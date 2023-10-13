"Når hjertet brister / Bare surr det sammen med gaffa og strips." Stillbilde fra musikkvideoen til Ila Auto med gjest Signe Marie Rustad, "Gaffa og strips", som du finner i Ballade video-arkivet.(Foto: Thor Lønning Aarrestad)

Ballade video feirer 200 utgaver: Landets største musikkvideo-arkiv

13.10.2023
Guro Kleveland

Ballades faste musikkvideo-spalte runder 200 utgaver denne helgen. Og dette påstår vi: Ballade video er landets største samling av levende musikkhistorie fra norsk samtid.

Vi har tidligere sagt at vi er inne i en gullalder når det gjelder musikkvideoer i, og fra, Norge. Det står vi ved, etter å ha vist bortimot 1600 musikkvideoer fra det norske musikklivet siden oppstarten av den ukentlige spalten Ballade video i februar 2019.

Se jubileumsutgaven av Ballade video her!

Guro Kleveland, redaktør i Ballade siden desember 2018. (Foto: Lars Opstad)

Musikkvideoen er viktig som kunstnerisk format. Den formidler musikk i flere dimensjoner, men er på sitt beste også et helt eget kunstuttrykk. I tillegg er musikkvideoen et tidsvitne – den dokumenterer tida og samfunnet vi lever i, og skildrer hva som påvirker oss; kunstnerisk og kulturelt, politisk og samfunnsmessig.

Arvid Skancke-Knutsen setter sammen og skriver Ballade video-spalten hver uke. Her er han som quizmaster på Røverstaden i Oslo. Og han er antakelig en av verdens beste på det. Les gjerne mer om det i saken «Musikk, øl og vanskelige spørsmål», der Skancke-Knutsen er intervjuet om folkesporten og fenomenet popquiz. Det var også Skancke-Knutsen som hadde ideen til en musikkvideospalte i Ballade, og sammen med den da helt nye redaktør Kleveland startet de opp Ballade video 1. februar 2019. (Foto: Eskil O. Vestre)

Ballade video-arkivet er en enestående samling fra de siste årenes musikkliv i Norge. Spalteskribent Arvid Skancke-Knutsen, mangeårig musikkjournalist og -historiker, har hentet ut litt statistikk til denne feiringen av 200 utgaver, og kommenterer:

– I fjor viste vi over 400 musikkvideoer. Det slår vi nok i år, så det er liten fare med produksjonen og kvaliteten. Musikkvideoer er en god måte å ta temperaturen på norsk musikk på. Hver uke kommer det kreative, morsomme og uttrykksfulle produksjoner.

Stillbilde fra videoen «Det sorte hav» av To Små Bulgarer, aka Jovan Pavlovic og Øystein Dolmen. Se videoen her! (Foto: Juran Værball / Klipp & Lim)

Det store arkivet til Ballade video omfatter også dokumentarer, spesial-temaer, kortfilmer, konsertopptak og mer eksperimentelle filmer.

Stillbilde fra musikkvideoen til Anorakks «Showing Off», som viser scener fra et minne eller en drøm, med innslag av gjenstander og stemningsbilder fra 1980-tallet. Se videoen her. (Foto: Anorakk)

Ballade samarbeidet tidligere i år med den første Halden Internasjonale Musikkfilmfestival om formidling av musikkvideo-historie. Hvert år setter vi også spotlighten på musikktilbudet hos Kortfilmfestivalen i Grimstad og Bergen Internasjonale Film Festival.

Stillbilde fra musikkvideoen «They Cant Stop You» av Kristin Vollset, aka The Musical Slave. Videoen vant prisen Beste norske musikkvideo under BIFF – Bergen internasjonale filmfestival 2020. Se videoen her! (Foto: Kristin Vollset)

Denne høsten samarbeider Ballade med festivalen Jessheim Experience om premierevisningen av rockumentaren «Håp i Amerika» 28. oktober, med musikk av Henning Andersen, Amund Maarud og Marius Drogsås Hagen.

Ballade video er godt kjent i Norges musikkliv etter 200 spalteutgaver. Vi får inn videoer fra musikere, management, plateselskap og distributører fra et bredt sjangerfelt; pop, rock, metal, folkemusikk, hip hop, viser, country, avantgarde og jazz, der artister, grupper og opphavere fra hele landet er representert.

Fingerpolka fra Tamokdalen med Arktisk Takt. Se videoen her! (Foto: Eirik Heim)

Den ukentlige videospalta er en av våre best besøkte, og den gir musikkinteresserte og bransje en god mulighet til å holde seg oppdaterte på hva som rører seg i landets musikkliv.

Tommy Tokyo, aka Tommy Lorange Ottosen, gikk bort i mars 2022, 50 år gammel. Vi samlet noen sitater og videoer fra et sterkt liv i Ballade video spesial: Takk til Tommy. (Foto: Tancred Hauk)

Vi ønsker å takke alle musikere, plateselskaper og filmmakere for følget så langt. Det er dere som har sørget for at vi har kunnet lage hele to hundre utgaver av denne spalten. Og vi gyver gjerne løs på hundre til. Vi skal også – ikke minst! – takke alle faste lesere for hyggelige kommentarer, gode råd og delinger på sosiale medier.

Vi tør også påstå at Ballade video, gjennom 200 utgaver, har bidratt til et betydelig løft for og synliggjøring av musikkvideoen som kunstnerisk formidlingsmedium. Og det er vi rett og slett skikkelig stolte av.

Skjermbilde fra Årabrots video «Norwegian Gothic Part 1 – Kinks of the Heart» fra 2021. Årabrot er ute med helt nytt album i dag, fredag 13. oktober; Of Darkness and Light. (Foto: Thomas Knights og Kassandra Powell)


Her er alle Ballade video-spaltene samlet på ett brett – god fornøyelse!

Teksten er en kommentar fra Ballades redaktør, som innebærer at avsender gir uttrykk for sine meninger og refleksjoner.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

