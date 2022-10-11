Maximilien Luce A Street in Paris in May 1871 Google Art Project 9bfe777d91

(Foto: Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski / malt av Maximilien Luce (CC/falt i det fri))

– Her er Pariserkommmunen hovedpersonen

11.10.2022
Siri Narverud Moen

Fransk historie og splitter ny norsk musikk i ett. Etter fem år er den her, og tilgjengelig for alle: En digital opera med Pariserkommunen som hovedperson.

– Operaen er skrevet av meg, sammen med Bernhard Bornstein og librettist Finn Iunker, med utrolig flott video laget av den ukrainske kunstneren Lesia Vasylchenko. Det skriver komponist John Andrew Wilhite-Hannisdal til Ballade.no om den særegne produksjonen. Den er bestilt av Den nOrske Opera & Ballett og ligger fritt tilgjengelig på nettet.

Kunngjøringer fra pariserkommunen handler om et sosialt opprør i Paris i 1871.

Vi har jobbet med dette siden den ble bestilt av Operaen i 2017 og jeg er veldig stolt av den. Jeg håper du vil høre på den. Operaorkesteret og solister fra Operakoret med altsolist Tone Kummervold og tenorsolist Eirik Grøtvedt. Operaen finnes her, via DNO&B sin vimeo:

Kunngjøringer fra pariserkommunen er det første større samarbeidet mellom Bornstein, Iunker og Wilhite-Hannisdal. Sammen med solister fra Operaen og sangere fra Operakoret dramatiserer et av de viktigste sosiale opprørene i moderne tid.

– Hva er det med denne epoken i Paris’ historie som fascinerte dere, og som beveget dere til å lage musikk av det?
– Vi som skrev operaen er veldig opptatt av demokrati og rollen av menneskelige stemmer i demokrati. Dette er en grunn til at Finn Iunker bestemte seg for å skrive en libretto utifra materialer tatt fra aviser som ble trykket i Paris i løpet av de 3 månedene i 1871.
Pariserkommunen er en viktig og tragisk øyeblikk i europeisk historie der de franske myndighetene, med hjelp av de preussiske, drepte ti-tusenvis av mennesker fra arbeiderklasse i Paris. Under forskningsfasen snakket jeg litt med historikeren John Merriman på Yale, som sier at dette var en hendelse som varslet de forferdelige forbrytelser av det 20. århundret, sier komponist Wilhite-Hannisdal til Ballade. Han peker også på at kommunister har hevdet at «Kommunen» var den første kommunistiske revolusjon, men at den ble drevet fram av alle mulige slags folk – folk som blant annet var lei av å måtte jobbe 15 timers dager.

Operaen ligger ute på nett ut oktober.

Ny, norsk opera om opprøret i Paris i 1871 – med videokunst av Lasya Vasylchenko, som kretser rundt Paris’ gater, hus og andre objekter. (Foto: Lesia Vasylchenko)

