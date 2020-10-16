Musikalske fantasier med Ole Christian Haagenrud, Sara og Catharina Chen under Det Norske Kammerorkesters minifestival

(Foto: Bård Gundersen)

Minifestival med Det Norske Kammerorkester

16.10.2020
- Red.

Søndag 18. til fredag 23. oktober arrangerer Det Norske Kammerorkester en minifestival på Sentralen i Oslo, med familieforestilling, kammerkonserter og klubbkveld med den påtroppende kunstneriske lederen Pekka Kuusisto.

På familieforestillingen «Musikalske fantasier» møter publikum fiolinistsøstrene Catharina og Sara Chen, som deler scenen med Ole Christian Haagenrud på piano. «Sammen bruker de instrumentene sine til å snakke, krangle og leke med både hverandre og publikum», forteller orkesteret i sin omtale av forestillingen.

Beethovens jubileum markeres med en kammerkonsert, der pianisten Sveinung Bjelland plasseres i midten med klaveret og musikere fra Det Norske Kammerorkester «danderes rundt», som orkesteret beskriver det, når tre ulike verk fra Beethovens rikholdige kammermusikkproduksjon framføres: Klaverkvintett for klaver og blåsere i Ess-dur, op. 16; duett for fiolin og cello i C-dur, WoO27, nr. 1, og klavertrio i D-dur op. 70 nr. 1 («Spøkelsestrioen»).

Pianist Sveinung Bjelland (Foto: Annamaria Kowalsky)

Fredagskvelden er det klart for Klubb Klassisk, en serie for unge voksne, som denne kvelden byr på amerikanske minimalister – både de store stilskaperne og dagens arvtakere til denne formen, forteller DNK, med blant andre Philip Glass og Steve Reich. Kunstnerisk leder Pekka Kuusisto byr også på solostykker som komponistene Nico Muhly og Bryce Dessner har skrevet spesielt for ham.
– Og så brekker vi den minimalistiske fargeklangen med Bachs rikholdige ornamentering for å skape det musikalske spennet vi mener en konsert med Kammerorkesteret skal ha, sier arrangøren, og understreker: – Dette blir en kveld du kan møte vår nye kunstneriske leder Pekka Kuusisto i et univers han trives særdeles godt i.

Påtroppende kunstnerisk leder i Det Norske Kammerorkester, fiolinisten Pekka Kuusisto (Foto: Felix Broede)

Se hjemmesiden til Det Norske Kammerorkester for fullt program, tidspunkt, billetter og annen informasjon.

Det norske kammerorkesterPekka KuusistoSveinung Bjelland

Pekka Kuusisto er kunstnerisk leder for Det Norske Kammerorkester fra

Møt Pekka Kuusisto, ny kunstnerisk leder hos Det Norske Kammerorkester

Ballade traff den finske fiolinisten til en engasjert samtale om åpne musikkformer, om lidenskap og om å sprenge grenser.

Det Norske Kammerorkester med solistane Hans Christian Bræin og Øystein Birkeland under festkonserten til Synne Skouen på Ultima

«Dette må du høre!»

KONSERTMELDING: Festkonsert til ære for Synne Skouen 70 år.

Komponist, skribent og kulturpersonlighet Synne Skouen

Festkonsert til ære for Synne Skouen

Komponisten, skribenten og kritikeren Synne Skouen har vært en tydelig stemme i kulturoffentligheten i fem tiår. Nå feires hun med...

Klassisk klubb, illustrert ved en tidligere klubbkveld

Klubb Klassisk #6

Ny utgave av Klubb Klassisk denne uken, Det Norske Kammerorkesters konsertserie for unge voksne.

Oslo Filharmoniske Orkester

Orkestrene spiller gammel musikk av menn

En av fem norske komponister er kvinner, men verkene deres blir lite spilt. De store orkestrene spiller minst ny musikk,...

Kollasj WIP

Hvem blir Årets Spellekvinne?

Festivalen WIP – Women's International Party vil hedre kvinnelige musikere med en egen pris. – Samtidig er Årets Spellekvinne et...

Stillbilde fra Patrik Fitzgeralds musikkvideo No More Santa Clauses.

Ballade video LXVIII: Feierviser, egne begravelser og annet som hører julen til

Ni videoer, fem premierer. Helt ferske – og virkelig gode! – julesanger fra Ronni Le Tekrö, Ledfoot og Mona Halvorsen,...

Hultins liv med jazz

Randi Hultins unike jazzfotografier lander i Trondheim.