetjenester har steget med 118% i 2011 i forhold til 2010.

* Inntektene fra fysisk salg estimeres å falle med 12,5% Men de samlede inntektene fra fysisk og digitalt salg ser ut fra foreløpige estimater til å øke med 25% fra 2010 til 2011. Dermed er de samlede TONO-inntektene tilbake på nivået fra 2005.

* Også inntektene fra nedlasting øker, og TONO forventer fortsatt en økning i nedlasting / digital phonogram delivery (DPD) på 20% i 2012.

Fantastiske tall

— Det er helt fantastiske tall, sier med Inger Elise Mey, TONOs avdelingsdirektør for online media.

Hun understreker at tellingen ikke er ferdig ennå, men ser ingen grunn til å dempe begeistringen.

— Det er jo ikke til å komme bort fra at bransjen har hatt noen år med fallende inntekter. Nå ser vi en positiv utvikling. Det er noe vi har ventet på, i lang tid.

Ikke noe hokus pokus

Inntektene fra strømmetjenester har økt svært kraftig de siste to årene. Fra 2009 til 2010 , og nå ligger de altså an til å bli mer enn doblet fra 2010 til 2011. Det henger sammen med at Norge, sammen med Sverige og Danmark utgjør “verdens mest avanserte platemarked”. Norske forbrukere har per i dag tilsammen 16 ulike nettbutikker og strømmetjenester å handle musikk fra.

Aktører i utlandet ser nå til Norden, hvor man har funnet det som refereres til som «The Holy Grail» – en løsning som får inntektene til å stige. Mey selv omtaler spøkefullt grafen som viser utviklingen (se øverst i saken) som «The Holy Graph».

— Det er ikke noe hokus pokus i det: Man må ha tilgang til teknologien, god bredbåndsdekning og en økonomi som tillater at mange kjøper seg smarttelefoner og er på nett stort sett hele tiden. Det er også andre faktorer som spiller inn. I for eksempel USA er terskelen høyere for å betale for noe man kan få gratis for reklame, ettersom de er mer vant til reklame der.

Stor variasjon

Mey sier at TONO registerer stor variasjon i avregnet TONO-vederlag for streaming av musikkverk. Dette skyldes at månedsinntektene per abonnementsnivå for de ulike streamingtjenestene (reklamefinansiert, premium, bundlet, basic osv) må fordeles på antall avspillinger per måned, i henhold til det konkrete abonnementsnivået/pris.

— WiMP gir oss et noe høyere avregnet vederlag pr verk enn Spotify. Hvis vi skal sammenligne med nedlastingstjenestene og det digitale salget av låter fra f.eks iTunes, så kan vi anta at en nedlastet låt fra iTunes gir et avregnet TONO-vederlag på mellom 25 og 50 øre til låtskriveren som har 100% av rettighetene i verket. Hvis en avspilling i streamingtjenestene gir et avregnet vederlag på ca 1 øre pr stream i snitt, så vil låtskriveren tjene minst like mye på streaming av verket hvis abonnenten hører på låten mer enn 25 ganger i løpet av hele sin abonnementsperiode, som på nedlasting av verket hvor man kjøper og laster ned låten en gang for alltid, sier Mey.

Mer informasjon om årets tall og utvikling finnes i seneste utgave av TONO-Nytt, som sendes ut til TONOs medlemmer på fredag.