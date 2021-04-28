Loco Mosquito er Martin Hvassing (til venstre) og Kenneth Apeland

(Foto: Martin Hvassing / Loco Mosquito)

Plakatkunst på Rockheim

28.04.2021
Guro Kleveland

Designduoen Kenneth Apeland og Martin Hvassing er kjent som Loco Mosquito. Nå viser de silketrykk av konsertplakater fra de siste 10 årene på det nasjonale museet for populærmusikk.

Plakatutstillingen Loco Mosquito – The Posters of the Heroes He Once Had åpnet nylig i galleriet på Rockheim. Duoen Loco Mosquito viser 25 unike konsertplakater fra de siste 10 årene, nøye valgt ut av Apeland og Hvassing selv, skriver Rockheim i en pressemelding.

Siden 2010 har Kenneth Apeland – under navnet Loco Mosquito – markert seg som ledende innen silketrykk av konsertplakater til artister over hele landet. Det som startet som en hobby fra kjøkkenbenken i Bamble, med Rockeklubben i Porsgrunn som første oppdragsgiver, har med årene blitt en stor produksjon i eget trykkeri med tidligere bandkompis Martin Hvassing på laget.

Samtlige plakater er designet og produsert med silketrykk som metode. Silketrykk er også kjent som serigrafi, sjablontrykk og screenprint, og er en grafisk trykkemetode der trykkfarge blir presset gjennom en finmasket duk som er strukket over en ramme. Metoden ble mye brukt på reklameplakater i USA på begynnelsen av 1900-tallet, og fikk et oppsving gjennom Pop art-bevegelsen på 1960-tallet. I dag er det vanlig å trykke digitalt, men det finnes enda få ildsjeler som benytter silketrykk som metode – deriblant Loco Mosquito.

– Silketrykk? Konsertplakater? I den digitale alderen? Denne primitive, tungvinte, DIY-metoden, og dette eldgamle mediet har, fra Rockeklubben i Porsgrunn helt ukritisk tok meg under sine vinger, gjort oss til en «two man operation», latt oss boltre oss på små lokale klubber til store festivaler, latt oss få trykke plakater og t-skjorter for lokale helter som Emanuel Desperados og Edgars, postere for nasjonale storheter som Motorpsycho, The Dogs, Kvelertak og Raga Rockers, og internasjonale orkester som Weezer og The Residents. Og nå, helt til sist, har det tatt oss helt til Rockheim, med utstillingen «The Posters of the Heroes He Once Had», forteller Kenneth Apeland, aka Loco.

Sivert Høyem med plakat laget av Loco Mosquito, overrakt etter konsert på Parkbiografen i Skien 29. oktober 2016. Rammemaker er Eskil Olsen, og rammen har et lager av postere inne i den tykke trerammen. «Snertent snekret,» kommenterer fotografen Ketil Hardy på sin Facebookside. (Foto: Ketil Hardy)

– Loco Mosquito har laget maaaange fantastiske plakater for RiP gjennom årene, våre vegger er knalltøft pyntet med innrammede silketrykk, den beste kunsten, skriver Rockeklubben i Porsgrunn (RiP) på sine nettsider. Klubben har støttet opp om og vært oppdragsgiver for Loco Mosquito i over ti år.

Satyricon, Thomas Dybdahl, Honningbarna, Stein Torleif Bjella, Bel Canto og Sivert Høyem er andre kjente navn på kundelista til Loco Mosquito. Designduoen har også jobbet med større konsertarrangører og festivaler, som Skien Live og Buktafestivalen i Tromsø, og ble tildelt prisen Årets konsertplakat 2014, stemt frem av Norske Konsertarrangørers medlemmer.

Rockheim har også laget en spilleliste der de har samlet norsk rock fra artister som er presentert i utstillingen:
https://open.spotify.com/playlist/3h3d9QaBAWGnlzOrqRMMrl?si=318290f244dc4e08&nd=1&fbclid=IwAR2c7oewInk04UgOpU2zl2sxD7MlxkkI_C4oVijqYsaAw1o0Y_uMQbqEAVo


Så til dere som er i Trondheim, enten fastboende eller på et sjeldent og etterlengtet besøk, for eksempel på ny musikk-festivalen Only Connect som starter i dag og varer gjennom den første maihelgen, eller på Jazzfest som starter 5. mai: Ta en tur på Rockheim og opplev et stykke visuell musikkhistorie. Utstillingen står for øvrig helt til januar 2022.

Konsertplakat for Krøsset i Oslo, der flere band fra Grenland spilte under mønstringen Gren:Larm i 2018. Plakaten var nominert til prisen Årets konsertplakat. (Foto: )

Relaterte saker

Heidi Bekkevold, leder av Rockeklubben i Porsgrunn. Her på konsert med The Dogs

Feiret 30-årsjubileum med Motorpsycho: RiP i beste velgående

Rockeklubben i Porsgrunn. RiP. Eller: Rosinen i pølsa. Klubben er 30 år, og lever i beste velgående. Jubileet ble feiret...

Carmen plakat, Den Nye Opera

Pris til plakat

Den Nye Operas Carmen-plakat vant 1. premie på den 14. internasjonale biennalen for plakatkunst i Plock, Polen.

Ida Gilbert. Bilde fra Forfatterforeningens hjemmeside

«Hadde den bare ikke vært så jævla kristen»

Kristne vekkelsessalmer ville tronet Norsktoppen og Topp 20 hele nittitallet, dersom tekstene ikke var kristne.

Ole Børud

Har du funnet Gud? Har du lett i rocken?

Kristenmusikken er en viktig del av popens historie i Norge. Det tror både Ole Børud og Rockheim på.

Det unge Motorpsycho

Demonologi og motorpsykologi

Kunstner, kritiker og kurator Tommy Olsson om Motorpsycho: Stappfulle skap med de rareste ting.

Flere saker

Kim Myhr

Kim Myhrs fargar

KONSERTMELDING: Med eit perfekt samansett orkester vart tingingsverket til Kim Myhr, «Sympathetic Magic», eit fargerikt klangbad under Oslo Jazzfestival.

Claudia Scott er en av NORA stifterne Foto: Svein Walther Hiis

Ny musikerorganisasjon stiftet

Foreningen NORA skal representere artister og band som selv eier sine innspillinger.

Kurt Ove Mæland

Ballade er første musikkmagasin i punktskrift: – En drøm som går i oppfyllelse

Sist Kurt Ove Mæland kunne lese om musikk i et blad handlet det om Glenn Medeiros. Nå har han Ballade...