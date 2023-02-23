Musikkvideo med kuleramme og bestemors gamle brosje

– Jeg ville at videoen skulle være fargerik, leken og samtidig litt rar, sier Sara Wolff. Denne uka slapp bergenseren i selvvalgt eksil sin nye singel. I morgen har hun videopremiere her i Ballade.

Sangene blir til mens hun går.

– Av en aller annen grunn kommer ordene alltid lettere når jeg er i bevegelse. Når jeg går, er på bussen eller toget. Det er som om alt flyter litt lettere da, forteller den singelaktuelle 25-åringen til Ballade.

Sara flyttet til Liverpool for syv år siden for å studere på LIPA – og ble.

I 2021 ga hun ut EP’en «When You Left The Room», som fikk litt oppmerksomhet av P3 Urørt og Bergens Tidende. Men for de fleste her hjemme er hun nok et nytt bekjentskap.

Hennes nye sang «Don’t Feed The Birds» er hentet fra EP’en «Magic Hour» som kommer ut i mai. Den første smakebiten ble til mens hun gikk tur i sin lokale park under pandemien.

– Jeg gikk tur i Princes Park hver eneste dag og så på fuglene og elven og trærne. Da jeg skrev «Don’t Feed The Birds» var jeg inspirert av et område i parken, hvor jeg så for meg karakterene som kunne ha sittet der for to hundre år siden. Som regel begynner alle sangene mine som et lite notat. Jeg samler små setninger og ideer en stund, før jeg går tilbake og ser hva det kan bli til. Bildet i hodet begynte å ta form; et bilde av en mor og datter på piknik ved elvebredden, erindrer Sara.

I morgen har Ballade premiere på musikkvideoen. Sara forteller at det visuelle er en viktig og stor del av prosjektet hennes.

– Jeg er selv veldig glad i å ta bilder, og gjennom pandemien lærte jeg meg også å lage mine egne videoer. Det er en utrolig effektiv måte man kan kommunisere hvem man er på.

Musikkvideoen til «Don’t Feed The Birds» har Sara laget sammen med Anna Jane Houghton, en visuell kunstner hun kjenner fra Liverpool. Og ved siden av Sara selv, er det gamle ting som spiller hovedrollen.

– En kuleramme, en liten seilbåt, min bestemors gamle brosje. Jeg samlet sammen disse objektene, og så lagde vi videoen rundt dem. Vi filmet ute i Annas hage og i parken med kun en iPhone. Jeg kunne ikke tro hvor bra kvaliteten ble! Jeg ville at videoen skulle være fargerik, leken og samtidig litt rar, forteller Sara.

Og det blir mest sannsynlig ikke siste gang gamle, rare objekter dukker opp i Saras musikalske univers.

– Da jeg var hjemme i Bergen til jul fant jeg skoesker med gamle ting fra barndommen, og det fikk meg til å tenke på barndomstalismaner, «Childhood Talismans», objektene vi samlet på som barn, som er sterkt knyttet til et spesielt minne. Jeg ble så nysgjerrig på hvilke ting som er viktig for andre folk, for det kan jo være hva som helst, så jeg har begynt å samle det inn i et spørreskjema på nettsiden min. Jeg håper at jeg kanskje kan gjøre noe med det hvis folk vil dele. Jeg kommer uansett til å dele noen av mine fremover, lover hun.

– Hva med musikken, hvordan blir den til?

– Jeg er utrolig glad i musikkproduksjon og liker å arrangere alle instrumentene. «Don’t Feed The Birds» endret seg egentlig ganske lite fra demo til ferdig produkt. Da vi dro i studio brukte vi mange av synthlydene, trommemaskinen og piano fra demoen som et slags skjelett, og fokuserte på å overdubbe mange av instrumentene som trommer, vokal og gitar, forklarer Sara, som studerte låtskriving på LIPA.

– Jeg tror blandingen av akustisk gitar og dobbelt-tracket vokal er det viktigste i denne sangen. Jeg hørte mye på Alex G og Elliot Smith da vi spilte inn. Jeg ville det skulle være litt gritty, uperfekt og mellow, men samtidig ganske upbeat!

– Hvordan har syv år i England satt sitt preg på musikken din?

– Liverpool har definitivt satt et preg, mest fordi det var her jeg begynte å spille med band og det var her jeg fant mitt eget musikalske uttrykk. Det er mye spennende «rar folk» og alternativ musikk som blir laget her for tiden, mener Sara, og nevner artister som This Is The Kit, Rozi Plain, Rachael Dadd og Cosmo Sheldrake som eksempler.

– Men England og Norge deler den samme fascinasjonen for eventyr, natur og folkemusikk, så jeg tror disse artistene også hadde slått an i Norge. Akkurat nå føler jeg meg mer som en britisk artist siden jeg ikke har spilt en eneste konsert i Norge de siste fem årene. Jeg skal spille med Siv Jakobsen i Manchester i mai, og hun er et godt eksempel på en norsk artist som holder på i begge land. Jeg håper jeg en dag kan gjøre det samme.

– Når kan man se deg spille i Norge igjen?

– Foreløpig har jeg ingen planer, men det hadde vært så gøy å komme tilbake og spille noen konserter i Norge snart. Jeg skulle bare ønske Newcastle-Bergen-fergen fortsatt gikk, så jeg kunne putte hele bandet mitt i en shippingcontainer og ta de med meg over, ler Sara.

– Jeg dro på min første soloturné i Storbritannia forrige sommer. Da hadde jeg med meg gitaristen min og en 4-track kassettmaskin med trommer og droner på. Hadde vært så gøy å gjøre det samme i Norge!

«Don’t Feed The Birds» er den første singelen fra Sara Wolffs EP «Magic Hour», som kommer ut på London-labelen Small Matter Records 26. mai. Musikkvideoen har premiere i vår faste musikkvideospalte Ballade video i morgen, fredag 24. februar.