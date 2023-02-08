– Musikkdokumentaren må prioriteres og støttes mye mer

Den første Halden internasjonale musikkfilmfestival skjer i neste uke, og gjør musikkbyen til en møteplass for film- og musikkbransje, kunstnere og publikum.

Og for å rydde unna det selv-promoterende aspektet først som sist: Ballade er invitert med på festivalprogrammet med vår faste spalte Ballade video, der vi hver fredag presenterer nye, norske musikkvideoer fra alle sjangre og uttrykk.

Spalteskribent, journalist og musikkhistoriker Arvid Skancke-Knutsen har en daglig musikkvideo-økt under den tre dager lange festivalen, fra torsdag 16. februar – da den åpnes av kulturikonet og -personligheten Åse Kleveland – til og med lørdag 18. februar. Lenger ned i saken forteller Skancke-Knutsen selv om hva man kan forvente gjennom de daglige øktene.

Så, tilbake til festivalen: Halden-profilen, journalisten, manageren, produsenten og arrangøren Tom Skjeklesæther er en av drivkreftene i teamet bak festivalen, og forteller litt her om bakgrunnen for den.

– Hvordan kom Halden internasjonale musikkfilmfestival i stand? Hva er ideen og formålet, og hvorfor er det behov for en festival som denne?

– Det er egentlig en ti år gammel ide, en som bare har blitt mer aktuell de siste åra i takt med at omfanget av musikkdokumentarer, konsertfilmer og spillefilm med musikk-tema har gått i været.

– Etter å ha snakket med en del «professionals», norske og utenlandske dokumentarregissører og musikkjournalister, om initiativet, ble Per Ole Hagen, David John Smith og jeg enige om at det var verdt å prøve. Starten skjedde på vårparten i fjor. Vi er absolutt klar over at et hvert nytt initiativ trenger to-tre år på å finne formen.

[Musikkdokumentarer er] viktig for vår forståelse av hva musikken har hatt å si for det norske samfunnet etter andre verdenskrig.

– Hvordan er dere finansiert?

– Vi har fått støtte fra Halden kommune, bankstiftelser, Viken fylkeskommune, Høgskolen, Næringsråd, private sponsorer. Ut over det er det billettinntekter som gjelder.

– Vi er bare en ukes tid unna festival; hvordan ser det foreløpige billettsalget ut?

– Vi har håpet på litt bedre bedre salg, men ser at det tar seg opp. Tror vi opplever det samme som mange konsertarrangører gjør postpandemi og under strøm-/matpris-situasjonen, at det som ikke er bankers sliter med å selge på forhånd.

– Hvilken musikkfilm har betydd noe spesielt for deg, og på hvilken måte?

– Woodstock-filmen var helt avgjørende på tidlig 70-tall. Både når det gjaldt musikkinteresse generelt og det faktum at det gjorde at jeg som tenåring begynte å arrangere konserter. Og var med å arrangere Fredriksten-festivalen i 1975. Jeg var selvfølgelig også på Ragnarock i Holmenkollen i 73, tror fortsatt at jeg synes ca. ett sekund på filmen derfra.

– Hva gjør at en musikkfilm er god? Og hva preger det norske musikkfilmfeltet i dag?

– Tror ikke det er en mal for god musikkfilm. Den kan være både «eksperimentell» eller «kunstnerisk», type Moonage daydream (musikkdokumentar fra 2022 av Brett Morgen om David Bowie, vises under festivalen, red. mrk.) og veldig sak- og faktaorientert, enkel i form. Jeg har en samling på mange hundre filmer på DVD/ Blu-ray, så jeg har sett mye. Liker både påkostede filmer og filmer laget med enkle midler av fans og ildsjeler. Vi har begge deler på denne første utgaven av Halden internasjonale musikkfilmfestival.

– Det mest gledelige er at det lages mer og mer musikkdokumentar i Norge. Jeg tror det er veldig viktig for vår forståelse av hva musikken har hatt å si for det norske samfunnet etter andre verdenskrig. Det er haugevis av potensielle historier å fortelle. NRKs dokumentar om Lillebjørn Nilsen understreker nettopp dette. Mitt syn er altså at dette må prioriteres og støttes mye mere.

– Samarbeider dere med andre festivaler, for eksempel BIFF (som blant annet har musikkvideo-program), Kortfilmfestivalen i Grimstad (som kårer årets musikkvideo innenfor sitt program hvert år) og ikke minst fjorårets helt nye Sonisk musikkfilmfestival i Trondheim?

