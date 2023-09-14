Sara Fjeldvær og Primz ble utdelt NOPA-stipendet under Bylarm torsdag ettermiddag.(Foto: Frank Michaelsen/NOPA)

NOPA-stipendet til Sara Fjeldvær og Primz

14.09.2023
Guro Kleveland

To unge låtskrivere som kommer til å prege norsk musikkliv fremover, sier juryen.

Interesseorganisasjonen for opphavere til musikkverk har delt ut stipender under Bylarm i flere år, med formålet å sette søkelyset på unge sangdiktere og låtskrivere som markerer seg i norsk musikkliv. Denne ettermiddagen var det Sara Fjeldvær og Pascal Rwima Mpararo, aka Primz, som fikk diplomet og 30 000 kroner med seg til videre musikkarbeid.

Sara Fjeldvær ga flere av jurymedlemmene hakeslepp ved første gjennomlytting, forteller NOPA i begrunnelsen for valget:
Musikken er kanskje vanskelig å plassere sjangermessig, men Sara fremstår selvsikker, tydelig og skarp. Den naturlige, kraftfulle stemmen kaster oss inn i Saras sjelfulle univers, hvor tekstene og historiefortellingen viser seg å stå minst like sterkt som vokalprestasjonene.

Pascal Rwima Mpararo er allerede etablert under flere navn – både artistnavnet Primz og “Mr. Melodieux”. Primz representerer noe helt særegent, og blåste juryen av banen med sin lekne afro-inspirerte sound i kombinasjon med tekster på norsk, forteller juryen, som ble imponert over artistens varme og fengende melodier og understreker Primz’ internasjonale potensial.

Blant tidligere mottakere av stipendet er Aurora, Dagny, brenn, Niilas og Charlotte dos Santos, den gang også disse var i sin spede begynnelse av karrieren, melder NOPA.

 

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

