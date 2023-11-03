Ballade video: Pytagoras på Sagene

Ballade video har tre musikkvideo-premierer denne uka. Sjekk ut nye videoer fra Mark Steiner & His Problems, Subshine, Sara Fjeldvær, Tuva Halse Quintet, Gangar, Sugarcane Hangover, Boomerang Rapido, Formoe og Dio Mudara med Unge Obi.

I kveld inviterer Janne Eraker til slippfest for vinylutgaven av sitt lekne og eksperimentelle album Movements for Listening. En plate hun selv kaller «en vill utforsking av lyd og grenseløse musikkverdener». Det feires med en stor slippkonsert på Gamle Munch på Tøyen i Oslo, der albumkunstneren Daan Botlek fra Nederland lager et veggmaleri for anledningen.

Janne Eraker er en steppdanser som jobber som musiker og danser i Norge, Nederland og Tyskland. Faste lesere av Ballade video vil vite at hun har lagd en video til hvert av kuttene på platen, der hun samarbeider med musikere som Knut Reiersrud, Ivar Grydeland, Michaela Antalová, Juliana Venter, Hans Martin Rundberg Austestad, David Arthur Skinner, Roger Arntzen og Vegar Vårdal. Disse videoene har vi vist fortløpende her i Ballade video.

Vi har ellers en rikholdig meny, som spenner fra jazz og punk til folkrock og hiphop. Med tre premierer.

Kort sagt: God fornøyelse!

MARK STEINER & HIS PROBLEMS: Hang On! (Twin Flames)

Sist fredag hadde Mark Steiner & co. premiere på den nye videoen og sangen «Hang On! (Twin Flames)». Dette er den første nye låten Mark Steiner & His Problems har gitt ut siden pandemien. Den vil også bli med på det kommende albumet Black Hole.

På den utgivelsen har den norsk-amerikanske artisten fått med seg trommeslager Ted Parsons, bassist Leon Muraglia og gitarist Romek Paluch-Edwards. Ingunn Holmen, Pavel Cingl, Line Saus og Thomas Borge er også å høre på den nye platen. Ingunn Holmen og Steiner fant sammen i løpet av Covid-perioden, og har siden blant annet dratt på en turné i Europa.

– Teksten på «Hang On! (Twin Flames)» fokuserer på personlige innsikter, drømmer, skuffelser, gjenoppbygging og håp, sier Mark Steiner selv.

Mark Steiner befinner seg i dag på Island, der han gjør en konsert under Iceland Airways-festivalen i Reykjavik. I desember skal han også opptre med et solo-sett i New York, der han opprinnelig kommer fra. 31. januar følger en opptreden på MIR i Oslo, der han har med seg Ingunn Holmen og fullt band.

– I likhet med selve sangen er musikkvideoen åpen for tolkning. Den ble laget, ganske improvisert, av den Berlin/London/Nîmes-baserte regissøren Jean De Oliveira, som også sto bak videoen til «Insomnia» med Line Saus i 2018, forteller Steiner.

– Ved hjelp av Merethe Holtet, samt bandmedlemmene selv, klarte vi å filme det hele i løpet av fire dager på Nesodden og i Oslo. Resultatet ble en film noir-inspirert musikkvideo med både brutale og komiske elementer.



SUBSHINE: Sagene

Premiere!

Det nærmer seg vinter, men først tar Subshine oss med til Sagene i Oslo. En bydel som for øvrig havnet på 21. plass på en kåring av de 49 (!) kuleste bydelene i verden av magasinet TimeOut.

– Subshine har valgt edruskap, kjærlighet og selvrespekt, heter det i pressemeldingen Ballade video har mottatt. – «Sagene» er en øm hyllest til hjemmet og hverdagslivet, som nå tilbringes i denne vakre delen av Oslo. Dette er historien om en ny retning i livet.

Subshine, aka Ole Gunnar Gundersen, er tidligere låtskriver og sanger for Lorraine, som skrev kontrakt med Sony BMG i Storbritannia. De turnerte internasjonalt med band som Mew og Pet Shop Boys, og ga ut flere singler og EP-er, samt albumet Perfect Cure i 2003.

