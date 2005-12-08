Rolf Erik Nystrøm: Vinner av De Unges Lindemanpris 2005

Det var Rolf Wallin som i år kunne motta den store Lindemanprisen. Som en del av prisen skal vinneren også velge seg en vinner av De Unges Lindemanpris – en pris som er ment å inspirere unge komponister, utøvere og musikkpedagoger til ekstra innsats. Wallin valgte seg saxofonisten Rolf-Erik Nystrøm, og Ballade har her gleden av å bringe videre en gjennomgang av Nystrøms musikalske levnedsløp så langt.

De Unges Lindemanpris er opprettet for å inspirere unge komponister, utøvere og musikkpedagogersom allerede har nådd et høyt faglig nivå, og som har gode forutsetninger for å utvikle seg videre. Prisen er på 50 000 norske kroner, i tillegg til æren og anerkjennelsen.

Rolf Wallin begrunner valget av Rolf Erik Nystrøm slik:

«Saxofonisten Rolf Erik Nystrøm er en musiker som har en usedvanlig beherskelse av sitt instrument. Han har også en intuitiv innsikt i forskjellige sjangres spillestiler og indre logikk, og en egen evne til å se og videreformidle det subtile og det store i god musikk, enten opphavsmannen heter Iannis Xenakis eller Alf Prøysen. Han knytter dessuten tilbake til en svunnen tid da det var selvsagt at en musiker kunne improvisere innenfor sin samtids stilarter, og han er dermed med på å bryte ned barrierene mellom komponist og utøver. Hans appetitt på og nysgjerrighet overfor musikk i alle dens framtoninger smitter over på publikum, og gjennom en forfriskende mangel på selvhøytidelighet kombinert med et intenst og konsentrert scenenærvær åpner han lytterens ører for det nye og det hørte.»

Rolf-Erik Nystrøm er både saxofonist, komponist og improvisatør. Han er født i 1975, og utdannet ved Norges Musikkhøgskole der han studerte for bl.a. John-Edward Kelly og Harald Bergersen. Han mottok Rikskonsertenes lanseringsstøtte 2001, og har for tiden et 2-årig arbeidsstipend fra staten.

I 1994 ble Nystrøm plukket ut til å representere Norge i EBU’s konkurranse for unge solister. Siden da har han hatt konserter i over 20 land, bl.a. Japan, Kina, USA, Russland, Afrika og hele Europa. Han gir ut soloplate på Aurora i 2006.

Han har vært solist med alle de store norske symfoniokesterne, Basel Symfoniorkester og Sveriges Radios Symfoniorkester. Nystrøm har gjennom årene urframført eller fått skrevet til seg mer enn 80 verk, fra konserter med orkester til soloverk av komponister fra mer en 14 land. Av komponister han samarbeider med kan nevnes: Terry Riley, Richard Barrett, Maja Ratkje, Jesper Nordin, Luca Francesconi, Michael Finnissy, Bjørn Kruse, Olav Anthon Thommessen, Rolf Wallin, Chan Hing-Yan m.fl..

Sammen med Helge Lien laget Nystrøm musikken til NRKs kritikerroste dokumentar om Alf Prøysen – en samarbeid som ble innstilt til TONOs Edvard-pris. Han skrev også musikken til Saint-Exuperys «Den lille prinsen» med bl.a. Jo Strømgren og Stig Henrik Hoff, bestilt av Rikskonsertene i 2000. Han sto bak musikken til forestillingen ”Du var vinden” med Juni Dahr til Rosendal Musikkfest 2003, og skrev musikken til Gamlebyen teaters oppsetning av Jan Wieses «Kvinnen som kledte seg naken for sin elskede» i 1998.

Rolf-Erik Nystrøm har gjort ca.40 plateinnspillinger med bl.a. Sveriges Radio Symfoniorkester, HERO, Poing, Oslo Sinfonietta, No Spaghetti Ed., DOZO, Lars Lillo-Stenberg, Jørn Simen Øverli, Prosessor Balthazar, So Called Negroes, Kåre & the Cavemen (Euroboys), Folk & Røvere, Didjexperience, Jokke og Backstreet Girls, Jono El Grande, Margrethe Førre, Dødsverk, Ulver, m.fl.. Han har vært gjenstand for portrettprogrammer i NRK P2, samt konserter overført på radio og TV.

Rolf-Erik Nystrøm har også opptrådt flere ganger på bl.a. Ultimafestivalen, UNM, Roskildefestivalen, Molde Jazzfestival, Festspillene i Bergen, Nordiske Musikkdager og Gaudeamus.

Nystrøm har fått flere av sine verk oppført, bl.a. sitt verk Atmosphere med Kringkastingsorkesteret, samt teatermusikk og soloverk.

Nystrøm er også å finne som musiker i gruppene Dozo, Hero, POING, Zanussi 5 – og i duo med Becaye Aw.