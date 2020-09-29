Kultur-Norge slår alarm

Onsdag 30. september står et samlet norsk kulturliv foran Stortinget med ett budskap: Regjeringen må videreføre kompensasjonsordningen frem til koronakrisen er over.

Scenearbeidere og kulturhus over hele landet demonstrerer onsdag 30. september fra kl. 12.00 for å varsle om at «det brenner et rødt farelys for kultur- og eventbransjen».

– Arrangementsindustrien opplever tidenes krise, og vi – menneskene i kulissene – står nå helt alene, mens flere av våre kollegaer blir fanget opp av regjeringens krisepakker. Ved å fjerne den direkte støtten til oss selvstendig næringsdrivende risikerer en hel industri å stå igjen uten noe fagkompetanse når krisen er over, sier initiativtaker og profesjonell lysdesigner Magnus Boyd i en pressemelding, og legger til:

– Vi sto i store utfordringer med manglende rekruttering og kompetanseflukt allerede før vi ble truffet av tilnærmet full nedstenging den 12. mars, og nå er vi i ferd med å brekke ryggen fullstendig.

Regjeringen har besluttet å avslutte kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende fra 1. november. – Ordningen som ble innført i april har så langt truffet godt og sørget for at teknikere og musikere har overlevd koronakrisen frem til nå. Det er derfor kritisk for bransjen at regjeringen ikke avvikler en ordning som faktisk fungerer, sier Boyd i pressemeldingen.

Statistikk på organisasjonsform for lyd-/lysteknikere etter kartleggingen Kulturrom har gjennomført i samarbeid med Universitetet i Agder viser at 25 prosent av alle lyd-/lysteknikere er fast ansatt. De resterende 75 prosent er selvstendig næringsdrivende, og er derfor direkte berørt.

Bakgrunnen for aksjonen beskrives av initiativtakere og arrangører slik:

I Norge har regjeringen valgt å avslutte kompensasjonsordningen til fordel for, en foreløpig diffus, stimuleringsordninger for kulturlivet og eventbransjen. Resultatet blir at mange av oss som lever av å lage arrangementer i Norge, nå mister omtrent all inntekt. Med regjeringens vedtak står mange av menneskene i av bransjen nå ved et veiskille; Søke om sosialhjelp eller skifte bransje. For alle som gleder seg til å gå på festival, idrettsarrangement, konserter og teaterforestillinger når koronakrisen er over, er dette svært dårlig nytt. Kultur og underholdningsbransjen består av mennesker med sjelden og spesialisert kompetanse som vi er avhengige av for å gi Norge de store opplevelsene. Kompetanseflukten har allerede begynt, og uten teknikerne blir det ingen arrangementer. Om ikke regjeringen snur i denne saken, vil store deler av kultur og eventbransjen utraderes. Hvem skal da skape arrangementene når samfunnet åpner opp igjen og kulturbyggene skal fylles med opplevelser?

Aksjonen støttes av et bredt kultur-Norge, både fagorganisasjoner, medlems- og interesseorganisasjoner, kunstnere, teknikere og andre. Blant støttespillerne som har delt aksjonssiden i sosiale medier eller på andre måter uttalt sin støtte offentlig, er Norsk jazzforum, Norsk Teater- og Orkesterforening, nyMusikk, Gramart, NOPA, konsertarenaen Oslo Spektrum og kunstnerorganisasjonen Creo, som også er med som arrangør av demonstrasjonen.

Norsk Viseforum er også en av organisasjonene som støtter aksjonen, og de forklarer støtten slik på deres Facebookside:

Svært mange artister, teknikere og andre i kulturbransjen er organisert gjennom enkeltpersonsforetak, og de får derfor ikke dagpenger som permittert. Derfor er de avhengig av at kompensasjonsordningen for enkeltpersonsforetak videreføres så lenge korona-restriksjonene stopper ordinær konsertvirksomhet. Om ordningen fjernes blir det enda vanskeligere og å leve som artist og visekunstner i framtiden. Hele kulturlivet, inkludert mange av Norsk Viseforums medlemmer, vil bli rammet av dette. Vi støtter derfor denne demonstrasjonen fullt ut.

Den norske Red Alert-kampanjen er inspirert av liknende aksjoner i utlandet, blant annet i Storbritannia i august, da over 300 livescener gikk i rødt – blant dem The National Theatre og Royal Festival Hall, meldte Scenemagasinet via NTB.

Fra klokken 20.00 onsdag 30. september vil en lang rekke kulturscener og signalbygg i Norge stå i full rød belysning. Blant scener rundt i landet som vil legges røde, er Den Norske Opera og Ballet i Oslo, Olavshallen i Trondheim, Longyearbyen kulturhus på Svalbard, Glassheim Rock & Kulturscene på Jevnaker, Størenslunden i Brandbu og USF Verftet i Bergen. På Scenemagasinets hjemmesider kan du se landsoversikten over kulturbygg som lyses opp i rødt onsdag kveld.

Markeringene er del av de internasjonale bevegelsene #wemakeevents og #redalert, som har spredd seg fra USA og til store deler av verden hvor kultur- og eventbransjene er under særlig press i koronasituasjonen.

Konferansier under demonstrasjonen foran Stortinget onsdag er Åse Kleveland. Det vil også bli korte taler fra opposisjonen på Stortinget og fra teknikere og artister/musikere, melder arrangørene, samt live musikk.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

På grunn av smitteverntiltakene i Oslo, ber aksjonsgruppen om at tilsluttede organisasjoner og andre ikke møter opp utenfor Stortinget, men følger arrangementet via strømming. Lenke til strømmingen av arrangementet legges ut på RedAlertNorges facebookside, der du også finner mer informasjon om både demonstrasjonen og kampanjen.