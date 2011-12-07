IFPI og NRK uenige

NRK kan ende opp uten rettigheter til å kringkaste musikk fra IFPI-selskapene på nyåret.

Dagens Næringsliv (DN) skriver onsdag (bare på papir) at forhandlingene mellom NRK og IFPI, som organiserer de største plateselskapene i Norge, har brutt sammen.

Ifølge IFPI-direktør Marte Thorsby er årsaken til forhandlingsbruddet at partene er uenige om verdien av at NRK lanserer en ny spiller for PC fra 2012. Spilleren vil gjøre NRKs innhold lettere tilgjengelig.

— Ingen løsning i sikte

Per Ole Hagen, ansvarlig for musikkrettigheter i NRK, sier til Dagens Næringsliv at konflikten betyr at NRK fra årsskiftet ikke kan tilby sine lyttere å høre radioprogrammer om igjen via sin nettspiller. Det betyr også at NRK ikke kan bruke musikk fra IFPI-selskapene som bakgrunnsmusikk på TV eller sende musikkvideoer produsert av IFPI-selskapene.

— Vi ser ingen løsning i sikte med tanke på årsskiftet, sier Hagen til DN.

NRK mener at IFPIs forslag innebærer en økning i forhold til den gamle avtalen på 800 % i 2014 i forhold til 2010, og at dagens prisnivå tilsvarer det kringkasterne betaler for rettighetene i de andre nordiske landene.

— Ikke råd til å subsidiere NRK

IFPI mener dette ikke er korrekt, men at økningen er “vesentlig”.

— Dette mener vi er rimelig tatt i betraktning de store endringene som følge av NRKs digitale tilbud, sier Thorsby til DN.

Thorsby sier videre at IFPI ikke har råd til å la NRK få rimelig adgang til rettigheter som gjør at de kan bidra til å utkonkurrere de kommersielle aktørene.

— Om ikke NRK må betale for rettighetene på lik linje med andre. Så subsidierer musikkbransjen i realiteten NRKs virksomhet. Det kan ikke være riktig, sier Thorsby til DN.

Om IFPI og NRK ikke blir enige vil ikke NRKs lyttere fra nyåret kunne høre musikk fra selskaper som Warner, Sony, Universal, Voices, Revolution, Playground, Nordic MBN, EMI, Playroom, United, DJ Beat, daWorks, Cosmos, Dig og Continental. FONO, som også organiserer norske plateselskaper, har kommet til enighet med NRK, skriver DN.