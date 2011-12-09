Multikultijulemusikk

The Source drar i gang denne julen også.

Blant konserttradisjonene rundt juletider har The Source utmerket seg de siste 17 årene.

Konsertene blir omtalt som ekstravagante, og The Source of Christmas, som konseptet heter, skilter med gjengangere som Cheb Hocines rai-versjoner av «På låven sitter nissen» og «Bjelleklang».

Foruten en lang liste med gjester kommer også Youssou N’Dours egyptiske backingband under ledelse av Fathy Salama.

I 2005 ble The Source Spellemann-nominert for sin juleplate. The Source of Christmas blir finne tre kvelder på rad på Cosmopolite Scene i Oslo fra 15. – 17. desember. Den 14. desember er det konsert på Union Scene i Drammen.