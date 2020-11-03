Klubben Blå stenger: – En stor jafs av Oslo-sjela

En av landets lengstlevende og mest kjente klubber, Blå i Oslo, meldte rett før helgen at de kommer til å stenge dørene etter jul. Her refererer vi fra noen av de mange reaksjonene som har kommet etter den annonserte stengingen, og fra prat med et band som har et nært forhold til klubben ved Akerselva: Frank Znort Quartet, som har spilt fire sett gratiskonserter på Blå hver søndag siden 2007.

Færre gjester, strengere føringer

På klubbens facebookside kunne man lese at Blå stenger for arrangementer på ubestemt tid fra nyttår – for første gang på 22 år. «Skjerpede krav rundt smittevernhåndtering fra både nasjonalt og kommunalt hold gjør det ikke økonomisk forsvarlig å holde Blå åpent for kulturarrangementer, uten driften av uteserveringen som støtte», skriver styret i meldingen.

«Fra og med nå kommer vi ikke til å booke inn nye kulturarrangementer eller artister til Blå», fortsetter de i meldingen. Klubben arrangerer over 400 arrangementer hvert år, og skriver at de er svært lei seg for at de ikke vil klare det i år eller neste år.

Det er mange konsert- og kulturscener rundt om i landet som står i fare for å måtte stenge dørene i tida som kommer. Restriksjoner gjør at arrangører kan ha enda færre gjester i lokalet, mange steder over kortere tid enn de har hatt, og med strengere føringer for både arrangør, stab og publikum når gjester er i lokalet.

Blå-styret avslutter imidlertid meldingen i en optimistisk, eller i alle fall lyseblå, tone: «Vi håper at vi skal klare å åpne Blå igjen. Vi vil derfor følge nøye med på eventuelle nye støtteordninger eller endringer i smittesituasjonen som gjør at vi kan revurdere denne triste avgjørelsen. Det fins ingenting i verden vi på Blå ønsker oss mer enn at vi igjen kan tilby fantastiske musikkopplevelser og en skål langs Akerselva for hele byens befolkning.»

Historien om et sted

Blå har stått som en søyle i norsk klubb- og arrangørlandskap, og meldingen om at de stenger har engasjert svært mange – kanskje nettopp fordi akkurat denne stengningen er en ruvende påminnelse om de harde konsekvensene vi frykter å se av pandemien på lang sikt. Over 4000 har «hjerteliket» Blås facebookpost, nesten 500 har delt den, og hundrevis har kommentert.

En av dem som har gjort akkurat det, er frilansjournalist Sandeep Singh:

Uten å ha tilbrakt nok tid i andre norske byer til å ha belegg for hevde noe så bastant, drister jeg meg likevel til å si at Blå er landets mest betydningsfulle klubbscene. En imponerende magefølelse for kvalitet (innen en nesten uhørt bredde av sjangre og stiler) hos rekken av folk som har drevet, booket og spilt fast der de siste 15 årene (aka så langt min empiri strekker tilbake), har gjort dette murbygget ved Akerselva til det viktigste knutepunktet for musikkinteresserte og danseglade mennesker i byen. Så lenge jeg har hengt der, har klubben tilpasset seg tidene rundt hver sving, men denne siste svingen har blitt for krapp. Fuck covid, og fuck at noen helt ubetydelige julekonserter blir kompensert med millionvis av spenn som heller burde gå til å redde driften av verneverdige kulturperler som Blå.

PS: Sånn på siden av den kulturelle viktigheten, har Blå også en god track record på å behandle sine ansatte rettferdig (tariffavtale!) og å møte litt overberusede gjester som mennesker i døra.

Oslo World

Oslo World-festivalen er nettopp gjennomført, og Blå var arena for flere av deres konserter sist helg. På egen facebookside kommenterte Oslo World ved inngangen til festivalhelgen at «det er vanskelig å tenke seg et tydeligere faresignal for kulturlivet» enn Blås annonserte stenging.

