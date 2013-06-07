Vil gå rettens vei

GramArt, MFO og Norsk Artistforbund vurderer søksmål mot IFPI og FONO, og ber utøvere om å sende inn kontrakter som bevis.

Utøverorganisasjonene GramArt, MFO og Norsk Artistforbund arbeider for at utøverne skal få større vederlag og mer presise avregninger for innkopiering og «on demand‑bruk» av musikk. Med innkopiering menes bruk av innspilt musikk for eksempel i TV-produksjoner. «On demand» er kringkastede sendinger som kan spilles av i ettertid via for eksempel NRK nettradio.

De tre utøverorganisasjonene mener at de kollektive avtalene om innkopiering og «On demand» som IFPI og FONO inngår med NRK, er ulovlige. Blant annet hevder de at avregningene til utøverne har vært mangelfulle eller uteblitt, og at nødvendige opplysninger om avtaler og grunnlag for avregning av vederlag er holdt tilbake.

Derfor krever de nå å få bli mer delaktige i forvaltningen av utøvernes rettigheter, ved at avtalene med brukerne (særlig NRK) skal inngås enten med utøverorganisasjonene som part sammen med plateselskapenes organisasjoner, eller med Gramo som felles representant for både utøvere og produsenter.

Utøverorganisasjonene hevder nå at de har forsøkt å forhandle med IFPI og FONO, uten å oppnå enighet. Derfor vurderer de å gå til søksmål mot disse, og ber artister om å sende inn platekontrakter som kan legges frem for retten. De understreker at det kun er de relevante bestemmelsene om rettighetsoverdragelse og økonomiske vilkår i forbindelse med synkronisering og annen kollektiv forvaltning som vil bli lagt frem for retten.

Står fritt til gjennomgang

Marte Thorsby i IFPI mener artistene heller bør kontakte plateselskapene om det er spørsmål til kontraktene.

— Denne saken gjelder individuelle artistkontrakter og lisensavtaler inngått mellom artist og selskap. IFPI-selskapene oppfordrer alle sine artister til å ta kontakt for en gjennomgang av kontrakten dersom det skulle være uklarheter til denne. I tillegg står artistene fritt til å stå utenfor innkopieringsavtalen med NRK, dersom de ikke ønsker å være en del av den, sier hun til Ballade.

FONO ønsker i dag ikke å uttale seg om utspillet fra utøverorganisasjonene.