Jazz

Multikultijulemusikk

09.12.2011
09.12.2011
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

The Source drar i gang denne julen også.

Blant konserttradisjonene rundt juletider har The Source utmerket seg de siste 17 årene.

Konsertene blir omtalt som ekstravagante, og The Source of Christmas, som konseptet heter, skilter med gjengangere som Cheb Hocines rai-versjoner av «På låven sitter nissen» og «Bjelleklang».

Foruten en lang liste med gjester kommer også Youssou N’Dours egyptiske backingband under ledelse av Fathy Salama.

I 2005 ble The Source Spellemann-nominert for sin juleplate. The Source of Christmas blir finne tre kvelder på rad på Cosmopolite Scene i Oslo fra 15. – 17. desember. Den 14. desember er det konsert på Union Scene i Drammen.

Konsertserier

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