«Det er virkelig alvor nå, for svært mange scener og utesteder – og denne vinteren blir dramatisk uten mer hjelp. Det haster,» skriver de, og fortsetter:

Bredde i kulturlivet handler ikke bare om de aller største arrangementene, det handler også om skreddersøm. Om at hver og en av oss også skal få oppleve ting vi bryr oss litt ekstra om. For ingen liker alt, men de aller fleste av oss liker noe litt ekstra. Å skru sammen et musikkliv som tar høyde for at det handler om hardt arbeid. Dét er grunnen til at nyheten om nettopp Blås stenging treffer hardt. 400 arrangementer i året forteller en historie om et sted som jobber uke inn og uke ut for å treffe så stor del av byens befolkning, med alt fra skarp internasjonal booking innenfor en rekke sjangere, konserter med erfarne og uetablerte på Oslo-scenen, klubblivet, onsdagsbingo og Frank Znort Quartet hver søndag.

– Vi må kjempe for dette

«Er det noe som er sikkert, er det at Frank Znort Quartet kommer til å spille neste søndag.» Lenge har dette vært et fråsegn om jazz-/punk-storbandet som aldri har vært en kvartett.

Men ikke nå lenger.

Frank Znort Quartet har spilt godt over 1000 søndagskonserter siden oppstarten i 1998 – så å si hver eneste søndag i alle disse årene, og alltid med gratis adgang. Det mer eller mindre 18 personer store bandet har spilt fast på Blå siden 2007, men fra januar av har de ikke et spillested.

– Stenginga på Blå har vel egentlig ligget litt i korta – det er nesten rart at de har holdt på så lenge som de har. Blå og mange med dem har skreket høyt om hjelp lenge, forteller Frank Znort Quartets trommeslager Runar Johannessen til Ballade.

Han er opprørt over at det har gått så langt, at det kommer til å gå så langt med mange, mange flere, og over måten myndighetene har håndtert denne siden av kulturlivet; arrangørsiden, arenaene, klubbene.

– Krisepakkene går ikke dit de skal, sier Johannessen. Runar «Kula» Johannessen spiller også i blant annet Valentourettes, som har hatt flere oppdrag rundt om i landet siste tiden, senest på Parkbiografen i Skien.

– Det er hårreisende at ikke myndighetene har hatt bedre planlegging, og at de heller ikke har kommunisert med de som ville bli så hardt råka av de strenge restriksjonene.

– Det virker ikke som om myndighetene er på nett med hva som skjer i kulturlivet, de har ikke kontakt med de som jobber steinhardt i hverdagen med å arrangere og drifte utesteder og klubber. Myndighetene har ikke kontakt med fagfolka, understreker Johannessen.

– De rett og slett overkjører fagfolka, kommer med pakkeløsninger uten å ha kommunisert noe som helst på forhånd.

Han opplever det som urettferdig og «hårreisende», som er et adjektiv han bruker flere ganger i samtalen, at det er så strengt for de som arrangerer en konsert, «men så går du ut i gata etter konserten, og der er det stinne køer på kebabsjappene».

Opptak fra en konsert med Frank Znort Quartet på Blå (kilde: Facebooksiden til Frank Znort Quartet):

Det å spille konserter hver søndag, også gjennom hele pandemiperioden, har spesielt de siste månedene vært krevende, forteller Johannessen. Stengingen av Blå kom allikevel brått på bandet.

– Det har vært jævlig tungt, sier han. – Vi har spilt ute hele sommeren, for 70 publikummere. Så måtte vi flytte inn. Nå er det plass til 30 publikummere. Men vi kommer til å spille helt til det ikke er strøm der. Vi kommer til å følge opp og backe dem, hele veien.

– Det tar en stor jafs av oslosjela, om Blå og området rundt forsvinner. Vi må kjempe for dette, sier Runar Johannessen.

Det finnes altså mulighet for å se Frank Znort Quartet på søndager helt til lyset slås av på Blå.

Bruk den.