Minifestival med Det Norske Kammerorkester

Søndag 18. til fredag 23. oktober arrangerer Det Norske Kammerorkester en minifestival på Sentralen i Oslo, med familieforestilling, kammerkonserter og klubbkveld med den påtroppende kunstneriske lederen Pekka Kuusisto.

På familieforestillingen «Musikalske fantasier» møter publikum fiolinistsøstrene Catharina og Sara Chen, som deler scenen med Ole Christian Haagenrud på piano. «Sammen bruker de instrumentene sine til å snakke, krangle og leke med både hverandre og publikum», forteller orkesteret i sin omtale av forestillingen.

Beethovens jubileum markeres med en kammerkonsert, der pianisten Sveinung Bjelland plasseres i midten med klaveret og musikere fra Det Norske Kammerorkester «danderes rundt», som orkesteret beskriver det, når tre ulike verk fra Beethovens rikholdige kammermusikkproduksjon framføres: Klaverkvintett for klaver og blåsere i Ess-dur, op. 16; duett for fiolin og cello i C-dur, WoO27, nr. 1, og klavertrio i D-dur op. 70 nr. 1 («Spøkelsestrioen»).

Fredagskvelden er det klart for Klubb Klassisk, en serie for unge voksne, som denne kvelden byr på amerikanske minimalister – både de store stilskaperne og dagens arvtakere til denne formen, forteller DNK, med blant andre Philip Glass og Steve Reich. Kunstnerisk leder Pekka Kuusisto byr også på solostykker som komponistene Nico Muhly og Bryce Dessner har skrevet spesielt for ham.

– Og så brekker vi den minimalistiske fargeklangen med Bachs rikholdige ornamentering for å skape det musikalske spennet vi mener en konsert med Kammerorkesteret skal ha, sier arrangøren, og understreker: – Dette blir en kveld du kan møte vår nye kunstneriske leder Pekka Kuusisto i et univers han trives særdeles godt i.

