Politikk & debatt

Knapt med tid

Publisert
07.12.2011
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Over halvparten av kulturskolelærerne mener at tidsressursene ved sin skole er «dårlige» eller «meget dårlige». MFO er bekymret for kvaliteten på undervisningen.

En undersøkelse, som Musikerne fellesorganisasjon (MFO) har utført blant 700 kulturskolelærere, viser blant annet at over halvparten av kulturskolelærerne mener at tidsressursen ved sin skole er dårlig eller meget dårlig.

Les Rians kronikk om undersøkelsen her:

— De tilbakemeldingene vi har fått tidligere er også at tiden per elev i snitt har gått ned de siste årene, sier Hans Ole Rian, nestleder i MFO.

Svakere undervisning
Tid brukt per elev går spesielt ned i instrumentalopplæringen, ifølge Rian, men det samme gjelder også i andre disipliner som dans og billedkunst.

— Det er klart at for en del sjangre, årsklasser, instrumenter og uttrykk er det fint med gruppeundervisning, men så er spørsmålet hvor stor gruppene kan være før det går ut over kvaliteten på undervisningen. Vi får meldinger fra en del kulturskoler om at grensen er nådd for antall elever per lærer, sier Rian.

Han mener at konsekvensen av idsklemma kan være at kvaliteten på undervisningen blir dårligere, og mener det må være et alternativ å se på hele organiseringen av kulturskolen. For eksempel kan kulturskolen gå på dagtid, parallelt med grunnskoleundervisning.

Les mer om kulturskolene:

En annen løsning kan være etterutdanning av lærere, mener MFOs nestleder.

— Det er mange som melder tilbake at de ikke kan gruppepedagogikk. Kanskje de trenger etterutdanning, men samtidig er ikke det så lett å ta, sier Rian.

— Hva betyr dette for elevene?

— De får ikke så mye god undervisning som de kunne ha fått. Når man må bruke mestepartene av timen til å sette sammen instrumentet, stemme det og justere det, blir ikke undervisningen så bra som den kunne ha vært.

Kommunalt ansvar
Budsjettansvaret ligger hos kommunene, og Rian mener at de må ta en diskusjon om hva de egentlig vil med kulturskolene. Samtidig retter Rian også pekefingeren mot regjeringen.

— Det er over ett år siden kulturskoleutvalget leverte rapporten sin. Der ligger det en del forslag angående tidsressurs, samarbeid med SFO, kombinerte stillinger, og også et forslag om en forskrift om kulturskolevirksomhet. Vi som jobber med feltet mener det er på høy tid at vi får samme betingelser som grunnskolen på hvordan en kulturskole skal drives. Ennå har vi ikke hørt noen ting fra Kunnskapsdepartementet, sier Rian.

Les også:

— Når en regjering går ut og lover et kulturskoleløft i Kulturløftet, må de ta grep for å oppfylle de lovnadene. De kan ikke løpe fra det og fraskrive seg ansvar.

Ballade har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet, som skal komme med et svar i løpet av dagen.

Rockeband er en av de mest populære tilbudene på Namsskogan kommunale kulturskole, og et av høydepunktene er Ungdommens kulturmønstring.

Kulturskolelæreres arbeidsvilkår

INNLEGG: Hva har skjedd som gjør at norske kulturskoler opplever et lite tidsressurs-helvete?

Rockeband er en av de mest populære tilbudene på Namsskogan kommunale kulturskole, og et av høydepunktene er Ungdommens kulturmønstring.

Kulturskolelandet spriker

De kommunale kulturskolene spriker i alle retninger både når det gjelder tilbud og økonomi. Nord-Trøndelag har flest elever i forhold...

Utvalgsleder Hans Ole Rian overleverer rapporten om kulturskolene til kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Kulturskolen inn i skoleverket

Utvalget som skulle vurdere et samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolen og SFO tok like godt for seg hele kulturskoleløftet. Konklusjonen er...

The Source of Christmas

Multikultijulemusikk

The Source drar i gang denne julen også.

Barn i orkester

Dramatiske nedskjæringer

INNLEGG: Blir Oslo kommunes budsjett stående, vil barn og unge bli de store taperne. Det skriver Sissel Grøndahl og Hans...

Elisabet Dahle

– Ønsker flere lærere per elev

Kommunene som arbeidsgiver har ansvar for kompetente lærere i sine kulturskoler, mener Kunnskapsdepartementet.

Flere saker

Danish String Quartet

– De dyktigste musikerne kan spille uten å tenke

Hva foregår i hodet til virtuosene når de spiller musikkstykker de kan utrolig godt? Når musikken nærmest «spiller seg selv»?

Hilde Bjørkum

Prisdryss til Førde

Hilde Bjørkum heidra med internasjonal pris for sitt arbeid med å løfte europeisk folkemusikk.

Michael Barnes Storbandprisen 2022 foto Halvor Gudim 2 scaled

Storbandprisen 2022 til Michael Barnes, musikalsk leder av Bergen Big Band, Fana Big Band og Storband90

Michael Barnes mottok Storbandprisen 2022 under årets samling i Lillestrøm denne helgen. Barnes’ arbeid som storbandleder er preget av høye...