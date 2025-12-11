Idyllen slår sprekker

Bitter strid mellom eierne av Idyllfestivalen i Fredrikstad, som møtes i Oslo tingrett denne uken.

Idyll-gründerne slåss i disse dager i retten, om eierskapet til festivalen etter harde beskyldninger om økonomisk misbruk. Det skriver Fredrikstad Blad, som følger rettssaken i Oslo tingrett.

Idyllfestivalen, eid av Terje Olsen (T.A.O. AS) og Sky Festivals (Trond Opsahl og Christoffer Huse), møtes om følgende uenighet: Sky Festivals har saksøkt Olsen, anklager ham for illojalitet, økonomisk utroskap og brudd på aksjonæravtalen. De krever å overta Olsens aksjer for 11 000 kroner. Saken skal handle om anklager om private ferier betalt av festivalen, ureglementerte lønnsøkninger og manglende billettinntekter. Olsen avviser anklagene.

Idyllfestivalen ble grunnlagt i 2016 av blant andre Terje Olsen og Christoffer Huse. Etter eierskapsendringer i 2019 ble en avgjørende aksjonæravtale signert mellom Olsens selskap og Sky Festivals (Huse og Trond Opsahl).

Denne avtalen, som tillater overtakelse ved økonomisk mislighold, er nå kjernen i striden, skriver FB denne uken. Tross Idyllfestivalens nylige økonomiske suksess, møtes eierne i retten for å kjempe om eierskapet. En bankrepresentant hos hovedsponsor vitner om «bortkomne» billetter. Andre sponsorer avventer rettens utfall. Avisa har også skrevet om at Sky er i økonomisk uføre, med et privat lån på 30 millioner og millioner i inkassokrav, hovedsakelig fra Stavernfestivalen.