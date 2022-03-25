Ballade video spesial: Takk til Tommy

Spellemannvinner Tommy Tokyo, aka Tommy Lorange Ottosen, gikk ut av tiden denne uken, 50 år gammel. Ballade har samlet noen sitater og videoer fra et sterkt liv.

TOMMY TOKYO: Intervju med student-TV i Volda (2014)

Fredrikstad Blad, 29. september 2003: – Etter at jeg oppdaget at rockemusikk var noe som lå for meg, har jeg tatt det på det største alvor. Jeg har derfor aldri sett på den som noen hobby. Det var Bob Dylan det handlet mest om. Vi syntes han var helt utrolig, med sine fraseringer og tekster og ikke minst stemmen. «Går det an!?», tenkte vi, og syntes det var så bra at vi måtte le. (Intervju med Jan-Kåre Fjeld)

TOMMY TOKYO: Derail And Demise (2008)

Ballade, 29. juli 2003: Når det er sagt, bød Månefestivalen som nevnt på mange bra musikkopplevelser. Undertegnede vil sette et ekstra stort kryss i den grå lørdagshimmelen ved den ferske artisten Tommy Tokyo, alias Tommy Lorange Ottosen fra Onsøy, som kun har en egenprodusert EP bak seg, og som lørdag formiddag rett og slett åpenbarte seg som det største singer/songwriter-talentet her hjemme på år og dag. Med klar inspirasjon fra den klassiske amerikanske forteller-rocken, et utmerket backingband i Men Of Good Fortune, gode tekster og ditto kommunikasjonsevner, er dette et navn å merke seg først som sist. (Arvid Skancke-Knutsen)

TOMMY TOKYO: Far Between Highlights (and further the distance grew) (2012)

Aftenposten, 9. desember 2008: – Warner gikk høyt ut og mente at de hadde signert gull da de valgte seg Tommy Tokyo fra Fredrikstad til sin første «alt-mulig»-kontrakt. Og jaggu fikk de rett. Mannens andre album er en perle som med stor treffsikkerhet utfordrer lydbildet mellom rock, country og pop. (Aftenposten kårer «Smear Your Smiles Back On» av Tommy Tokyo & Starving For My Gravy til Årets beste album i 2008.)

TOMMY TOKYO: Petunia And The Big Kid (2013)

Facebook, 22. mars 2022: – Tommy er en fyr jeg alltid vil forbinde med sterk lidenskap og kjærlighet, og den aller største kjærligheten var hans kone Liv og barna. Han elsket dem høyere enn alt annet, og sammen var de hele verden for hverandre. Mine tanker går i dag til dem. Han var den mest lidenskapelige fyren jeg noensinne har møtt. (Terje Pedersen, Warner Music Norge og Drabant Music)

TOMMY TOKYO: Mighty Mother (2014)

Blogg. deichman.no, 22. mai 2012: – Jeg laget «Alberta» høsten 2011.Det var en direkte konsekvens av å ha sett dokumentaren “The tipping point – the end of oil”. En dokumentar jeg anbefaler alle å se. Jeg vil også komme med en henstilling om at vi som lager musikk for oss selv, og andre, ikke fremstår som nytte-idioter for de som står ansvarlige for mislighold av natur og miljø, mennesker og dyr. (Intervju med Victor Josefsen)

TOMMY TOKYO: Hilsen alle dem du svek (2015)

NRK Østfold, 12. november 2016: – Jeg føler at jeg er ganske personlig på denne skiva. Men at jeg har gått i en litt annen retning. Det er kanskje mer psykologi inne i bildet her. Mer om folk som kan slite litt. Men det er en positiv understrøm gjennom alle sangene likevel, føler jeg. At det er et håp der. (Intervju i forbindelse med «Blant fiender og venner» av Tommy Tokyo og De Bipolare.)

TOMMY TOKYO: Live from Cudrio Recording (2020)

Dagsavisen, 9. mars 2020: – Jeg nærmer meg 49 år. De dagene jeg har igjen, vil jeg gjøre det jeg kan. Det er som en evig påminnelse til meg selv. En påminnelse om å tenke litt gjennom hvor sårbart livet er, og ikke okke seg gjennom dagene. Man skal ta imot mandagene like vel som lørdagene. Det er vakkert med hver dag en får. (Intervju med Gitte Johannessen i NTB, 2020)

TOMMY TOKYO: Vinner Spellemannprisen for «The Horse Came Riderless» (2012)