Helge Deathprod Sten

(Foto: Kim Hiorthøy)

AktueltElektronika

Deathprod forbereder album

Publisert
15.12.2022
Skrevet av
- Red.

Helge Sten, også kjent for å produsere andre artister som Motorpsycho og Susanna, har sendt ut sin komposisjon nummer én fra ny plate.

Helge Sten, som produsent og lydkunstner/musiker kjent som Deathprod, slipper den 27. januar sitt nye album Compositions. Det norske selskapet Smalltown Supersound slipper det som er Stens første siden OCCULTING DISK (2019). Da det kom ut skreiv det amerikanske musikknettstedet Pitchfork at han laget «a mesmerizing, terrifying, and emotionally nuanced ‘anti-fascist ritual’ of an album». Smalltown peker også på strålende mottagelse i en rekke aviser her hjemme.

I omtalen av plata skriver selskapet at
– Sten kontinuerling søker nye parametre og muligheter for hva musikk kan være – hva man kan påvirke i lyd som medium.

Deathprods femte album Compositions er resultatet av en intens innspillingsperiode i hans studio Audio Virus Lab i Oslo. Albumet består av 17 enkeltstående komposisjoner – på albumet blir de presentert i rekkefølgen de ble innspilt.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

