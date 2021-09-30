Årets musikkjournalister kåret

Oppdatert: Gratulerer til Arvid Skancke-Knutsen og Per Ole Hagen. Boka deres vant prisen Årets musikkjournalistikk.

En av disse har laget årets musikkjournalistikk: For andre gang deler en samlet musikkbransje ut prisen for den beste musikkjournalistikken. Målet med prisen er å stimulere til mer og bedre musikkjournalistikk i Norge, ved å løfte frem de redaksjonene og ildsjelene som prioriterer musikken i et forflatet medielandskap. Det skriver Musikkindustriens næringsråd i en pressemelding.

Oppdatering: Torsdag var det klart at de to bak boka «Da musikken stilnet» vant prisen. Tidligere Ballade-redaktør, journalist arvid Skancke-Knutsen og fotograf Per Ole Hagen dokumenterte et nedstengt musikkliv, og slik begrunner juryen at de vant:

– Ingen har dokumentert denne tiden bedre enn Arvid Skancke-Knutsen og Per Ole Hagen. «Da musikken stilnet» dokumenterer denne historiske perioden i tekst, bilde og tanke. De forteller historien til alle typer folk som inngår i skapelsen av det vi kaller en liveopplevelse.

I framtiden vil dette være referanseverket når man skal se tilbake på koronatiden og dens brutale konsekvenser for musikklivet.

Fra forhåndspressemeldinga skreiv Ballade at:

– Juryen fikk en rekke nominasjoner med alt fra enkeltartikler, plateanmeldelser og artikkelserier, til redaksjoner, enkeltpersoner og programserier. Her var både podkaster, blogger, festivalaviser og bøker nominert. Prisen deles ut under Bylarm torsdag. Vinneren får et diplom og et arbeidsstipend på 10 000 kroner for å videreutvikle journalistikken.

De tre finalistene som konkurrerer om prisen for Årets Musikkjournalistikk 2021 er:

Joakim Slettebak Wangen, for artikkelserien Koronasøknaden (Adresseavisen)

Artikkelserien handler om kompensasjonsordningen for kultursektoren og Sommerfestivalen i Selbu som ble tildelt 960.000 kr i kompensasjon for avlyst festival. Gjennom grundig kildearbeid ble det avdekket at festivalområdet i Selbu var opptatt på datoen arrangøren oppga i søknaden, at festivaldatoen aldri ble annonsert, at det aldri ble startet billettsalg, og at verken artister eller underleverandører var booket. Som følge av avsløringene har politiet siktet eierne for grovt bedrageri, mens Kulturrådet har krevd kompensasjonen tilbakebetalt.

Arvid Skancke-Knutsen og Per Ole Hagen for boka Da musikken stilnet (Absolutt forlag)

«Da musikken stilnet» er en bok om hvordan alle som jobber i den norske musikkbransjen ble rammet av konsekvensene av koronapandemien. Forfatter Arvid Skancke-Knutsen har intervjuet mer enn seksti aktører om hvordan livene deres ble snudd på hodet, mens fotograf Per Ole Hagen har på unikt vis dokumentert hva som skjedde. (Red. anm.: Boka fikk forsinka lansering i samarbeid med Ballade i august 2021, se bilde over.)

Filip Roshauw og Audun Vinger for musikkbloggen Now’s the time (Jazznytt)

Jazznytts fredagsblogg Now’s the time har i løpet av 2020/2021 publisert 70 utgaver hvor de gjennom anmeldelser, intervjuer, reportasjestoff og institusjonskritikk gir jazzjournalistikken en bredere musikalsk og samfunnsmessig kontekst. Bloggen er grundig og dyptpløyende i all sin omtale av ny, norsk musikk innenfor deres selvdefinerte segment «jazz og omegn».

Om prisen

Årets Musikkjournalistikk deles ut av Musikkindustriens næringsråd. Juryen for prisen besto i år av Ronja Brox (by:Larm), Ali Soufi Grimsrud (journalist, NRK p3), Knut Schreiner (musiker, Turboneger), Nikoline Skaarup (journalist, Girls Are Awesome).