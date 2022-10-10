Tysk debut: Ingegjerd Bagøien Moe flyr over Wagner-land

Fra å imponere som selveste Kirsten Flagstad her hjemme debuterte hun i høst i sin første Wagnerrolle – i Tyskland. I november flyr oppsetninga videre, med lovord til sopranen.

Fra Flagstad-hovedrolle og italienske stjernejobber til Wagner i Wagner-land: Ingegjerd Bagøien Moe synes det er litt gøy at kvinnen Senta i «Den Flyvende Hollender» er norsk. Hun vet om én annen norsk sanger som gjør den rollen – og Senta på Theater Mönchengladbach i Nordrhein-Westfalen er hennes debut på en tysk scene.

Den flyvende Senta, skriver kulturmagasinet O-Ton om henne, og anmelder henne videre slik: «Ingegjerd Bagøien Moe kunne følge i fotsporene til Skandinavias store dramatiske sopraner. Stemmen hennes har volum nok til at Senta kan formidle rollens dramatiske substans like overbevisende som den lyriske varmen i de roligere passasjene».

– Dette er andre gang kritikere i Tyskland bruker «Den flyvende Senta» i tittelen på kritikken, mens stykket jo heter Den Flyvende Holländer, det er virkelig gøy! synes Bagøien Moe.

– Senta kan jo tolkes på mange måter, men i vår versjon av Den Flyvende Hollender er hun overhodet ikke en uskyldig ung kvinne som ofrer seg. I vår versjon er hun en tøff, rebelsk jente som er litt utspekulert og som overhodet ikke er redd for å gå sine egne veier.

Først blir altså Senta-karakteren betatt og forelsket, men senere viser det seg at Hollenderen ikke er den eventyreren, i denne versjon, i det minste, og snarere en mann som har fått nok av å seile rundt på de syv hav og heller vil slå seg til ro med et vanlig A4 familieliv. I Rheinishe Post er nettopp den moderne brytninga i Senta et hovedpoeng: «Wagner sett fra synspunktet til en svært moderne Senta, hvordan konseptet fungerer med en feministisk piratbrud.»

– Betyr Wagner noe spesielt for deg?

– Musikken til Wagner har fått vokse litt i meg. For noen år siden var jeg ikke så særlig interessert i å høre på musikken hans og heller ikke synge Wagner. De siste par, tre årene har jeg lyttet ordentlig til flere av operaene hans og hørte også på mange av sopranariene han har skrevet. Da innså jeg hvor mye fantastisk musikk han har skrevet! Siden da har jeg sunget mange av ariene hans og en av favorittene er «Liebestod» fra Tristan og Isolde, skriver Moe til Ballade.no

– Wagners evne til å blande myke, inderlige og usigelige vakre fraser med store og dramatiske uttrykk er noe av det som gjør musikken hans så spesiell, synes jeg. Han har også helt fantastiske harmonier og musikken kan være så utrolig mektig! Wagners musikk er som et eget lite univers på en måte. Jeg sang Wagner med orkester for aller første gang da vi hadde såkalt orkester sitteprøve på Den Flyvende Hollender. Følelsen av å stå midt i den fantastiske og store musikken for første gang ga meg gåsehud og tårer i øynene. Det var helt spesielt å synge rollen med orkester for første gang.

En rolle og regi for de sterke

– Jeg synes Senta er en veldig krevende rolle, da rollen mye av tiden ligger i et veldig høyt register, samtidig som den også krever mye dybde i stemmen. Man må ha evnen til å synge legato og lange linjer, samt beherske både å synge mykt og pianissimo og å synge store og dramatiske utbrudd. I produksjonen vår på Theater Mönchengladbach har jeg i tillegg en ganske fysisk aktiv regi, med løping opp og ned trapper, dansing med laken osv., som i kombinasjon med de sanglige utfordringene ikke er det letteste. Men det er utrolig gøy!

Roman Hovenbietzer har regien, Michel Kütszon er musikalsk leder (trailer med noen smakebiter fra scenen på lenka). Historien på tysk scene høsten 2022 har altså fått noen andre muligheter for den norske drømmende jenta Senta, enn opprinnelig skrevet av en ung Richard Wagner.

– Hvilke tanker har du videre om rollepersonligheten din?

– I slutten av operaen ofrer hun ikke livet sitt slik det står i den originale librettoen, hun gir i stedet blaffen i alle.