«Sagene» er skrevet og produsert av Ole Gunnar Gundersen. Som Subshine har han blant annet gitt ut Easy Window (2019) og Vega Vega i fjor. Den sistnevnte har blitt beskrevet som en miks av moderne og mer retrospektiv pop, med ærlige tekster om selvransakelse, avhengighet og drømmer for fremtiden. Den skal være inspirert av artister som M83, New Order og Drab Majesty.

«Sagene» er, som Easy Window og Vega Vega, utgitt på Apollon Records i Bergen. Videoen er ved Jørgen Håland, med filming av Jonas Bostrøm.

SARA FJELDVÆR: Hold Me Then

Premiere!

Sara Fjeldvær fra Hitra er tilbake med nok en særegen og vakker sang. Dette er hennes fjerde singleslipp i forkant av det kommende albumet Stars. Vi har tidligere i år presentert videoene til sangene «Meant To Love», «Tread Lightly» og «Don’t Come Around».

«Hold Me Then» er en sterkt personlig låt, som handler om å miste noen.

– Denne låta gråt jeg til hver gang jeg jobba med, så det tok litt lengre tid enn vanlig, sier Sara Fjeldvær. – Jeg skrev den da budskapet var veldig ferskt for meg, og tittelen ble et slags mantra: Hold meg da, når tapet kommer.

Sara Fjeldvær har selv komponert låten, der hun har med seg musikerne Amund Storløkken Åse (vibrafon), Johannes Konstad Brevik (gitar), Alexander Riris (kontrabass), Øyvind Leite (trommer) samt Tuva Halse (fiolin), Audun Rørmark (fiolin), Ivan Penjin (bratsj) og Live Smidt (cello). Mathias Angelhus er produsent.

Sara Fjeldvær har blitt beskrevet som en av de mest spennende nye vokalistene som har sprunget ut av Trondheims jazzmiljø de siste årene. Hun har en bachelor fra jazzlinja ved NTNU, og har utgitt EP-en «Best Love» på plateselskapet Fjordgata Records. De er også utgivere av Stars.

I september var Fjeldvær en av to låtskrivere som fikk stipend fra Tono under Bylarm. Det kan du lese mer om her.

Videoen til “Hold Me Then” er regissert av filmfotograf Kristoffer Hylland, danser Ella Aspen og Sara Fjeldvær selv.

TUVA HALSE QUINTET: Why It Didn’t

Og premiere igjen!

– «Why It Didn’t» ble skrevet ved pianoet på et øvingsrom i Trondheim en mørk vinterkveld i februar 2022, forteller Tuva Halse.

– I likhet med resten av låtene på albumet Two er melodien skrevet som et direkte utløp for en følelse og et bilde – her et tilbakeblikk på hvordan ting hadde vært og hvorfor ting ikke hadde skjedd eller blitt som jeg hadde sett for meg.

– Både harmonikken og uttrykket i låta er veldig inspirert av Bach sine verk, blant annet “Komm Süsser Tod” fra hans sang- og ariesamling. Trompetstemmen ble også skrevet som en inspirasjon av obligatstemmene man ofte finner i barokkens kantater.

– Da jeg skrev låta tok jeg et lydopptak av meg selv som spilte piano og sang, og det var her jeg fikk ideen om å doble melodien i fiolin og vokal. Gard tilfører med sin engleaktige og skjøre stemme akkurat det låta trenger for å gi det uttrykket jeg hadde sett for meg.

«Why It Didn’t» er sistesporet på debutplata Two av Tuva Halse Quintet, som ble utgitt på Jazzland Recordings 20. oktober. Videoen er et utklipp fra en lengre konsertfilm fra Nattjazz 2023 i Bergen, produsert, fotografert og klippet av Sigurd Ytre-Arne, med ekstra foto av Unn Lange Buer.

