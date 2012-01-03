NRK og IFPI fremdeles uenige

NRK har stengt for å høre opptak i nettradioen, men Spellemann går som normalt.

IFPI, de største plateselskapenens interesseorganisasjon, og NRK har fremdeles ikke kommet til enighet om TV-kanalens bruk av IFPI-selskapenes repertoar i on demand-nettradio, innkopiert i TV-programmer og til visning av musikkvideoer fra IFPI-selskaper.

I følge Marte Thorsby, direktør i IFPI, har NRK og IFPI en særavtale om Spellemann-showet som skal vises på NRK lørdag 14. januar.

— Spellemann blir ikke påvirket av bruddet, sier hun.

Not on demand

Spellemannenighet til tross, IFPI og NRK har ikke blitt enige om hverdagen skal se ut.

— Det er fremdeles ingen avtale med IFPI, noe som betyr at hele NRKs on demand nettradio er stoppet fordi vi ikke har tekniske og mannskapsmessige ressurser til å luke ut IFPI-musikken fra nettradioen. Fra vår side ønsker vi en avtale. Det håper jeg også at IFPI ønsker, men vi er uenige om pris, sier Per Ole Hagen, ansvarlig for musikkrettigheter i NRK.

NRK mener at IFPIs forslag innebærer en økning i forhold til den gamle avtalen på 800 % i 2014 i forhold til 2010. IFPI mener dette ikke er korrekt, men at økningen er “vesentlig”.

Les også:

— Konsekvensen av at vi ikke har en avtale berører også TV-programmer som bruker innkopiert musikk. Altså musikk som blir brukt til levende bilder. Vi må nå velge musikk og video fra andre kilder enn IFPI-selskapene, og det blir helt sikkert synlig for enkelte TV-programmer også, sier Hagen.

Mer FONO-eksponering?

NRK har en avtale med FONO-selskapene, som er de mellomstore og mindre norske plateselskapene i Norge.

— Betyr dette at FONO-selskapene kan få oppsving i eksponering på NRK?

— Det kan godt hende. Vi har avtale med FONO som vi synes er veldig bra, og vi har også en avtale med et musikkforlag om såkalt boksmusikk – bakgrunnsmusikk – for vi må ha tilgang til musikk. Det kan godt hende at FONO-selskapene blir mer brukt, men personlig har jeg aldri brydd meg om hvilket selskap artistene blir gitt ut på. Jeg er opptatt av artistene, og det er mange av dem som blir rammet siden de har avtale med et IFPI-selskap. Det synes jeg er synd. Dette er en merbelastning, og det beste for alle parter er å få i stand en avtale, men da til en pris alle kan leve med, sier Hagen.

Les NRKbetas analyse av forhandlingsbruddet: Bruddet mellom NRK og IFPI

Pengediskusjon

IFPI-direktør Marte Thorsby bekrefter at det ikke er store endringer i forhandlingene mellom NRK og IFPI.

— Hva slags konsekvenser får dette for deres selskaper?

— Dette er en økonomisk diskusjon med NRK. Det har ikke andre konsekvenser for våre selskaper enn at de ikke får disse inntektene fra NRK, sier Thorsby.

— Hva betyr dette for eksponeringen for artister på IFPI-selskaper?

— Kringkasting av radio er ikke berørt av avtalen mellom IFPI og NRK. Dette reguleres i avtale mellom NRK og Gramo. (Gramo forvalter utøvende kunstnere og produsenters vederlagsrettigheter når innspilt musikk blir kringkastet eller offentlig fremført på annen måte, red. anm)

— Er dere i forhandlinger nå eller er det fullstendig brudd?

— Vi hadde dialog rett før jul og så får vi se hva som vil skje videre utover januar. Vi vil gjerne ha en avtale med NRK, men det må være på de riktige betingelsene.

IFPI-medlemmene er Warner, Sony, Universal, Voices, Revolution, Playground, Nordic MBN, EMI, Playroom, United, DJ Beat, daWorks, Cosmos, Dig og Continental.