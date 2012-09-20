Krangler om NRK-musikken

IFPI mener NRK bruker musikk de ikke har tillatelse til å bruke i sine sendinger.

Uenighet om pris har ført til at plateselskapenes organisasjon IFPI og NRK ikke har kommet til enighet om en videre avtale om musikkrettigheter.

Forhandlingene brøt sammen i desember i fjor. NRK har tidligere hevdet at IFPIs forslag innebar en økning på 800 prosent fra 2010 til 2014.

Uten rettigheter

Statskanalen er nå uten rettighetene til musikken som omfatter omtrent 80-85 prosent av all musikk som selges i Norge.

IFPI mener at NRK likevel bruker IFPI-musikk under sine sendinger.

– Situasjonen er helt uholdbar og langt på vei ute av kontroll. NRK bruker jevnlig musikk utgitt på eller representert av de store plateselskapene uten å betale for den, sier IFPI-direktør Marte Thorsby til VG.

– Påståtte krenkelser

NRK kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene til IFPI-direktøren.

– Det er riktig at vi har mottatt flere brev fra IFPI med påståtte krenkelser, men vi har ikke funnet så mye vi er enig i. Vi mener at det på interne produksjoner kun dreier seg om under fem feil, sier musikkrettighetssjef Per Ole Hagen til VG.