Vi hører og ser Tuva Halse (fiolin), Oscar Andreas Haug (trompet), Benjamín Gísli Einarsson (piano), Gard Kronborg (bass) og Øyvind Leite (trommer).

GANGAR: Dorisk reinlender – Who Shot Gangar

Hei! Dette er frisk og fengende folkrock – og med en riktig livat video til. «Dorisk Reinlender – Who Shot Gangar» er regissert og redigert av Eva Cecilia Iversen fra Høyskolen Kristiania, som tidligere har laget musikkvideo for CupidGirl. Filmfotograf er Julien Oscar Vigneau, som også går på Høyskolen Kristiania.

– Vi var så heldige å få låne stugan til Eva Cecilia i Sverige, og brukte all vår tid og energi på å filme en gøyal, skandinavisk og energisk musikkvideo, sier hardingfelespiller og frontmann Mattias Thedens. Gangar består ellers av Oskar Lindberget (saxofon), Richard Max (gitar), Jonas Thrana Jensen (bass) og Henrik Dullum (trommer). Thedens finner melodiene fra gamle opptak, som bandet deretter arrangerer i fellesskap.

«Who shot Gangar» er hentet fra debutalbumet Stubb, som ble sluppet for en måned siden. Den er oppfølgeren til EP-en «Tre dansar», som ble sluppet på Heilo i fjor. Bandet sier selv at de kombinerer norsk folkemusikk med rock, metal, og jazz, inspirert av såpass forskjellige band som AC/DC, Hoven Droven og Meshuggah.

– Låta er veldig teatralsk og full av handling, så den passet veldig bra til å bli filmet. Plottet i videoen er «hvem skjøt Gangar?» – og vi mistenker hverandre ut fra hvem som er i fokus musikalsk på de ulike stedene i låta.

På Stubb har Gangar spilt inn slåtter fra Bygland, Tovdal, Møre og Romsdal, Rindalen, Telemark og Røros. I 2022 var Gangar en av fire norske artister som spilte showcase på Nordic Folk Alliance i Gøteborg. I år hadde de også offisiell showcase på Folk Alliance International i Kansas City i USA, med en rekke opptredener i Skandinavia og Europa i tillegg.



FORMOE: Always

Marius Formoe fra Kristiansand presenterte vi sist i september med den fine animasjonsvideoen til «Dreams of Yesterday». Den har nå fått en oppfølger i form av «Always». Den er igjen et resultat av et tett samarbeid med egyptiske Youssef Abdelfadel, som har tatt utgangspunkt i manus og ideer fra Formoe og levendegjort dem i denne musikkvideoen.

Marius Formoe har selv skrevet melodien. Teksten er av hans far, Terje Formoe, med sang og kor ved June Elisabeth Baltzersen. Formoe har selv produsert låten i samarbeid med Alf Emil Eik og Roar Farstad.

– Låten tar for seg dette med kjærlighetssorg og hvordan det kan oppleves. Ofte kan man oppleve at man ikke får sin store kjærligheten ut av tankene, sier Formoe i en kommentar.

Formoe er i full gang med sin første fullengder, som etter planen skal slippes i løpet av 2024. Han sier selv at han beveger seg mellom pop og new age, og lager låter både med og uten lyrikk.

– Jeg ønsker å uttrykke stemninger gjennom musikken og legger stor vekt på det melodiøse.

Formoe og Abdelfadel er alt i gang med en tredje musikkvideo, og i starten av planleggingsfasen av nummer fire.

SUGARCANE HANGOVER: Counting Days

Sugarcane Hangover er et Oslo-basert hardrockband som ifølge dem selv spiller «klassisk, pønka hard musikk med en liten eim av rølp».

– Det er litt som om sleaze-rocken fra 80-tallet ble litt for lenge på nachspiel, og begynte å kurtisere punken, sier musikerne. – Hvis bare «snublerock» hadde vært en egen sjanger!

