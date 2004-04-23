POING inviterer til revolusjonær natt til 1.mai på Tranen

Det er duket for rød natt på Tranen natt til 1. mai, når Oslotrioen POING og sanger Maja S.K. Ratkje inntar gulvet med klassiske låter av Brecht og Weill fremført på tysk. Musikerne vil dessuten traktere norske og amerikanske låter med stor politisk slagkraft. – I god, kommunistisk ånd er det gratis inngang, men gammel-sosialister bør passe seg for oppdaterte versjoner av gamle slagere, forteller Janne Stang Dahl, og håper at så mange som mulig tar turen innom for å oppleve POING, som ble brukt som levende modeller i Jon Øystein Flinks kritikerroste roman «Ole Kristian Oksrød». 3. mai reiser de på en måneds turné til Kina.

Men det lønner seg å ha god korpsånd og være tidlig ute, for det er ikke plass til flere enn det er plass til på Tranen, og vi vil ikke operere med noen prioritert gjesteliste, sier Janne Stang Dahl.

POING består av Rolf-Erik Nystrøm på saxofon, Frode Haltli på akkordeon og Håkon Thelin på kontrabass. De spiller vanligvis samtidsmusikk, og har fått gode kritikker for sin CD «Giants of Jazz». De har blant annet blitt beskrevet som «norsk samtidsmusikk mest villstyrige innovatører», eller som forfatteren Jon Øystein Flink har sagt: «POING leverer ikke bare bra varer, de utmerker seg som de aller mest sjarmerende, virtuose og musikalsk mest utsøkte intepretører i Norge idag.»

På Tranen den 30. april stiller de med sin mest trofaste samarbeidspartner, sangeren og komponisten Maja Ratkje. Hun er nok mest kjent fra den eksperimentelle scenen tilknyttet plateselskapet Rune Grammofon, men hun kan sin skoletysk og er en glimrende fortolker av Brecht/Weill. På sin forrige konsert i Oslo, «Pøbeljul med POING» på Parkteateret, hadde ikke POING én gjest, men cirka 35, blant annet Jan Vardøen, Simone Larsen, flammeslukere, flere trommeslagere og folkemusikere fra alle verdens hjørner. Ved siden av julekonsertene kan man også regne POINGs 1.mai-konserter for en tradisjon; i fjor spilte de for fullt hus på Blå, og for to år siden hadde de en én-dags-turne i samarbeid med Ny Musikk Oslo, som gikk innom Valka, Tranen, Lompa og Pigalle hvor publikum fikk være med band-bussen fra sted til sted! I år blir det altså konsert bare på Tranen. Selvfølgelig vil POING også invitere enkelte gjester som ikke står på plakaten opp på scenen. Vær tidlig ute kamerater, her er det begrenset antall plasser og ingen

privilegert gjesteliste etc!

Konserten markerer også POINGs 5-årsjubileum og er deres siste konsert i Norge før de reiser på en måneds turné i Kina den 3. mai.

Det hele går av stabelen på Tranen Mat og Vinhus, Waldemar Thranes gt. 70, fredag 30. april kl. 20:00 og ut i de små, røde timer.