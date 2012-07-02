NRK-avtale med Gramo

Men fortsatt langt unna avtale med IFPI.

NRK har nå fått på plass en innkopieringsavtale for fjernsyn med Gramo, skriver Dagbladet.

Gramo-avtalen gjør at Urørt-artister og andre som ikke er representert av verken FONO eller IFPI nå er inkludert i vederlagsutbetalingene fra NRK.

NRKs rettighetsansvarlige Per Ole Hagen at NRK ønsker å forenkle arbeidet med rettighetene, og at de gjerne skulle sett at Gramo overtok hele jobben som i dag deles av FONO, IFPI og Gramo.

Men dialogen mellm NRK og IFPI har stoppet helt opp, etter at avtalen deres .

— Vi hører ingenting fra IFPI lenger. De sier de venter på svar fra oss, men det kan ikke stemme. Vi har jo sagt at vi ikke kan godta tilbudet de har lagt frem. Så der står det, sier Hagen.