– Vi har så langt ikke tatt kontakt med andre festivaler, men kommer helt sikkert til å gjøre det. Ida Madsen Hestman fra Sonisk skal også jobbe for oss.

Arvid Skancke-Knutsen vil ha daglige økter med visninger av norske musikkvideoer under festivalen, både av nyere art og av mer historisk art for å vise tendenser, trender og muligheter i musikkvideoens utvikling her til lands.

– Hvordan har du lagt opp de daglige Ballade video-øktene under festivalen – hva kan publikum forvente?

– Ballade skal ha visninger av musikkvideoer hver dag under seminardelen av festivalen, klokken 11.45. Her trekker jeg frem noe av det beste av norske musikkvideoer fra det siste året eller så. Jeg prøver også å si litt om tendenser og tilstander for musikkvideoen her hjemme.

Musikkvideoer må på kort tid bygge en helt egen verden

– I tillegg til nyere videoer vil jeg også vise noen historiske opptak, der de eldste går tilbake til 1960-tallet. Dette er norske ur-videoer som var med på å danne grunnlaget for kortere musikkfilmer, slik vi kjenner dem i dag. Jeg tror det kan bli en interessant miks. Vi skal også avsløre resultatet av en video-workshop som har foregått i forbindelse med festivalen.

– Ballade video har gått jevnt og trutt som fast spalte på Ballade i nøyaktig fire år nå, siden februar 2019. Arkivet vårt rommer godt og vel 1500 norske musikkvideoer, fra et bredt sjanger- og uttrykksfelt. Hvorfor er musikkvideoen viktig som uttrykk, og hva kan den bidra med i, og til, musikken?

– Musikkvideo er mer enn en visualisering av musikken. På sitt beste er den en egen kunstform, der regissører, klippere og fotografer både må spile på lag med musikken og etablere et eget uttrykk. Ofte bare med en tidsramme på tre til fire minutter.

– Det fordrer et effektivt bildespråk, der det er viktig å fange publikum. Samtidig kan uttrykkene være veldig forskjellige, fra det kunstnerisk ambisiøse til det mer rent underholdende. Musikkvideoer må på kort tid bygge en helt egen verden, gjennom estetiske og visuelle virkemidler.

– Hvorfor er en festival som Halden IMFF viktig?

– Dette er en nyskapning som setter fokus på musikkfilm og musikkdokumentarer, og som også byr på et kveldstilbud med musikk, mat og samvær. Jeg tror dette kan bli et veldig fint tilskudd til de norske filmfestivalene, samtidig som det åpner opp for et spennende møte mellom filmbransjen og musikkbransjen, kunstnerne og publikum.

– Vi trenger møteplasser, samtaler og kulturopplevelser – og det ser ut til at arrangørene i Halden legger opp til alt dette. Jeg gleder meg, og håper mange vil ta turen.

Arvid Skancke-Knutsen vil også presentere video-prosjekt av og med ungdom fra regionen: Festivalens musikkvideo-workshop gir ungdommene i oppgave å lage en musikkvideo for Halden-bandet Norma, en video som blir presentert i både Ballade video-økten og i Byparken lørdag kveld. Workshopen ledes av Anders Lindstad, som jobber med produksjoner relatert til musikk – blant dem dokumentarserien «She Composes Like A Man», som var finalist til den gjeve Gullrosen-prisen (Rose d’Or) i 2019.

Festivalprogrammet rommer selvsagt en rekke filmer om og med musikk, fra rene dokumentarer til mer spillefilm-format. I tillegg til musikkvideo-øktene med Ballade, er det panelsamtaler og -debatter, konserter og ulike møteplasser for mat og mingling. Her har vi samlet noen høydepunkter fra programmet, som du forøvrig ser i sin helhet her:

Panelsamtale om musikk i film: Stine Osmo Lieng, daglig leder i Musikkforleggerne, foleyartist Therese Næss Diesen, musiker Martin Horntveth og fotograf og tidligere musikksjef i NRK P1, Per Ole Hagen (moderator) skal prøve å svare på hvordan filmkomponisten tenker, hvordan lyddesigneren jobber med å arrangere musikk og lyd, og hvilke rettighetsutfordringer og muligheter som gjelder. Torsdag kl. 11:45, Kulturhuset

Debatt om rockens rolle: Her skal journalistene og kommentatorene Thomas Seltzer, Egon Holstad, Eirik Mosveen og Ida Madsen Hestman (moderator) diskutere sammenhengen mellom rock, journalistikk og samfunnsutvikling. Utgangspunktet er angrepene på demokratiet i USA, men også med relevans for vårt eget samfunn. Torsdag kl. 20:00, Byparken.

