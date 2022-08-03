Klubb Vriompeis feirer 15 år med det ypperste av det marginale

Klubb Vriompeis på BLÅ i Oslo fyller 15 år, og feirer med en minifestival med eksperimentell musikk og eventyrlystne lyder – for både den som identifiserer seg som vriompeis, og for deg som vil utforske noe nytt.

Konsertarenaen BLÅ i Oslo har gjennomført konsertserien Klubb Vriompeis med gjennomsnittlig 10 arrangementer hvert år i 15 år, med to-tre artister på hver konsertkveld. – Totalt har BLÅ huset over 200 av de fremste og mest avantgarde artistene fra alle verdenshjørner, forteller Sten Ove Toft.

Klubb Vriompeis ble startet av Toft for 15 år siden, da han snek seg inn bakdøra på BLÅ, som han forteller til Ballade.

– Tanken var å lage en paraplysignatur for den eksperimentelle musikken som ikke nødvendigvis hadde en sjangertilhørighet fra før av, og gi denne musikken en plattform på en stor scene som BLÅ.

– Siden 2007 har det mer eller mindre månedlig blitt presentert det ypperste av det marginale, fortsetter han. – Alt fra brutal japansk støymusikk, via østerriksk glitch-elektronika til black metal-inspirert amerikansk hiphop. Det har blitt godt og vel 400 slike konserter siden oppstarten, og det må vi si oss ganske så stolte av.

Og så stolte er Toft og BLÅ at de hentet frem den Den Vriompeiske Stortrommen og smalt sammen festivalen Vriompeis Fest MMXXII, fra 3. til 6. august.

Musikken som blir presentert er ikke vrang bare for være det.

– Hvordan har dere gått fram for å programmere denne festivalen?

– Vi har forsøkt å lage et tverrsnitt av hva som har vært essensen i Klubb Vriompeis de siste årene, og jeg føler vi har fått til en god potpurri av uttrykk denne uka. Det starter med frijazz og avantgarde-folk, sveiper innom både kanadisk og amerikansk dronemetall og ender opp med norsk spoken word, fransk støy og georgisk samtidsmusikk. Akkurat sånn det skal være.

– Hva lytter du etter i den eksperimentelle musikken?

– Oi, det er et bredt spørsmål med mange svar, men kort fortalt så må det være at det fanger interesse. Mye av musikken har jobbet seg aktivt vekk fra standardiserte strukturer, så da blir den aktive og søkende lyttingen en viktig del av opplevelsen. En fin balanse mellom motstand, fascinasjon og kvalitet er vel det som fanger interessen.

– Klubb Vriompeis er et glimrende klubbnavn. Men begreper som «vriompeis» og «marginalt» bidrar også til å understreke «det smale» i musikken, noe som igjen kan virke selvforsterkende på et allerede underkommunisert musikkuttrykk. Hva tenker du rundt det – hvordan kan eksperimentell musikk få et større publikum? Bør den det?

– Hehe! Vriompeis tenker jeg er et navn som klinger veldig fint. Det er dessverre ikke like mange som bruker «vriompeis» som en personkarakteristikk lenger. Selv om det er mange, inkludert meg selv, som passer til beskrivelsen. Brodden er nok tatt helt ut av ordet mye på grunn av det gode gamle brettspillet, men det jobber vi med å fikse! Musikken som blir presentert er ikke vrang bare for være det. Og som regel så er det ikke mye eksperimentering som foregår, heller. Musikerne vet godt hva de driver med. Jeg tenker heller at «vriompeis» er mer forklarende enn noe annet, så får det blir opp til lytteren å motbevise påstanden.

– Å nå ut til et større publikum vil nok alltid være vanskelig, men jeg ser jo at når den eksperimentelle musikken får bevege seg organisk og innta andre rom har det en populærmusikalsk påvirkning, sier Sten Ove Toft.

– Skal jeg plukke frem noen ekstreme eksempler fra Klubb Vriompeis historie, så har vi hatt konserter der det har dukket opp en håndfull med publikummere, men der Hauschka senere ble nominert til Oscar for filmmusikken til Lion, Oneohtrix Point Never vant pris i Cannes for lydsporet til Good Time og produserte pauseinnslaget til The Weeknd på Super Bowl i 2020, Noveller (Sarah Lipstate) spiller nå med Iggy Pop, og våre egne Maja S. K. Ratkje og Kristoffer Lo henter inn priser i øst og vest. Av årets artister så er det verdt å nevne at Richard Dawson var å finne på de fleste årsoppsummeringslistene til for eksempel The Guardian og The Quietus for sine to siste album.

– Hvordan er billettsalget?

– Når folk har sittet SAS-fast eller generelt vært i sommerbobla, så er nok ikke billettkjøp det de tenker på mest, men vi ser at det har tatt seg betraktelig opp den siste uka. Ikke overraskende er det åpningsdagen med Richard Dawson og Mette Rasmussen som trekker mest folk, men det skulle også bare mangle. Programmet er like variert over de fire dagene som det publikumet som vi forventer. Dagene treffer bra inne sine respektive segmenter, så får vi bare se om det rykker i bråkefoten til Oslo-publikumet. Og for de som sitter på gjerdet, så tenker jeg det er en perfekt anledning til å utforske noe nytt. Det er et kobbel av solide navn på plakaten så kvaliteten står det ikke på. Programmet er veldig variert, men fellesnevneren er at det enkelt og greit er veldig bra. Alltid vanskelig å spå utfallet av antallet publikummere, men om vi klarer å nå et realistisk mål på rundt 100 personer i gjennomsnitt per dag så vil jeg tenke at det frister til gjentagelse.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Blant bandene og artistene man får oppleve på Vriompeis-festivalen er Stabwound Empire, «Oslo Øst Doom Electronics» og «en primitiv søpledynge» av «saktegående råtten elektronikk på grensen til total kollaps», som arrangørene beskriver dem som; Mette Rasmussen, Signe Emmeluth’s Bonanza Of Doom, Insect Ark, Eirik Havnes, MoE og Mariam Gviniashvili.

