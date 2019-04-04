Har du funnet Gud? Har du lett i rocken?

04.04.2019
- Red.

Kristenmusikken er en viktig del av popens historie i Norge. Det tror både Ole Børud og Rockheim på.

– At musikk er noe som er gudegitt, det tror jeg absolutt på. Med dette sitatet av «hele Norges» Ole Børud, promoterer Rockheim (nasjonalt museum for populærmusikk) sin nye store utstilling «Soli Deo Gloria».

Den tar for seg kristendom i populærmusikk – og om forholdet mellom de to i Norge.

«På tross av mange populære artister og høye salgstall, har musikk med kristent innhold ofte blitt oversett i historien om den norske populærmusikken,» skriver Rockheim i sin omtale av utstillinga, som åpner 11. april. Rockheim vil også utforske hva det vil si å være artist og troende i dag.

Både ytre og indre konflikter vises når utstillinga går fra amerikanske ur-rockere som Jerry Lee Lewis, Little Richard og Elvis med utspring fra pinsemenigheter, og over til bedehus, Jesusvekkelse og Ten Sing her hjemme. Mangfoldet er stort, og mens noen har forsøkt å bygge en egen kristen musikkscene, har blant andre Kirkelig Kulturverksted jobbet for å rive tradisjonelle skiller og bygge bro mellom sekulær- og religiøs kultur.

Gjennom videointervjuer, installasjoner, musikk med mer fortelles det fra fra hele pop/rockens historie, om både dissonans og åndelighet, opplyser Rockheim.

