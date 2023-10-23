– Som skapende utøver kan man sitte og lure

Folkemusikerne ønsker større gjennomsiktighet på hvordan saksbehandlere kommer fram til satser i Tono-utbetalinger – spesielt for det som ikke er rent komponistarbeid.

Mandag skriver ballade.no om utøvere med tilknytning til norsk tradisjonsmusikk som vil ha bedre forhold – og større andeler når opphavsmidler fordeles. En av artistene som nylig har møtt Tono for å snakke om utfordringene, er Ingrid Jasmin. Hun beskriver det slik til Ballade:

– Dersom systemet ikke endres, vil tradisjonsmusikken i fremtiden kunne høres i arkiver, ikke på norske scener.

Blant utfordringene både enkeltutøvere og den organiserte folkemusikken stiller opp til rettighetsforvalter Tono, er dessuten en gjennomsiktig og forståelig praksis på hvordan andelene regnes ut.

Ballade har snakka med musikere som lurer på om det skal være slik at deres opphavsandel havner på mellom 16 og 17 % – når de skal få utbetalinger for det å bearbeide folkemusikk. Dette stammer fra opphavsrettsystemet som gjelder all musikkskaping i Norge, som Tono i størst grad forvalter; originalkomposisjoner vektes tyngre enn bearbeiding, arrangering, og så videre.

FolkOrg, som er paraplyorganisasjonen for tradisjonsmusikk, sier det kan være vanskelig å lese og skjønne hvordan Tonos fordelingsplan slår ut for deres del:

– Siden man som skapende utøver kan sitte og lure på hvordan man kommer fram til hvilke vederlag, kan det nytte med større gjennomsiktighet på hvordan Tonos saksbehandlere kommer fram til en sats, mener daglig leder Aslak Brimi. Han snakker med mange musikere om dette, og husker også sjøl hvordan det slo ham at «en skal være god byråkrat for å skjønne avregningstabellene» fra egne innspillinger.

– Når det gjelder etterlysning av større gjennomsiktighet knyttet til våre avregninger, så ligger både fordelingsplanen og våre avregningsregler på tono.no. Våre medlemmer har enkel tilgang til våre minuttverdier for både radio, konserter og andre fremføringsområder, og de får også detaljerte avregningsbilag med hver enkelt avregning. Når det er sagt, så setter vi pris på alle tilbakemeldinger, særlig når de er konkrete på hva som kan bidra til at informasjonen fra Tono blir enklere å forstå. Vi skal derfor se nærmere på hva vi kan gjøre for å kommunisere dette tydeligere, lover direktør Karl Vestli.

