Fotograf Per Ole Hagen var raskt ute med å ta bilder fra et kriserammet musikkliv våren 2020. Han har fått med seg journalist og forfatter Arvid Skancke-Knutsen, og nå lager de boka om musikklivet slik vi aldri har opplevd det.

Boka Da musikken stilnet skal sette søkelyset på konsekvensene Covid-19 har for musikkbransjen. Arvid Skancke-Knutsen og Per Ole Hagen arbeider med boka akkurat nå, og de siste dagene har de etterlyst synspunkter og innspill fra folk i hele musikk-Norge. Synspunktene skal bli med på å fortelle historien om den helt spesielle tida musikklivet har vært i, står i den dag i dag – og sannsynligvis vil være preget av i lang tid framover.

– Vi har formulert noen spørsmål som vi gjerne vil at folk svarer på, forteller Arvid Skancke-Knutsen til Ballade. – Det vil igjen danne utgangspunktet for selve teksten. Så vi håper så mange som mulig tar seg tid til å skrive noen linjer til oss om dette. Dette er ingen forskningsrapport, men er likevel et forsøk på å se litt på konsekvenser, muligheter og utfordringer. Om folk har skrevet noen betraktninger på forhånd, i form av debattinnlegg eller lignende, vil vi gjerne få tilgang på det også, sier han.

Lenger ned i saken finner dere derfor en serie spørsmål skaperne av boka har satt sammen og som du kan sende inn svar på – alle eller noen eller bare ett – til forfatter Skancke-Knutsen.

Forfatteren og fotografen

Og akkurat forfatteren er godt kjent for de fleste av Ballades lesere. Han skriver vår ukentlige musikkvideospalte Ballade video, gjør intervjuer og andre saker for Ballade, og han var den første redaktøren av nettmagasinet Ballade.no (2000 til 2007).

Fotograf Per Ole Hagen har lang erfaring fra media, undervisning og rettighetsarbeid, blant annet som musikksjef i NRK P1 (1993–2009), musikkrettighetssjef i NRK (2009-2017) og universitetslektor i norsk og internasjonal musikkbransje, opphavsrett, pop- og rockhistorie og konsertfoto ved Institutt for musikkvitenskap (UiO). Bildene til Per Ole Hagen er kjent både nasjonalt og internasjonalt, og kjøpes blant annet inn av den verdensledende billedleverandøren Getty Images.

Da musikken stilnet tar utgangspunkt i det rike bildematerialet til Per Ole Hagen, som har dokumentert den norske musikkscenen siden nedstengningen 12. mars 2020. Han har fotografert flere hundre artister, musikere og kulturarbeidere, inkludert rigging og sikkerhetstiltak. Hoveddelen av bildene er hentet fra strømmekonserter og festivaler, der Hagen fikk en unik tilgang på motiver. Materialet har stor bredde, både geografisk og sjangermessig. «Dette er et helt spesielt tidsdokument, og samtidig et kunstnerisk samspill mellom tekst og bilder,» skriver opphaverne i omtalen av boka.

– Hvordan kom dette prosjektet i stand, Arvid Skancke-Knutsen?

– Jeg ble i sommer kontaktet av Per Ole Hagen, som fortalte at han hadde begynt å dokumentere live-scenen etter korona-utbruddet. I begynnelsen var alle konserter avlyst, men snart kom jo strømmekonsertene på banen, der Per Ole fulgte så godt som alle konsertene på blant annet Koronerulling. Dette materialet inneholdt gode musikerportretter, som også viste hvor ensomt det var blitt å spille.

– Dette var i det hele tatt en glimrende dokumentasjon av en situasjon norsk musikkliv aldri har stått overfor før. Så da Per Ole lurte på om jeg kunne skrive litt tekster til, takket jeg ja med en gang. Senere lettet restriksjonene litt, så Per Ole begynte å reise rundt for å dokumentere korona-tilpassede festivaler, konserter og arrangementer over hele landet. Det har han gjort helt frem til i dag.

– Hvem er boka for?

– Den er vel for alle som bryr seg om norsk musikkliv – og vil at vi skal beholde mangfoldet vi hadde før pandemien. Nå begynner vi alt å se langtidseffektene av unntakstilstanden, der musikere forteller at de har mistet 90 prosent av alle inntekter. Og det gjelder så godt som alle ledd, fra management til lyd- og lysfolk, fra bar-ansatte til riggere. Vi vil gjerne nå ut til alle disse – og håper at de kan bruke initiativet vårt til å fortelle litt om hvordan denne perioden har vært. Og så skal det samtidig være en liten praktbok for alle som er glade i norsk musikk – en livsbejaende feiring, på tross av omstendighetene.

– Hva ønsker dere at bokprosjektet skal være og bidra til – nå når det gis ut, men også på lang sikt?

– Vi ønsker at den skal fortelle noe om musikklivet under en unntakstilstand, som samtidig også blir en ny hverdag. I tillegg blir dette en lekker bildebok, en coffee table-book, som viser band og artister på scenen – i sitt naturlige element, men i en unaturlig tid, om du vil. Forhåpentlig vil tekstdelen bidra til å fortelle litt om hvordan dette året ble opplevd av musikkbransjen. Og i den forbindelse håper vi folk vil ta kontakt, og fortelle oss om sine tanker og erfaringer.

Dette er spørsmålene skaperne av boka ønsker tilbakemelding på fra deg som er del av musikkbransjen og -livet i Norge; «om du er musiker, komponist, manager, lydmann, lyskvinne, arrangør, produsent, festivalmedarbeider, PR-konsulent, rigger, ansatt på et utested, etc», som de formulerer det i sin egen omtale av spørsmålene:

1) Hvordan har koronasituasjonen påvirket livet ditt siden mars?

2) Har du mistet inntekter i denne perioden?

3) Har du kunnet bruke denne perioden til noe kreativt?

4) Hva tenker du om hjelpetiltakene for din yrkesgruppe?

5) Hva har musikk betydd for deg personlig i denne tiden?

6) Hva er din mening om strømmekonserter som Koronerulling og Brakkesyke?

7) Hvordan ser du for deg virkeligheten for musikkbransjen om et års tid?

Du kan svare på alle eller noen av spørsmålene, og gjerne skrive fritt også. Om du blir sitert direkte i boken, vil du få godkjenne sitatet som brukes. Send svarene til Arvid Skancke-Knutsen på hans e-post, arvid.skancke.knutsen[alfakrøll]hotmail.com.

Boken gis ut på Absolutt Forlag. Du kan lese mer og forhåndsbestille den her.