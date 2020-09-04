Oslo-Filharmonien, Frank Znort Quartet og «Blokk til blokk» hedret av Oslo

Torsdag delte Oslo kommune ut sine kultur- og kunstnerpriser. Selve kulturprisen gikk til Oslo-Filharmonien, «Norges største liveband». – Takk til alle de flotte prisvinnerne som gjør Oslo til en flottere og enda bedre by, sa ordfører Marianne Borgen etter utdelingen.

Oslo bys kulturpris ble første gang delt ut i 1966, mens kunstnerprisene kom til i 1978. Kulturprisen er et diplom og 100 000 kr, og kunstnerprisene er 50 000 kr og et diplom.

– Kunst og kultur gir Oslo identitet, sa ordfører Mariane Borgen under innledningen til prisutdelingen i den staselige hallen i Rådhuset, der det var dekket opp til lunsj for prismottakerne.

Det er befolkningen i byen som foreslår kandidater til prisen, og i år fikk kommunen inn 81 innspill. – Vi er privilegerte med vårt brede og mangfoldige kulturliv! De som er kåret skal vite at de er valgt i sterk konkurranse, understreket ordføreren i talen. – Det er viktig for oss å hedre kulturen og kunstnerne. Kunsten og kulturen gjør byen vakrere, flottere og mer inkluderende hver dag. Alle skal være stolte og glade for denne utmerkelsen, fortsatte hun.

Oslo-Filharmonien ble tildelt Oslo bys kulturpris for 2019, mens Samisk Hus, konsertforestillingen «Blokk til blokk», Inger Sannes, Østensjø barne- og ungdomsteater og Frank Znort Quartet mottok Oslo bys kunstnerpriser for 2019.

«Oslo-Filharmonien tildeles Oslo bys kulturpris for 2019 for sin over 100-årige innsats for Oslo kulturliv gjennom utallige konserter på ulike arenaer for publikum i alle aldre, og gjennom sin omfattende turnévirksomhet sette Oslo på kartet som kulturby,» står det blant annet i begrunnelsen. Orkesterets direktør, Ingrid Røynesdal, tok i mot prisen, og trakk fram mangfoldet, bredden og inspirasjonen:

Dette er stort. Oslo-Filharmonien har gjennom mange tiår fått store utmerkelser – internasjonalt og nasjonalt. Det har vært sterke ambassadører over hele verden for denne byen. Og det er nettopp derfor det er ekstra stas å bli satt pris på, på denne måten, av de som står oss aller nærmest. Av byen vår, som vi er så glade i, og menneskene i den og samfunnet vi lever i. Jeg synes det er veldig viktig å rette en stor takk til et stort publikum, gjennom 100 år. Et internasjonalt topporkester, men også et orkester med mange enkeltindivider. På fritiden er våre folk korpsdirigenter, lærere, inspiratorer. Og de bidrar nettopp til det brede musikklivet langt utover de konsertene som orkesteret spiller. Toppene i et musikkliv er forutsetningen for bredden. Og bredden er så til de grader en forutsetning for å ha topper. Dette er utrolig ærefullt! Det er utrolig inspirerende og det er veldig hyggelig, ikke minst i en så krevende tid som nå. På vegne av Norges aller største liveband, Oslo-Filharmoniens 108 musikere og en administrasjon på rundt 25 mennesker: Tusen, tusen takk.

Helt til slutt appellerte Røynesdal til «alle kloke hoder, politikere og alle sammen som er glad i norsk musikkliv»: Nå gjenstår det bare et nytt konserthus – på Filipstad.

Frank Znort Quartet tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2019 «for sitt langvarige og konstante bidrag til Oslos konsertscene, med sitt eget unike univers av spilleglede og humor», heter det i uttalelsen fra kommunen. Det var Eivor Evenrud, leder for kultur- og utdanningsutvalget, som delte ut prisen til det legendariske bandet.

– Frank Znort Quartet er ikke som andre band. De er ikke engang en kvartett, sa hun i innledningen. – Bandet har 18 faste medlemmer, og de blir stadig flere. De har spilt konserter hver søndag siden 1998. Gratis.

«Frank Znort Quartet er det musikalske ansiktet til Gamlebyen: Uregulert, mangfoldig og uforutsigbart, akkurat som bydelen,» skrev musikkjournalist Øyvind Holen om bandet for noen år siden på musikkbloggen sin, en sammenlikning Evenrud siterte.

Det var trommeslager Runar «Kula» Johannessen som tok i mot prisen på vegne av Frank Znort Quartet. Vi gjengir hele den personlige og fine takketalen her:

Takk til alle som er her, takk til alle som har vært i bandet, og takk til Svend Foyn, som vi bodde hos i de første leveåra til bandet. Takk til alle som kommer og stiller opp på søndagene og drar kabler og får detta sirkuset på beina, og ikke minst folk som kommer langveisfra. Siden vi har mat og sånt felles bytter vi på å lage middag, det holder oss sammen, så med det vil jeg også si en personlig takk til sekretæren min og samboeren min, Laila, som har hjelpa meg med middag i 15 år.

Blokk til blokk

Scenekunstprodusenten SPKRBOX ved Cici Henriksen og Jonathan «Boss» Orellana Castro, Martin Raknerud (Don Martin), Felipe «Fela» Orellana Castro og Hedda Sandvig fikk kunstnerprisen 2019 for konsertforestillingen «Blokk til blokk», som var en stor suksess på Det Norske Teatret. «En opplevelse som er større enn en konsert og rikere enn en vanlig forestilling», skrev Aftenposten. «Bør bli obligatorisk», mente Dagsavisens anmelder. Forestillingen har «brakt en sentral del av Oslos nyere historie til teaterscenen, med en konsertforestilling som kombinerer høy kunstnerisk kvalitet og bred appell», heter det i begrunnelsen fra Oslo kommune. Jonathan «Boss» Castro tok i mot prisen, og hedret faren, moren, familien, Tommy Tee – og blokkinnbyggerne:

– Denne prisen betyr veldig mye. Den er dedisert til alle de fra mellom blokkene som fortjener en pris men som ikke kunne stå her med oss i dag – tusen hjertelig takk!

Samisk Hus Oslo fikk kunstnerpris for sin innsats og rolle i videreføringen av samisk språk, kultur og samfunnsliv i Oslo. – Oslo kommune har vært en god og viktig støttespiller for oss, sa styreleder Per Olav Nymo i takketalen, og dediserte prisen til alle de frivillige: – Det er de mange frivillige som gjør jobben og som sørger for at vi får pris – tusen takk.

