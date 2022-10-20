Musikken stilnet og våknet igjen – nå kommer oppfølgerboka

I fjor ga journalist Arvid Skancke-Knutsen og fotograf Per Ole Hagen ut Da musikken stilnet, med bilder og beskrivelser av musikere og fra pandemistengte musikkscenene landet over. Nå kommer boka om hvordan musikk-Norge åpnet etter koronaperiodene med spillenekt og arrangørbegrensninger.

På facebook skriver fotograf Per Ole Hagen «I overgangen november-desember kommer oppfølgeren til Da musikken stilnet, Da musikken våknet. Den første boka ble kåret til Årets musikkjournalistikk 2021, og ble trykket i to opplag som begge solgte ut.»

Boka kommer på Absolutt forlag.