Eksklusiv smakebit på Mystery Man, en helt ny dokumentar om perkusjonisten Paolo Vinaccia, som gikk bort i juli 2019. Hvem var egentlig denne mannen, musikeren, mat-mennesket, fiskeren, medmennesket og ikke minst livsfilosofen? Regissør Arne B. Rostad kjente ikke Vinaccia personlig, men fulgte ham i musikken fra han første gang hørte ham på Club7 i 1980. Vinaccias enke, bildekunstneren Trude Semb, tok kontakt med Rostad tidlig høst 2019. Uken etter begynte filming. Vises fredag 16:45, Halden kino

EXIT (2017) heter David Skauens banebrytende kortfilm. Robert, spilt av den karismatiske artisten Tommy Tokyo, rømmer fra fengselet en kald vinternatt, men hans kjære dukker ikke opp som planlagt. Jakten på en ny begynnelse blir snart til et helvete når drømmen hans møter den harde virkeligheten i den mørke og ensomme verden på utsiden. Vises fredag 16:15, Halden kino



R.L. Burnside – et portrett av en bluesmann (norsk). Regissørene Øyvind Pharo og Kjell Bjørgeengen fulgte veteranen og slidegitaristen R.L. Burnside (1926 – 2005) under Ole Blues i Bergen i 1998, på hjemmebanen Kimbrough’s Juke Joint i Holly Springs, Mississippi, og på turné i England i februar 1999. Matthew Johnson fra Fat Possum, journalist Robert Gordon og Jon Spencer utfyller portrettet av bluesmannen. Vises fredag 16:45, Halden kino

Moonage Daydream (2022, USA) kalles et kreativt kjærlighetsarbeid fra den visjonære filmskaperen Brett Morgen, der vi blir med på en filmisk odyssé som utforsker David Bowies kreative og musikalske reise, fullstendig i Bowies ånd, og i full forståelse med Bowies etterlatte. Moonage Daydream hadde verdenspremiere på filmfestivalen i Cannes 2022, med kinopremiere i USA 16. september 2022. Vises lørdag kl. 10:15, Halden kino

Henning Kvitnes (2007, Norge). Høsten 2007, i sitt femtiende år, etter 30 år i bransjen, 20 plateutgivelser og mellom 1500-2000 spillejobber slipper Henning albumet Stemmer i Gresset og skal legge ut på det som etter hans egen 5-årsplan blir hans siste turné. Regi ved Bill Gystad. Vises torsdag kl. 16:45, Halden kino

HØST (2023, Norge). Høst var et norsk band med base i Indre Østfold som spilte musikk i grenselandet mellom hardrock og progressiv rock. Bandet eksisterte mellom 1973 og 1978, og var et av de første progrockbandene som brukte norske tekster. Originalbesetningen besto av Svein Rønning (gitar), Lasse Nilsen (gitar), Knut R. Lie (trommer), Geir Jahren (vokalist) og Bernt Bodal (bass). Høst spilte inn debutplaten På sterke vinger, som ble utgitt på Polygram i 1974, på seks dager. Albumet ble godt mottatt, og startet en karriere som siden har gitt bandet kultstatus på Østlandet. Sommeren 2022 spilte Høst med originalbesetningen på Månefestivalen i Fredrikstad. Bli med på denne musikalske reisen inn i historien om Høst. Regi ved Leif Brynhildsen. Vises torsdag kl. 15:45, Halden kino

The Last Waltz er en klassiker, regnet som en av de største dokumentarkonsertfilmene som noen gang er laget. Konserten ble produsert og administrert av Bill Graham, og filmet av regissør Martin Scorsese, som gjorde den til en dokumentar med samme tittel i 1978. Dette var The Bands avskjedskonsert, og sammen med The Band var mer enn et dusin gjester. Blant dem Bob Dylan, Paul Butterfield, Bobby Charles, Eric Clapton, Neil Diamond, Emmylou Harris, Dr. John, Joni Mitchell , Van Morrison, Ringo Starr, Muddy Waters, Ronnie Wood og Neil Young. Filmen introduseres av Jan Høiberg, førstelektor ved institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon ved Høgskolen i Østfold, og vises lørdag kl. 15:30, Aladdin kino i Halden

Det er selvsagt også satt av plass til live-musikk på festivalprogrammet, så torsdag kveld kl. 21:30 spiller bandet Spoonful of Blues fra bluesbyen Notodden i Byparken, mens Doug Sahm hyllestband frontet av Jan Dahlen og brødrene Kulseth spiller samme sted fredag kveld, under festivalheadingen En natt i Austin.