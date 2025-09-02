Tubaisten August Schieldrop er håndplukket av Ole Edvard Antonsen til å motta De Unges Lindemanpris for 2025. Prisen er på 75 000 kroner.

Det er mottakeren av Lindemanprisen som velger hvem som skal få de unges pris, og Ole Edvard Antonsen har valgt å «gi det videre» til tubaist August Schieldrop.

– August er et ekstraordinært talent på et ekstraordinært soloinstrument. Han er en hardtarbeidende og målrettet ung utøver som tar til seg de rådene han trenger, men som også ønsker å gå sine egne veier, sier Antonsen.

– Gjennom samtaler med August og gjennom det jeg har sett og hørt av ham de senere årene, er jeg helt sikker på at han vil lykkes med sine mål. Han har hele tiden vært klar på at han vil være fulltids solist på tuba og derfor ikke ønsker seg en orkesterjobb, forteller Antonsen.

– Men i og med at repertoaret for solo tuba er veldig begrenset, har ett av mine klare råd vært at han må skaffe seg sitt eget repertoar og bestille masse ny musikk av dyktige og profilerte komponister. Dette er et arbeid han er godt i gang med. Han har allerede fått en rekke solistoppdrag med symfoniorkestre, profilerte ensembler og på festivaler i inn og utland.

– Jeg heier på musikere og folk som tar uvanlige valg, og gleder meg til å følge August videre på hans reise inn i solistverden, sier den verdenskjente trompetisten Ole Edvard Antonsen.

Prisen deles ut under en festkonsert på Norges musikkhøgskole 17. oktober. Arrangementet er åpent for alle.