August Schieldrop vant millionstipend: Til topps med tuba

– Tubaen er min største lidenskap, sier tubaist August Schieldrop, som tirsdag 30. november vant Equinors talentstipend i klassisk musikk på hele en million kroner.

– Tubaen er et av de dypeste blåseinstrumentene vi har og får derfor automatisk tildelt en bassrolle, men for meg er det veldig gøy å spille melodier også. Den store drømmen er jo å vise alle at tubaen også kan synge, sa 22-årige August Schieldrop etter å ha vunnet talentstipendet tirsdag kveld.

– Å motta Equinors talentstipend i klassisk musikk er en stor ære og annerkjennelse for meg. Stipendpengene vil ha stor betydning for å kunne oppnå mine største drømmer.

Og det er det som er formålet med stipendet: Å løfte unge norske talenter frem og være en døråpner for en internasjonal karriere innen klassisk musikk.

Leif Ove Andsnes vant selv stipendet for over 30 år siden, og er nå både ambassadør for prisarrangør Equinor Morgendagens helter og juryleder for prisen i klassisk musikk.

– Det er sjeldent å se en tubaist som leverer så syngende og samtidig lett og lekent spill. August utviser stor dedikasjon, har teknisk kontroll og formidler musikken direkte og ærlig. Han er et talent jeg er overbevist om at vi kommer til å se i mange konserthus i årene framover, både her hjemme og i utlandet, sa Leif Ove Andsnes etter at han og den ferske stipendvinneren hadde spilt en minikonsert for publikummet under prisutdelingen i Det Norske Teatret.

August Schieldrop var i år nominert sammen med fiolinist Ludvig Gudim og cellist Amalie Stalheim. Han har også vært nominert tidligere, blant annet sammen med fiolinist Johan Dalene (vinner av Equinor Klassisk Musikkstipend 2020) og cellist Sandra Lied Haga (vinner av stipendet i 2019), begge musikere som blir stadig mer kjent for et større publikum både ute og her hjemme.