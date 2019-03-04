AktueltViser

Norsk Viseforum med nytt Rævspark

Publisert
04.03.2019
Skrevet av
- Red.

Frist for å søke Rævspark-stipendet 11. mars.

Hvert år gir Norsk Viseforum et karrieremessig skyv – et rævspark – til det som kan bli den nye store viseartisten.

11. mars er fristen for å søke stipendet, og blant årets søkere plukker juryen ut fire finalister, forteller Norsk Viseforum i en pressemelding. Hvilken av de fire som får 30 000 kroner i stipend og sendes ut på turné i 2020, avgjøres i en finale på Josefine Visescenes Rævspark-konsert 27. mars.

Daglig leder i Norsk Viseforum, Audun Reithaug, vil at stipendet skal bidra til å løfte visemusikken:
– Vi ser at det en enorm underskog av dyktige viseartister der ute. Våre utlysninger fører til et vell av søkere – gryende morsmålartister som bryr seg om tekstinnholdet. Det lages så utrolig mye fin visemusikk i dag som ikke får den oppmerksomheten den fortjener. Med dette stipendet gjør vi det vi kan for å løfte fram det beste av de nye fram i lyset.

Audun Reithaug, daglig leder i Norsk Viseforum (Foto: Iris Skadal)

Fjorårets vinner, Ann-Iren Hansen, har i følge Norsk Viseforum blitt sammenlignet med en ung Kari Bremnes, og har høstet lovord for tekstene sine og for de kunstneriske ambisjonene.

– Jeg stod helt alene og tviholdt på håpet om at sangene mine, kunsten min, var verdt å kjempe for, forteller Ann-Iren Hansen i meldinga.
– Sangene ble ikke skrevet ut av et ønske om å bli hyllet eller få overskrifter. De er en uttrykksform som alltid har brent inne i meg. Anerkjennelsen fra Rævspark-stipendet ga meg det jeg trengte for å satse mye mer, fordi jeg hadde noen i ryggen, sier hun

22. mars slipper hun plata Ikkje lukk hjertet igjen, og starter sin landsdekkende Rævspark-turné i Stormen konserthus hjemme i Bodø.

Les mer og finn søknadsskjema på Viseforums hjemmesider.

Ann Iren Hansen

Rævspark til Ann-Iren Hansen

Stipendet fra Norsk Viseforum ble delt ut på Josefine Vertshus i Oslo onsdag kveld.

Fjorårets Rævspark vinner Maria Toresen Foto: Lars Aalgard

Norsk Viseforum utlyser nytt Rævspark-stipend

Stipendet på 30 000 kroner gis til en vise-artist som allerede har kommet et lite steg på vei.

Maria Toresen Foto: Ryan Ahern

Rævspark-stipend til Maria Toresen

Visesangeren fra Stavanger får 30 000 og turné.

De Ubrukelige mottar Rævspark prisen 2019 på Josefine Visescene i Oslo onsdag kveld

«Rævspark»-pris til De Ubrukelige

– De Ubrukelige forener nordnorsk visekunst med fransk temperament som et uekte barn av Jacques Brel og Kari Bremnes.

Adama Janlo

Adama Janlo lar seg ikke stanse av musikalske grenseposter

Fra Sagene til Mississippi-deltaet, via Senegal og Gambia – Adama Janlo er Norges mest oppsiktsvekkende tilskudd til den tradisjonelle bluesen,...

Ballades anmelder reflekterer: «Hva i all verden er det Trond Reinholdtsen holder på med?» Og fargen på plata reflekterer det metamusikeren har i ansiktet på pressebildet. Vi regner med det er søle.

Er musikk en bakstreversk kunstart?

INNLEGG: Samtidsmusikken, og spesielt festivalene, må favne bredt, både estetisk og når det gjelder typer kunstnere som blir representert. Vi...

Ukraina bilde fra Hærverk

Hærverk for Ukraina

Plateselskapet Hærverk Industrier og utestedet Kafé Hærverk i Oslo har på kort tid laget en samleplate til nødhjelp for folk...