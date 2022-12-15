Deathprod forbereder album

Helge Sten, også kjent for å produsere andre artister som Motorpsycho og Susanna, har sendt ut sin komposisjon nummer én fra ny plate.

Helge Sten, som produsent og lydkunstner/musiker kjent som Deathprod, slipper den 27. januar sitt nye album Compositions. Det norske selskapet Smalltown Supersound slipper det som er Stens første siden OCCULTING DISK (2019). Da det kom ut skreiv det amerikanske musikknettstedet Pitchfork at han laget «a mesmerizing, terrifying, and emotionally nuanced ‘anti-fascist ritual’ of an album». Smalltown peker også på strålende mottagelse i en rekke aviser her hjemme.

I omtalen av plata skriver selskapet at

– Sten kontinuerling søker nye parametre og muligheter for hva musikk kan være – hva man kan påvirke i lyd som medium.

Deathprods femte album Compositions er resultatet av en intens innspillingsperiode i hans studio Audio Virus Lab i Oslo. Albumet består av 17 enkeltstående komposisjoner – på albumet blir de presentert i rekkefølgen de ble innspilt.