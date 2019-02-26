Vil legge til rette for regional vekst i musikkbransjen

Norges regionale kompetansesentre for musikk og Music Norway med avtale om samarbeid.

I dag ble avtalen som skal systematisere samarbeidet mellom de regionale kompetansesentrene for musikk (DRKS) og Music Norway signert.

Hensikten er i følge pressemeldingen fra Music Norway å sikre langsiktighet i utviklingen av felles programmer, og ansvarsdelingen mellom organisasjonene.

Den 30. januar i år annonserte kulturminister Trine Skei Grande eksportprogrammet Musikk ut i verden, som er et samarbeid mellom Music Norway og Innovasjon Norge.

Eksportprogrammet ble annonsert muntlig på BI i Oslo i forbindelse med lanseringen av rapporten Hva nå – Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje, og vil i følge Music Norway bli lansert som et selvstendig samarbeid når de formelle delene av avtalen er i havn.

Artister, låtskrivere og produsenter som produserer musikk med eksportverdi er kjernen i programmet.

Her er de regionale kompetansesentrene viktige aktører som binder Music Norway sammen med produksjonsmiljøer, skriver Music Norway i meldinga, og peker på miljøene ved USF Verftet i Bergen, Tou Scene i Stavanger, Tempo i Trondheim, Audioland i Finnmark, Store studio i Bodø, Tvibit i Tromsø og Tanken i Sandvika.

Rundt disse produksjonsmiljøene er det viktig at det utvikles et helhetlig profesjonelt økosystem av tilbydere av støttefunksjoner, og i dette arbeidet er DRKS en sentral aktør, sier Music Norway.

Vekst i distriktene

For å sikre levende miljøer og vekst i verdiskapingen og sysselsettingen i distriktene er det sentralt å ha et felles møtepunkt for kunstnerisk eller faglig utvikling, fortsetter Music Norway i meldinga.

De påpeker at de regionale kompetansesenterne er aktørene som forvalter nettopp denne arenaen, og at fylkekommunen er en sentral part.

Programmer i avtalen: Session, Mentor og Master

Session, Mentor og Master er alle landsdekkende samarbeidsprosjekter som drives av de regionale kompetansesentrene og Music Norway.

Session er åpne seminarrekker, og er et program som skal bidra til å spre erfaring og kunnskap fra norsk og internasjonal musikkbransje, formidlet av erfarne bransjeaktører.

Mentor er en søkbar ordning med veiledning fra håndplukkede aktører fra musikkbransjen.

Master er et helårsprogram for unge og ambisiøse talenter i den norske musikkbransjen. Programmet består av bedriftsbesøk, workshops og foredrag i ulike byer i Europa, og innholdet tilpasses deltakerne.

