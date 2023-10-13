Ballade video feirer 200 utgaver: Landets største musikkvideo-arkiv

Ballades faste musikkvideo-spalte runder 200 utgaver denne helgen. Og dette påstår vi: Ballade video er landets største samling av levende musikkhistorie fra norsk samtid.

Vi har tidligere sagt at vi er inne i en gullalder når det gjelder musikkvideoer i, og fra, Norge. Det står vi ved, etter å ha vist bortimot 1600 musikkvideoer fra det norske musikklivet siden oppstarten av den ukentlige spalten Ballade video i februar 2019.

Se jubileumsutgaven av Ballade video her!

Musikkvideoen er viktig som kunstnerisk format. Den formidler musikk i flere dimensjoner, men er på sitt beste også et helt eget kunstuttrykk. I tillegg er musikkvideoen et tidsvitne – den dokumenterer tida og samfunnet vi lever i, og skildrer hva som påvirker oss; kunstnerisk og kulturelt, politisk og samfunnsmessig.

Ballade video-arkivet er en enestående samling fra de siste årenes musikkliv i Norge. Spalteskribent Arvid Skancke-Knutsen, mangeårig musikkjournalist og -historiker, har hentet ut litt statistikk til denne feiringen av 200 utgaver, og kommenterer:

– I fjor viste vi over 400 musikkvideoer. Det slår vi nok i år, så det er liten fare med produksjonen og kvaliteten. Musikkvideoer er en god måte å ta temperaturen på norsk musikk på. Hver uke kommer det kreative, morsomme og uttrykksfulle produksjoner.

Det store arkivet til Ballade video omfatter også dokumentarer, spesial-temaer, kortfilmer, konsertopptak og mer eksperimentelle filmer.

Ballade samarbeidet tidligere i år med den første Halden Internasjonale Musikkfilmfestival om formidling av musikkvideo-historie. Hvert år setter vi også spotlighten på musikktilbudet hos Kortfilmfestivalen i Grimstad og Bergen Internasjonale Film Festival.

Denne høsten samarbeider Ballade med festivalen Jessheim Experience om premierevisningen av rockumentaren «Håp i Amerika» 28. oktober, med musikk av Henning Andersen, Amund Maarud og Marius Drogsås Hagen.

Ballade video er godt kjent i Norges musikkliv etter 200 spalteutgaver. Vi får inn videoer fra musikere, management, plateselskap og distributører fra et bredt sjangerfelt; pop, rock, metal, folkemusikk, hip hop, viser, country, avantgarde og jazz, der artister, grupper og opphavere fra hele landet er representert.

Den ukentlige videospalta er en av våre best besøkte, og den gir musikkinteresserte og bransje en god mulighet til å holde seg oppdaterte på hva som rører seg i landets musikkliv.

Vi ønsker å takke alle musikere, plateselskaper og filmmakere for følget så langt. Det er dere som har sørget for at vi har kunnet lage hele to hundre utgaver av denne spalten. Og vi gyver gjerne løs på hundre til. Vi skal også – ikke minst! – takke alle faste lesere for hyggelige kommentarer, gode råd og delinger på sosiale medier.

Vi tør også påstå at Ballade video, gjennom 200 utgaver, har bidratt til et betydelig løft for og synliggjøring av musikkvideoen som kunstnerisk formidlingsmedium. Og det er vi rett og slett skikkelig stolte av.



Her er alle Ballade video-spaltene samlet på ett brett – god fornøyelse!

Teksten er en kommentar fra Ballades redaktør, som innebærer at avsender gir uttrykk for sine meninger og refleksjoner.