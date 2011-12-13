Kommunene som arbeidsgiver har ansvar for kompetente lærere i sine kulturskoler, mener Kunnskapsdepartementet.

En undersøkelse blant kulturskolelærere, utført av Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), viser blant annet at halvparten mener tidsressursen på sin skole er «dårlig» eller «meget dårlig».

Hans Ole Rian, nestleder i MFO, mener at tiden kulturskolelærerne bruker per elev er på vei nedover, og er bekymret for kvaliteten på undervisningen.

— Det er kommunene selv som bestemmer omfanget og innholdet i sine kulturskoler, sier statssekretær Elisabet Dahle i Kunnskapsdepartementet, og henviser til opplæringsloven.

Vil styrke estetiske fag

I følge samme undersøkelse melder mange lærere at de ikke behersker gruppepedagogikk. Rian mener at det er vanskelig for kulturskolelærere, og lærere i estetiske fag i grunnskolen, å delta i etterutdanningsprogram. Rian mener konsekvensene av dette er at eleven ikke får så god undervisning som de kunne ha fått.

Dahle viser til Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet som sier at kunst og håndverk er blant de mest populære fagene i grunnskolen.

— Det er med andre ord fag der elevene opplever mestring og henter motivasjon. Nå er det ute en høring om nasjonale bestemmelser for lærertetthet, fordi vi ønsker flere lærere per elev. Dette vil også være med på å styrke de praktisk- estetiske sidene ved undervisningen.

Kunnskapsdepartementet ser også på hvordan disse fagene kan styrkes i lærerutdanningene, gjennom valgfag, faglige spesialiseringer i de nye grunnskolelærerutdanningene, eller som etter- og videreutdanning, i følge Dahle.

— Her vil jeg også trekke fram Nasjonalt senteret for kunst og kultur i opplæringen som skal hjelpe lærere til å realisere læreplanen i kunst og håndverk, blant annet ved å tilby gratis nettressurser og veiledningsmateriell. Arbeidsgiveren har også et generelt ansvar for at alle ansatte har riktig kompetanse til å utføre den jobben de skal gjøre, sier hun.

Kulturskoletilbud på barnetrinn

— I og med at regjeringen har lovet et kulturskoleløft, mener jeg at man ikke kan løpe fra det og fraskrive seg ansvar. Når en regjering går ut og lover et kulturskoleløft i Kulturløftet, må de ta grep for å oppfylle de lovnadene, sier Rian til .

— Hva er din kommentar til det?

— Regjeringen satser tungt på kultur. Gjennom Kulturløftet I og II har kulturbudsjettene lagt kraftig på seg. Vi har nå noen rammebetingelser for kultur i Norge som innebærer store muligheter også for de estetiske fagene i barnehage, skole og høyere utdanning, sier statssekretær Dahle, som understreker at «kultur har hatt og skal ha en stor plass i norsk skole».

— Dette styrkes ytterligere ved at det fra høsten 2013 settes i gang en prøveordning med kulturskoletilbud på skolens barnetrinn i utvalgte kommuner. En del av stimuleringsmidlene på 40 millioner fra Kulturløftet II settes av til prøveordningen.