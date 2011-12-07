Bransjen

IFPI og NRK uenige

Publisert
07.12.2011
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

NRK kan ende opp uten rettigheter til å kringkaste musikk fra IFPI-selskapene på nyåret.

Dagens Næringsliv (DN) skriver onsdag (bare på papir) at forhandlingene mellom NRK og IFPI, som organiserer de største plateselskapene i Norge, har brutt sammen.

Ifølge IFPI-direktør Marte Thorsby er årsaken til forhandlingsbruddet at partene er uenige om verdien av at NRK lanserer en ny spiller for PC fra 2012. Spilleren vil gjøre NRKs innhold lettere tilgjengelig.

— Ingen løsning i sikte
Per Ole Hagen, ansvarlig for musikkrettigheter i NRK, sier til Dagens Næringsliv at konflikten betyr at NRK fra årsskiftet ikke kan tilby sine lyttere å høre radioprogrammer om igjen via sin nettspiller. Det betyr også at NRK ikke kan bruke musikk fra IFPI-selskapene som bakgrunnsmusikk på TV eller sende musikkvideoer produsert av IFPI-selskapene.

— Vi ser ingen løsning i sikte med tanke på årsskiftet, sier Hagen til DN.

NRK mener at IFPIs forslag innebærer en økning i forhold til den gamle avtalen på 800 % i 2014 i forhold til 2010, og at dagens prisnivå tilsvarer det kringkasterne betaler for rettighetene i de andre nordiske landene.

— Ikke råd til å subsidiere NRK
IFPI mener dette ikke er korrekt, men at økningen er “vesentlig”.

— Dette mener vi er rimelig tatt i betraktning de store endringene som følge av NRKs digitale tilbud, sier Thorsby til DN.

Thorsby sier videre at IFPI ikke har råd til å la NRK få rimelig adgang til rettigheter som gjør at de kan bidra til å utkonkurrere de kommersielle aktørene.

— Om ikke NRK må betale for rettighetene på lik linje med andre. Så subsidierer musikkbransjen i realiteten NRKs virksomhet. Det kan ikke være riktig, sier Thorsby til DN.

Om IFPI og NRK ikke blir enige vil ikke NRKs lyttere fra nyåret kunne høre musikk fra selskaper som Warner, Sony, Universal, Voices, Revolution, Playground, Nordic MBN, EMI, Playroom, United, DJ Beat, daWorks, Cosmos, Dig og Continental. FONO, som også organiserer norske plateselskaper, har kommet til enighet med NRK, skriver DN.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger
BransjeDebatt

Relaterte saker

Slutt på musikk i NRKs podkaster

Etter en reforhandlet avtale med platebransjen har det blitt besluttet at NRK ikke lenger betaler for å bruke rettighetsbelagt musikk...

Alf Magnus Reistad

Sendenekt i NRK

NRK slutter å sende musikk representert av utenlandske forlag i protest mot en tilleggsregning på leien av noter.

Cato Strøm 3 (Foto: TONO.no)

Gratis musikk på trappene?

INTERVJU: TONO er fornøyd med NRK-avtalen, som gir friske millioner i kassa. Samtidig sier direktør Cato Strøm at nye forretningsmodeller...

Per Ole Hagen,

NRK med god musikkavtale

INTERVJU: Fram til nå har NRK redigert bort musikk fra programmene de har tilbudt som podcast. NRK og TONO har...

The Source of Christmas

Multikultijulemusikk

The Source drar i gang denne julen også.

Chirag Patel, Karpe Diem

NRK og IFPI fremdeles uenige

NRK har stengt for å høre opptak i nettradioen, men Spellemann går som normalt.

Flere saker

Kilden

Kristiansand: Stenger også salen nå

Det forventes ytterligere avlysninger i konsert-Norge nå. Nå melder også Kilden i Kristiansand at de spiller for tom sal, men...

Ofo og Klaus Mäkelä da Mäkelä mottok Sibelius prisen i nov

Oslo-filharmonien skygger banen

Ballade følger debatten om Oslo-filharmoniens programpolitikk, og viderebringer her musikkjournalist Bodil Maroni Jensens seneste innlegg der hun spør: Hvordan forsvare...

Kari Rolfsen har tolket flere av låtene til Tunaal. Dette er hennes illustrasjon av Annet hvert sekund

Visesanger markerer FNs internasjonale jentedag med album om kvinneskjebner

Hege Tunaal gir ut sitt første album på 14 år. Det handler blant annet om barneekteskap og æresdrap.