Sugarcane Hangover ble startet opp for syv år siden, og har det siste året spilt mye på Østlandet. Bandet slår seg ikke til ro her i Norge, og opptrådte for noen måneder siden på selveste Whisky A Go Go i Los Angeles. I desember spiller de konserter i Oslo og Trondheim med Cocktail Slippers, som selv er på vei til USA i disse dager. De to gruppene gjorde også felles opptredener i oktober.

– Vi er i en fase der det skjer mye. Vi har i løpet av det siste året gått fra å spille én gang i året til å spille rundt 15 konserter i året. I tillegg har vi gitt ut to EP-er og en single. Nå skal vi bruke tiden godt mellom de kommende konsertene, og produsere nytt materiale som kan gis ut i løpet av neste år, forteller de til oss.

Sugarcane Hangover består av Ingrid Jogerud (vokal), Terje Sørlien (gitar), Eirik Fjerdingby (gitar), Herman Heggen (trommer) og Martin Adams Kvam (bass).

Bandet fokuserer i utgangspunktet på egenprodusert materiale, og mye av materialet er å finne på samtlige strømme-plattformer.

EP-en «Cindy» kom 29. september i år. Den er spilt inn hos Toproom Studio på Lunner, men mixet og mastret av Chris Catero i Alan Nivens studio i Arizona.

BOOMERANG RAPIDO: I Wanna Be Your Girl

Tell me I’m pretty / Tell me I’m nice / Tell me I’m everything, please tell me twice …

Boomerang Rapido slipper «I Wanna Be Your Girl» i dag. Den starter med tekstlinjene vi har sitert ovenfor.

– Hvorfor kan det virke som komplimenter, det å bli holdt rundt eller det å bli kost i håret er forbeholdt jenter? spør bandet.

– »I Wanna Be Your Girl» handler om å kunne være sårbar som mann i et forhold – og tørre å ta rollen som vanligvis forventes av det motsatte kjønn. Noen ganger vil menn også være lilleskje.

Dette er første låt fra det kommende albumet til bandet, og første låt siden spaghetti-western-konsept-EP-en (!) Salsa Anarchy fra 2020.

Boomerang Rapido består av Jørn Haagestad (vokal, gitar), Knut Svanes Lunde (gitar, kor), Gaute Svanes Lunde (bass, kor) og Ole Frederik Roaldset (trommer). Med på gjestevokal er Jakob Skogli fra Atena og Gutt (20). De sistnevnte slipper ellers en ny single neste fredag.

DIO MUDARA x UNGE OBI: Pytagoras

Dio Mudara er en suksessfull musikkprodusentgruppe fra Oslo, som startet opp i 2018. De har produsert låter for blant andre Nicki Minaj, French Montana, King Skurk One, Jadakiss og Onkl P. De har hatt førsteplasseringer på hitlistene i Polen, Tyskland og Frankrike, og har mottatt både gull-, diamant- og platina-trofeer.

De har også lagd freestyle-produksjoner for flere norske artister. Denne gangen er det sammen med Unge Obi, aka Andreas Nesteby Obrenovic. Han fikk platekontrakt med hiphop-nestor Tommy Tee i 2021, og ga ut EP-en «Limbo» i 2021. Han slo først gjennom via korte videoer på kanaler som Instagram og TikTok, og er egentlig miljøterapeut.

— Freestylen starter med klipp fra et intervju fra YLTV hvor Marve Flexxnes fra YLTV og rapartisten Ego snakker om hvordan mange cap’er i låtene sine for å ha nok innhold. Dette tok Obi som en utfordring, ettersom han har bygd karrieren sin på å være den vanlige mann i gata, sier Dio Mudara om låten.

– Det finnes ikke mange norske rappere som kan gå bar for bar mot Obi. Smarte og gjennomtenkte raplinjer, med en god dose selvironi og humor gjør at Obi skiller seg ut fra flokken, sier Emran Surizehi, som er kreativ leder i Loudkind Music Group AS.

Musikkvideoen til «Pytagoras» er laget av LoudKindFoto, og hadde premiere på hiphop-kanalen YLTV i går.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 204 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