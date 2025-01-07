Styret i Jazznettverk Nord – Jazzfierbmi Davvin. Bak fra venstre: Håkon Bjorland Hansen, Gary Hoffman. Foran fra venstre: Anja Hætta, Rita Skogvoll, Kari Mentzoni, Ola Asdahl Rokkones.(Foto: Stig Rune Holien)

AktueltBransjen

Nordnorsk Jazzforum har skiftet navn til Jazznettverk Nord – Jazzfierbmi Davvin

Publisert
07.01.2025
Skrevet av
Guro Kleveland

– Det nye navnet vårt formidler på en bedre måte hva vi jobber med, og reduserer forvekslingen med Nordnorsk Jazzsenter og Norsk Jazzforum, forteller styreleder Ola Asdahl Rokkones.

I 1969 ble Nordnorsk Jazzforum etablert, og har i 55 år vært en medlemsorganisasjon for nordnorske jazzaktører; musikere, arrangører, storband og festivaler.

Nå har vi over 100 medlemmer over hele landsdelen, og antallet er økende, forteller styreleder Ola Asdahl Rokkones. – Som en uavhengig organisasjon arbeider vi for å samle det nordnorske jazzmiljøet og løfte frem relevante saker og initiativ på vegne av nordnorsk jazz.

På årsmøtet i fjor vår ble det klart at organisasjonen skulle skifte navn, og i desember sendte organisasjonen ut melding om navnebyttet til Jazznettverk Nord – Jazzfierbmi Davvin. Over lengre tid har det vært forveksling mellom Nordnorsk Jazzforum og de andre jazzinstitusjonene Norsk jazzforum og Nordnorsk Jazzsenter, opplyser det nordnorske jazznettverket.

– Jazznettverk Nord booker hverken konserter eller turnéer, utdyper Ola Asdahl Rokkones, som også selv er musiker.
– Formålet vårt er å arbeide musikkpolitisk for å bedre rammevilkårene for jazz i Nord-Norge. Riktignok har vi de siste årene tatt initiativ til Nordnorsk Storbandfestival, som nå sist ble arrangert i Bodø i slutten av oktober med hele 11 deltakende storband. Vi har også engasjert oss i forskjellige saker og høringer, blant annet om bevaring av musikklinjetilbudet i Nord-Norge, og om finansiering av Nordnorsk Jazzensemble. Vi er representert i styret til Nordnorsk Jazzsenter, og sammen med dem arrangerer vi Det Nordnorske Jazzmøtet annethvert år, forteller Rokkones.

– Da det nye navnet ble vedtatt på årsmøtet i vår, begynte prosessen med å utforme en ny grafisk profil. Den jobben tok designbyrået Anew i Harstad, som også har laget den nye nettsiden til organisasjonen. Det var en selvfølge for oss å velge et nordnorsk designbyrå til denne oppgaven, og vi er svært fornøyd med resultatet, forteller Rokkones – som håper at navneskiftet kan inspirere flere til å bli medlem:

– Hvis du holder til i Nord-Norge og driver med jazz, så gå inn på hjemmesia vår og meld deg inn! Jazzmiljøet i Nord-Norge er stort og levende, vi har et miljø her i landsdelen som vi virkelig kan være stolt av.

Jazznettverk NordJazznettverk Nord – Jazzfierbmi Davvinnordnorsk jazzforumNordnorsk JazzsenterNorsk jazzforumOla Asdahl Rokkones

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

