Polka-Bjørn, padle-Bjørn, jodle- og strupeBjørn

Best fra Ballade-arkivet: Lenge før Stjernekamp, gikk Bjørn Tomren Norge på langs og utforsket strupesang. Bli bedre kjent med vokalstjerna.

Bjørn Tomren – omtalt for både jodling og strupesang mange steder, også på Ballade.no de siste åra. Nå har hundretusener av nordmenn dessuten blitt bedre kjent med både disse vokalteknikkene som ligger til grunn for musikksjangre, og med mannen fra Tomrefjorden – da han vant NRKs Stjernekamp sist helg.

Da Tomren, noen ganger kaller han seg polka-Bjørn, ga ut ei soloplate i 2018 var det for å vise fram en slags The Real Bjørn Tomren. Da gikk han i hovedsak til sjangre tufta på angloamerikansk country og egenskrevne sanger. Balladejournalisten starta med å nevne jodling. Strupesang. Prosjektet hans med å drikke hver dag i et halvt år, for så å gå Norge på langs. Og, som intervjuobjektet la til:

– Jeg padla Finland på tvers. Han forklarer at tangoen «Drinking in Helsinki» ble til der.

– Noen av disse tingene du har gjort er så spesifikke at jeg må spørre om de er sanne. Også det med å drikke hver dag i et halvt år, mente Ballade.

– Ja, det var jo et ganske tussete opplegg. Men det er greit, smiler Tomren. Og understreker at alt han forteller, og merittene han presenteres med, er sant.

– Jeg er i utgangspunktet glad i rolige låter. Men særlig dager derpå da blir jo stemninga sånn at du orker få brå bevegelser. Så dette er ei plate med musikk som jeg syntes mangla, beskriver Tomren. Men den handler ikke om drikking.

– Unntatt den som heter «Drinking in Helsinki». Rytmen til den ble til mens jeg padla. Den har en perfekt padletakt, forresten. Men selv den handler egentlig om tilfeldigheter. Hvordan du plutselig kan ende opp et sted, eller hvordan tilfeldigheter kan redde eller ødelegge et liv, forteller Tomren.

Du kan lese mer om sangene for dagene derpå – og om plata Bad Science Fiction, full av klimatristesse.

I strupen på polka-Bjørn

Året før spør Ballade hvordan han endte opp med å forske og bli god i strupesang (journalisten her skriver på nynorsk, så vi beholder det fra den opprinnelige artikkelen):

– Eg vart spurt om å jodle litt med Huun-Huur-Tu i 2009 under Bergen Internasjonale Musikkfestival. Umiddelbart reagerte eg slik som dei fleste andre, tenkjer eg; jøss, korleis er det mogleg å lage dei lydane der. Eg hadde tidlegare lært litt overtonesang av vietnamesiske Tran Quang Hai. Det er ein annan teknikk enn tuvinsk strupesong, men det har mykje til felles.

– Og så endte du opp på VM i strupesong i Tuva?

– Hehe … ja. Eller, kor vidt det var eit verdsmeisterskap er eg usikker på. Det var iallefall eit symposium der det kom folk frå heile verda.

– Eg kan jo skjønne at nokon synest at eg kjem inn og tøysar med sjangeren. Men for meg er det først og fremst ein måte å lære på – etterlikne og leike. Og dessutan lærer du deg mykje om ein kultur gjennom musikken.

Det var slik Tomren nærma seg jodlinga også.

– Det var jo eit slags Andy Kaufman-prosjekt i utgangspunktet det også. Men så blei eg god til å jodle når vi spelte så mykje konsertar.

Tomren dreg parallellar til rockens ankomst til Noreg.

– I starten når rocken kom kunne jo ikkje folk nødvendigvis engelsk. Dei berre etterlikna og song tulleengelsk. Eg tenkte eg kunne ha same tilnærminga til strupesongen. Så når me byrja med dette strupesangbandet så sette vi på litt Huun-Huur-Tu og spelte og song med i studio. Det var jo tullete i starten, men då vi høyrde på det etterpå, lét det jo eigentlig ganske fint.

Les resten av artikkelen om denne vokalforskinga og hans besøk i Tuva her.

