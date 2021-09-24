Kulturminister Raja (V) og helseminister Høie (H) på en tidligere pressekonferanse om koronarestriksjoner

(Foto: Skjermbilde regjeringen.no)

Regjeringa: – Full gjenåpning av kulturlivet

24.09.2021
Siri Narverud Moen

Nå letter det.

I dag holder regjeringa pressekonferanse der de går igjennom hva gjenåpninga av Norge har å si – og når koronaretstriksjoner løftes.

– Fra og med 16.00 i morgen blir det full gjenåpning av kultur, frivillighet og idrett, sier kulturminister Abid Raja til VG. Til Ballade bekrefter Kulturdepartementets pressetjeneste at alle bregrensninger på kulturarrangement løftes fra og med lørdag kl 16.

– Selv om vi nå åpner for fullt, skal vi huske på at det vil – og kan være – vanskelig for kulturen, idretten og frivilligheten å gå tilbake til normalen. Det skjer ikke over natta. Mange systemer skal tilbake, og billetter selges ikke ut fra en dag til en annen. Derfor vil jeg samtidig oppfordre hele det norske folk til å være med på å ta hverdagen tilbake, sier Abid Raja til VG.

– Meteren gjelder ikke lenger. Vi kan da være sammen på samme måte som tidligere. Vi opphever begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer, sier statsminister Erna Solberg.

Ytterligere informasjon om endringer for innreise, skolehverdag og andre sider av koronaforskriftene kan finnes på regjeringen.no.

