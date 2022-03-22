Det skulle blitt et dobbeltalbum i 2022 … Minneord Tommy Tokyo

En hedersmann er borte. Terje Pedersen skriver her om en musiker og et menneske han ikke kunne unngå å bli berørt av. De to jobbet sammen på syv plater og var i gang med den neste. Tommy Tokyo døde tirsdag morgen.

Av Terje Pedersen, A&R og daglig leder i Drabant Music

Tommy Lorange Ottosen, kjent som Tommy Tokyo, døde i dag tidlig på St. Olavs Hospital i Trondheim. Hans kone Liv var sammen med ham.

Siden nyttårsaften har han vært innlagt i påvente av en lungetransplantasjon, men dessverre ble det for sent.

Jeg har hatt gleden av å kjenne mennesket og kunstneren Tommy siden 2007, og man kjenner ikke bare Tommy, man kan ikke unngå å bli påvirket, fascinert og tiltrukket av ham. I mitt tilfelle ble det til det jeg vil beskrive som et vennskap. Han var den mest lidenskapelige fyren jeg noensinne har møtt, og det er ingen jeg har diskutert, kranglet, ledd og grått så mye med som han. Tommy elsket engasjement, og i situasjoner der vi var uenige så ble han glad om jeg ble sint og viste følelser, og det var sånn han var. Hundre prosent ekte. Han kunne ikke fordra falskhet, urettferdighet og likegyldighet, det gjorde ham opprørt. En slik lidenskap ser man altfor sjeldent, men det er konsekvensen av å ha verdens største hjerte.

Vi lagde syv plater sammen, og i 2013 fikk han Spellemannpris for albumet «And the Horse Came Riderless». Som tekstforfatter og musiker var han like lidenskapelig og standhaftig, og trangen til å skape noe viktig var det som drev han. Dette var i høyeste grad noe han måtte gjøre.

Da koronaen brøt ut for to år siden var Tommy allerede syk, men frisk nok til at han kunne både spille og synge, og han var ved godt mot. Vi ble enig om å lage en plate for året 2022. Det skulle være et dobbeltalbum, med 20 låter, som skulle markere hans 20-årsjubileum som artist. Det albumet har vi, sammen med produsent Gøran Grini, spilt inn, og i morges, omtrent samtidig som han dør, sendte Kai Andersen den siste miksen. For å sitere en annen artist Tommy respekterte svært høyt, nemlig Anne Grete Preus: – Verden er grunnleggende urettferdig!

Tommy er en fyr jeg alltid vil forbinde med sterk lidenskap og kjærlighet, og den aller største kjærligheten var hans kone Liv og barna. Han elsket dem høyere enn alt annet, og sammen var de hele verden for hverandre. Mine tanker går i dag til dem.

En hedersmann er borte. Dette er dypt sørgelig. La oss hedre hans minne.

Dette minneordet skrev Terje Pedersen først på sin facebook – Ballade gjengir det etter avtale.

