AktueltBransjen

Etablerer mentorordning for utøvere, produsenter og studioteknikere

Publisert
30.10.2019
Skrevet av
- Red.

Platearbeiderforeningen og GramArt sammen om mentorordning som skal styrke produsentrollen og likestillingen i produksjonsdelen av musikkbransjen.

– Hensikten med mentorordningen er å styrke produsentleddet, og å gi talenter mulighet til å utvikle seg som produsenter. Vi håper dette kan bidra til å styrke musikknæringen både regionalt og nasjonalt, sier leder i Platearbeiderforeningen, Mike Hartung, i en pressemelding.

Mike Hartung, leder av Platearbeiderforeningen (Foto: Morgan Nicolaysen)

– Vi ønsker med mentorordningen å bidra til å styrke likestillingen i denne delen av musikkbransjen. Vi ser at menn er i kraftig flertall i produsentleddet. Derfor har vi satt som mål at 50 % av lærlingene og en tredjedel av mentorene skal være kvinner. Slik håper vi å på sikt få til en bedret kjønnsbalanse i denne delen av musikkbransjen, sier daglig leder i Artistorganisasjonen GramArt, Marius Øvrebø-Engemoen.

Sterke navn
Seks av Norges ledende produsenter vil bidra med sin kompetanse om musikkproduksjon i ordningen. Kåre Vestrheim, Ole Torjus Hofvind, Hanne Hukkelberg, Sandra Kolstad, Håkon Ingvardsen og Eivind Helgerud er med som mentorer og vil dele sin kompetanse med utvalgte lærlinger. Mentorene og lærlingene vil jobbe tett sammen én til én, der lærlingene vil få innsikt, ferdigheter og et nettverk å bygge videre på, forteller prosjekteierne i meldingen.

– Vi er svært glade for å ha med disse produsentene med på laget. De er blant Norges fremste produsenter, og har erfaring og kunnskap som lærlingene i prosjektet vil kunne lære mye av, sier Mike Hartung i Platearbeiderforeningen.

– Ved å koble en mentor fra et godt etablert musikkmiljø med en lærling som har behov for erfaring og kunnskap, vil vi kunne møte mange av dagens utfordringer knyttet til geografisk spredning, likestilling og ikke minst kompetanseheving. En mentorordning vil kunne gi nødvendig erfaring og kontaktnett for videre karriere, fortsetter Mike Hartung fra Platearbeiderforeningen.

Marius Øvrebø Engemoen, daglig leder i Artistorganisasjonen Gramart (Foto: Eva Rose)

NOPA – norsk forening for komponister og tekstforfattere – er også med og støtter prosjektet økonomisk.
– Vi er glad for å kunne samarbeide med Platearbeideforeningen og NOPA om et så viktig prosjekt. At vi i felleskap går sammen for å løse sentrale utfordringer knyttet til kompetanseheving og likestilling i musikkbransjen er i seg selv verdifullt, sier Marius Øvrebø-Engemoen i GramArt.

De som ønsker å delta som lærlinger i prosjektet må søke om deltakelse via dette søknadsskjemaet på Gramarts hjemmesider. Søknadsfrist er 24. november, og kvinner oppfordres spesielt til å søke.


Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Per i dag er NOPA, Norsk Komponistforening og Norsk musikkforleggerforening medlemmer i Foreningen Ballade.

Miksebord

Døråpnere for kvinnelige produsenter

Balansekunsts mange samtaler om mangelen på kvinnelige produsenter har ført til handling. Flere mentorordninger på vei.

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon og produsentduoen Stargate

Stargate er Årets internasjonale suksess

– Jo mindre vi har gjort, jo bedre har det blitt! Stargate oppsummerer hemmeligheten bak sine mange suksesser.

De regionale kompetansesenterne og Music Norway skriver samarbeidsavtale om felles prosjekter som skal komme norske musikere og bransjepersoner til gode.

Vil legge til rette for regional vekst i musikkbransjen

Norges regionale kompetansesentre for musikk og Music Norway med avtale om samarbeid.

Thea & the Wild skal lansere ny musikk etter at norske artister har teppebombet landet med konserter. Thea Glenton Raknes deltar i podkasten Ballade radio som ser framover etter musikksommeren.

Tidenes musikksommer: Balladeredaksjonen ruller ut podkastsesongen

Ballade radio setter seg til med personlige konsertfavoritter og høye ideer om hva publikum kan vente seg etter en trippel...

Spellemann

Spellemannprisen 2016

Hvordan kan Spellemann utvikle seg videre, spør Audun Molde.

Rusalka1

Rusalka: Drømmen om å bli en annen

– Dvořáks mesterverk har fulgt meg gjennom hele karrieren, sier operasjef Eivind Gullberg Jensen, som debuterte på Den Norske Opera...