Marte Thorsby
Bransjen

Krangler om NRK-musikken

Publisert
20.09.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

IFPI mener NRK bruker musikk de ikke har tillatelse til å bruke i sine sendinger.

Uenighet om pris har ført til at plateselskapenes organisasjon IFPI og NRK ikke har kommet til enighet om en videre avtale om musikkrettigheter.

Forhandlingene brøt sammen i desember i fjor. NRK har tidligere hevdet at IFPIs forslag innebar en økning på 800 prosent fra 2010 til 2014.

Uten rettigheter

Statskanalen er nå uten rettighetene til musikken som omfatter omtrent 80-85 prosent av all musikk som selges i Norge.

IFPI mener at NRK likevel bruker IFPI-musikk under sine sendinger.

– Situasjonen er helt uholdbar og langt på vei ute av kontroll. NRK bruker jevnlig musikk utgitt på eller representert av de store plateselskapene uten å betale for den, sier IFPI-direktør Marte Thorsby til VG.

– Påståtte krenkelser

NRK kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene til IFPI-direktøren.

– Det er riktig at vi har mottatt flere brev fra IFPI med påståtte krenkelser, men vi har ikke funnet så mye vi er enig i. Vi mener at det på interne produksjoner kun dreier seg om under fem feil, sier musikkrettighetssjef Per Ole Hagen til VG.

Chirag Patel, Karpe Diem

NRK og IFPI fremdeles uenige

NRK har stengt for å høre opptak i nettradioen, men Spellemann går som normalt.

IFPI og NRK uenige

NRK kan ende opp uten rettigheter til å kringkaste musikk fra IFPI-selskapene på nyåret.

NRK

– Liker ikke gratis

NRK har fått tilbud om å bruke IFPI-musikk vederlagsfritt til Spellemannsendingen, men takket nei.

Illustrasjon musikktyveri

– Ikke bare simple tyver

I by:Larms levetid har kampen mot pirater preget musikkbransjen. Å kalle nedlastere for tyver blir for enkelt, mener Martin Revheim.

Illustrasjon mynt

Ingen utbetalinger siden 2009

GramArt og MFO forventer at uteblitt vederlag snarest utbetales av IFPI-selskapene.

CD

Vil gå rettens vei

GramArt, MFO og Norsk Artistforbund vurderer søksmål mot IFPI og FONO, og ber utøvere om å sende inn kontrakter som...

Mira Thiruchelvam spilte med sitt band 9 grader nord under byLarm

En låtsnekker fra Laksevåg og verden – Mira Tiruchelvam

En aktiv og tolerant oppvekst, en rik musikalitet og en dose tamilsk arbeidsmoral får bergenseren Mira Thiruchelvam til å lage...

Unge Ferrari Foto: Adam Falk

Unge Ferrari i Coca-Cola-kampanje

Norsk artist med låt på norsk står for musikken når selskapet denne uken ruller i gang sin nye reklamefilm-kampanje.

Peder Niilas Tårnesvik Foto: Synne Sofi Baardsdatter Boenes

Nopa-stipend til Peder Niilas Tårnesvik

Tårnesvik mottok prisene like før sin konserter under by:Larm i Oslo fredag kveld.