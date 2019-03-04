Norsk Viseforum med nytt Rævspark

Frist for å søke Rævspark-stipendet 11. mars.

Hvert år gir Norsk Viseforum et karrieremessig skyv – et rævspark – til det som kan bli den nye store viseartisten.

11. mars er fristen for å søke stipendet, og blant årets søkere plukker juryen ut fire finalister, forteller Norsk Viseforum i en pressemelding. Hvilken av de fire som får 30 000 kroner i stipend og sendes ut på turné i 2020, avgjøres i en finale på Josefine Visescenes Rævspark-konsert 27. mars.

Daglig leder i Norsk Viseforum, Audun Reithaug, vil at stipendet skal bidra til å løfte visemusikken:

– Vi ser at det en enorm underskog av dyktige viseartister der ute. Våre utlysninger fører til et vell av søkere – gryende morsmålartister som bryr seg om tekstinnholdet. Det lages så utrolig mye fin visemusikk i dag som ikke får den oppmerksomheten den fortjener. Med dette stipendet gjør vi det vi kan for å løfte fram det beste av de nye fram i lyset.

Fjorårets vinner, Ann-Iren Hansen, har i følge Norsk Viseforum blitt sammenlignet med en ung Kari Bremnes, og har høstet lovord for tekstene sine og for de kunstneriske ambisjonene.

– Jeg stod helt alene og tviholdt på håpet om at sangene mine, kunsten min, var verdt å kjempe for, forteller Ann-Iren Hansen i meldinga.

– Sangene ble ikke skrevet ut av et ønske om å bli hyllet eller få overskrifter. De er en uttrykksform som alltid har brent inne i meg. Anerkjennelsen fra Rævspark-stipendet ga meg det jeg trengte for å satse mye mer, fordi jeg hadde noen i ryggen, sier hun

22. mars slipper hun plata Ikkje lukk hjertet igjen, og starter sin landsdekkende Rævspark-turné i Stormen konserthus hjemme i Bodø.

Les mer og finn søknadsskjema på Viseforums hjemmesider.